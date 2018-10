Qué lecciones han dejado las caravanas de migrantes que llevan a otros a emprender el viaje hacia EEUU

Qué pasó con el viacrucis

¿

Era la primera vez que intentaban llegar al EEUU?

¿Por qué huyen?

¿Tienen causa de asilo?

¿Qué dice el gobierno?

Por qué los liberan

“El presidente Trump está prometiendo que va a encarcelar a los que vienen en la segunda caravana, que son miles. Pero no puede hacerlo, hay leyes que se lo impiden”, dice Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California. “Además, las cárceles de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) están llenas, y el Congreso no le ha aumentado el presupuesto ni la cuota diaria de camas. No hay espacio y no tiene cómo cumplir su amenaza”, agrega.

“Por eso anunció un cambio al reglamento que modifica el Acuerdo Flores, para detener indefinidamente a los menores y poder deportarlos. Y también quiere una nueva ley que dejaría dos opciones a los papás, autodeportarse o esperar presos hasta que concluya el proceso migratorio de sus hijos”, indica.