La cronología de la 'tolerancia cero' en la política migratoria del gobierno de Trump

Para implementar su dura política migratoria, el mandatario no ha requerido del apoyo del Congreso, a pesar de que ambas cámaras están controladas por los republicanos. La razón es una sola: no todos en su partido apoyan sus ideas. Hay algunos, como los senadores Jeff Flake (Arizona), Lindsey Graham (Carolina del Sur), Cory Gardner (Colorado) y hasta antes de su muerte John McCain (Arizona), han rechazado los planteamientos del mandatario porque, aseguran, no incluyen a los 11 millones de indocumentados, entre ellos por ejemplo los dreamers.