La caravana de migrantes que arrancó el 13 de octubre en San Pedro Sula, Honduras, no se trata de un fenómeno nuevo, ni tampoco será el último, advierten expertos. “Es sólo el principio de lo que está por venir” , dice a Univision Noticias la antropóloga Amelia Frank-Vitale. “La caravana es la expresión de un fenómeno social, pero el éxodo de hondureños no inicia con esta marcha ni con la llamada crisis del año 2014. Lleva años”, advierte.

Marcha sin cabeza

“Son momentos de explosión que hacen visible cosas que ya estaban ocurriendo sin llamar la atención. La migración hondureña no ha parado . Hubo un pequeño descenso después de la elección de Trump en noviembre de 2016, pero fue breve y mínimo. En realidad, la política migratoria de Trump hoy en día no los detiene . Pero desde mucho antes la gente sabía que, por lo general, no iba a ser bienvenida en Estados Unidos. Pese a ello, la gente se va porque las opciones de vida ahí son cada vez menos”.

“El costo de vida en Honduras es sorprendentemente alto. Los salarios son muy bajos y el empleo escasea. Para la gente joven, pobre y urbana, no hay forma de vivir, mucho menos vivir bien. Están estigmatizados por la sociedad, criminalizados por el gobierno. No hay suficiente empleo para la mano de obra que existe. Y los pocos empleos disponibles, si uno viene de una colonia (barrio o zona) conocida como lugar conflictivo, ni te consideran para el puesto”, agrega.

Clima de zozobra

Frank-Vitale también explica que “hay ciertas zonas donde el único colegio público está ubicado en una zona controlada por una mara (pandilla). Los jóvenes que viven en colonias (barrios) controlados por una mara contraria no pueden ir al colegio sin arriesgar la vida. Entonces, muchos no pueden seguir estudiando”, precisa.

Los guatemaltecos encabezan lista de refugiados

Futuro desolador

La tormenta perfecta

“Los campesinos no reciben asistencia ni incentivos por parte de los gobiernos, no hacen inversiones productivas. A esto se suma que existe una desaceleración económica porque la crisis ha reducido las inversiones publica y privada. Y también no debemos olvidar la presencia del crimen organizado. No quiero imaginarme qué ocurriría si, por ejemplo, en estos momentos un huracán golpea Honduras. Si ahora salen miles, imagínese cuántos más lo harían entonces”.