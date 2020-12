“Si hablamos, amenazan con golpearnos”: inmigrantes presentan demanda por presuntos abusos médicos en cárcel de ICE

Un grupo de mujeres inmigrantes presentó una demanda en contra del centro de detención de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) en Irwin, Georgia, acusándolo de "negligencias", "abusos médicos" y "represalias" sufridas bajo la custodia del gobierno. El proceso judicial asoma tres meses después de una queja similar enviada a la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (OIG-DHS).

La demanda colectiva fue entablada este lunes a nombre de catorce mujeres y otras en situación similar –poco más de 40 en total–, quienes denunciaron diversos abusos médicos cometidos en el centro, entre ellos histerectomías y otras prácticas ginecológicas que, alegan, les han dejado huellas imborrables tanto físicas como psicológicas.

Las demandantes entregaron sus testimonios ante la Corte del Distrito Medio de Georgia, en Atlanta. Todas los presentaron bajo juramento ante el tribunal, a pesar de los constantes intentos de ICE por silenciarlas, señalaron los abogados que las representan.

La demanda también alega “un patrón implacable de procedimientos médicos innecesarios y no consensuales, incluidas cirugías ginecológicas no deseadas y otras intervenciones médicas no consensuadas”, indicaron los abogados de las denunciantes.

La defensa legal de las demandantes está integrada por el National Immigration Project of the National Lawyers Guild (NIPNLG), el Centro de Derechos de los Inmigrantes de la Facultad de Leyes de la Universidad de Columbia, la firma de abogados Dreyer Sterling LLC, el Community Health Law Partnership Clinic and First Amendment Clinic y la escuela de Derecho de la Universidad de Georgia, entre otros.

Detalles de la demanda

En la demanda, de 160 páginas, incluye un extenso testimonio de expertos en ginecología y salud mental, así como declaraciones de las mujeres inmigrantes que aseguran haber sido víctimas de abusos y que detallan sus experiencias, la mayoría traumáticas.

Los abogados y las organizaciones que representan a las demandantes exigen poner fin de inmediato de las presuntas represalias en contra las mujeres por hablar, una compensación por los daños que han sufrido y que ICE ponga a las internas a disposición para participar plenamente en la demanda colectiva o, alternativamente, que las libere para continuar en libertad ejerciendo sus derechos y, simultáneamente, sus procesos migratorios.

Junto a la denuncia, los grupos presentaron al tribunal una moción para una orden de restricción temporal.

Asimismo, los abogados indican en el reclamo que piden el regreso a Estados Unidos de aquellos inmigrantes que han sufrido abusos médicos y fueron deportadas por denunciar, “ya que la evidencia de negligencia y violencia continúan aumentando”, indicaron en un comunicado.

Los defensores legales también instaron al gobierno del presidente electo Joe Biden y al Congreso a “corregir los errores de la agenda antiinmigrante” del presidente Donald Trump y aque procedan a cerrar el Centro de Detención del Condado de Irwin e investigar a todos los agentes y contratistas de ICE “que hicieron la vista gorda ante el abuso que las mujeres sufrieron bajo su supervisión”.

“Nos tratan como perros”

“Dos veces me lo hicieron”, dijo a Univision Noticias Yanira Yesenia Oldaker, una inmigrante de origen mexicano que llegó a Estados Unidos hace 33 años con sus abuelos, a la edad de tres. “Tenía malestares y me enviaron al doctor para que me dieran mas parches con hormonas. Fue en febrero. Los necesitaba por un tratamiento”.

Oldaker contó que el médico que la atendió le practicó un procedimiento de ultrasonido vaginal. “Pero me lastimó. Cuando sentí esa cosa ahí adentro, él no más me lo empujó muy fuerte y me lastimó muy feo. Estuve sangrando por una semana y me dieron unas pastillas para el dolor”, relató.

Seis meses más tarde, en septiembre, Oldaker regreso a la misma clínina con el mismo médico. “Nuevamente él no más me metió el aparato muy feo, y otra vez me rompió la carne. Cuando me limpié, me di cuenta de que no había usado lubricante. Duré una semana sin poder sentarme y sentirme bien. Ahora sigo sufriendo, traumada. Fue en la oficina del doctor Amin”.

Oldaker es madre de una niña ciudadana estadounidense de 11 años a quien no ve hace casi un año. La inmigrante indocumentada enfrenta un proceso de deportación y fue detenida tras cometer una falta. "Una equivocación", dijo.

La primera queja

El nombre del doctor (Mahndra) Amin asomó en septiembre en un informe de abusos médicos cometidos en el Centro de Detención de Irwin y que fue elaborado por Project South. El médico fue señalado por haber llevado a cabo varias histerectomías sin el total y completo consentimiento de las mujeres que fueron sometidas a este tipo de procedimiento ginecológico.

Tras la denuncia, las autoridades migratorias detuvieron el envío de nuevos pacientes a la clínica atendida por Amin. Un reporte de la agencia The Associated Press reveló que el galeno había atendido a por lo menos 60 mujeres detenidas en la cárcel de ICE en Irwin.

La denuncia del Project South fue presentada ante la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (IGDHS), una denuncia de 28 páginas en la que se recogen los testimonios de varias inmigrantes y el de una enfermera sobre el elevado número de histerectomías practicadas.

La queja también incluyó prácticas insalubres en el manejo de la pandemia del coronavirus y otros problemas relacionados con la atención médica a los internos.

Oldaker dijo que se enteró de la denuncia contra Amin después del segundo ultrasonido que le practicó el ginecólogo. “Ya no van las mujeres a esa clínica, no estamos yendo con él. Él no esta en este centro”, dijo. “Pero es difícil para una tener ir al médico, porque una no tiene otra opción. No tenemos decisión. Si algo tienes, vas con ellos o te tienes que aguantar. Ya ni siquiera una se puede resistir”, añadió.



De acuerdo con la demanda, el grupo de mujeres revela los abusos y desprecio cometidos por Amin desde al menos 2018. “Las mujeres tratadas por Amin y sus abogados denuncian el comportamiento abusivo del ginecólogo y también por ciertos agentes de ICE. Las denunciantes mencionan procedimientos dolorosos, innecesarios, no indicados y/o consensuados que fueron llevados a cabo en la cárcel de Irwin.

“A pesar de estas quejas, los demandados (ICE) siguieron manteniendo la política o costumbre de enviar regularmente a mujeres para que sean tratadas en la clínica atendida por Amin”, se lee en otra parte de la demanda. Y explica que a pesar de las quejas hechas por las demandantes mientras eran sometidas a procedimientos dolorosos no consensuales, de todas formas, los procedimientos médicos continuaron”.



“Vieron llorar a las mujeres de dolor y pidiendo al demandado Amin que se detuviera, lo que generalmente se negó a hacer”, indicaron. Y precisaron que el Departamento de Justicia en el pasado había investigó al doctor por comportamientos similares: “realizar actividades médicas innecesarias”.

Lo habían anticipado

Tras la queja de septiembre presentada por Project South, Univision Noticias habló con uno de los abogados que representa dos de las 17 mujeres que fueron entrevistadas para elaborar la denuncia.

“No sé exactamente el número (de víctimas de abusos médicos en Irwin)”, dijo en esa ocasión Benjamín Osorio, una de cuyas clientas fue deportada a El Salvador en 2018. “El equipo que está investigando tiene información sobre 40 casos”, indicó.

La queja del Project South no solo incluyó la realización de histerectomías a 17 mujeres, sino a una serie de otras irregularidades entre ellas: negligencia médica discordante con las recomendaciones de los Centros para el Control de las Enfermedades (CDC) para evitar la propagación del coronavirus, incluida la negativa a realizar pruebas de covid-19 a inmigrantes detenidos han estado expuestos al virus y son sintomáticos; destrucción de solicitudes médicas presentadas por inmigrantes detenidos y la fabricación de registros médicos.

Osorio dijo además que, “no solo quitaron úteros” en la cárcel de Irwin, sino que también se practicaron “otras diferentes cirugías” sin el conocimiento informado de los pacientes. "Todas las intervenciones se ejecutaron en el mismo centro de detención, pero no sabemos todavía si fueron hechas por el mismo médico”, indicó.

A la pregunta sobre si los abogados que representan a las inmigrantes víctimas de este tipo de abusos en la cárcel de ICE en Irwin piensan que este tipo de procedimientos médicos forma parte de un protocolo establecido por la agencia federal o se trata de un hecho aislado, Osorio dijo que “ambas” hipótesis forman parte de los alegatos que se estaban elaborando.

“Pero creo que se está cometiendo fraude para sacar dinero del sistema. Y el otro problema es que el sistema está roto”, indicó. “No hay suficientes chequeos de empleados por parte de ICE, no hay suficiente supervisión en los centros. Y no solo aquí (en Irwin) van a encontrar problemas, es en todo el sistema de detención de inmigrantes”.



La directora de Project South, Azadeh Shahshahani, dijo a finales de septiembre a Univision Noticias que “desde que se publicó el informe, más personas se han presentado y también sus abogados, quienes han hablado con periodistas, por lo que esperamos que incluso más personas se sumen. El informe al IGDHS ha abierto una avenida para que la gente denuncie esto”, precisó.

Univision Noticias pidió a ICE un comentario sobre la demanda del grupo de más de 40 mujeres que alegan haber sufrido abusos médicos en la cárcel del condado de Irwin. La agencia dijo que “no puede comentar sobre litigios pendientes”.

Agregó que “todos estos asuntos están siendo investigados actualmente por la Oficina del Inspector General del DHS” y que la agencia “está cooperando plenamente con esa investigación”. “ICE toma todas las determinaciones de custodia caso por caso de conformidad con la ley aplicable”, indicó.

