Departamento de Estado anuncia revocación de más de 100 mil visas
Entre las visas revocadas por el Departamento de Estado, están incluidas unas 8,000 de estudiantes
El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció hoy 12 de enero de 2026 la revocación de más de 100,000 visas y dio detalles de algunas personas a las que les cancelaron el documento.
🚨BREAKING: The State Department has now revoked over 100,000 visas, including some 8,000 student visas and 2,500 specialized visas for individuals who had encounters with U.S. law enforcement for criminal activity.— Department of State (@StateDept) January 12, 2026
We will continue to deport these thugs to keep America safe. pic.twitter.com/wuHVltw1bV
Mediante su cuenta de X, el Departamento de Estado de talló que entre las Visas revocadas están incluidas unas 8,000 visas de estudiantes y 2,500 visas especializadas "para personas que tuvieron encuentros con la policía estadounidense por actividades delictivas".
El Departamento de Estado asegurpo que seguirá deportando personas para mantener a Estados Unidos seguro.
