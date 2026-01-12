Departamento de Estado anuncia revocación de más de 100 mil visas

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció hoy 12 de enero de 2026 la revocación de más de 100,000 visas y dio detalles de algunas personas a las que les cancelaron el documento.

Mediante su cuenta de X, el Departamento de Estado de talló que entre las Visas revocadas están incluidas unas 8,000 visas de estudiantes y 2,500 visas especializadas "para personas que tuvieron encuentros con la policía estadounidense por actividades delictivas".

El Departamento de Estado asegurpo que seguirá deportando personas para mantener a Estados Unidos seguro.