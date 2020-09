Más allá de las histerectomías… Las otras negligencias que también amenazan la vida de los inmigrantes en cárceles de ICE

El centro de detención de ICE en Irwin es administrado por la empresa privada LaSalle Correcciones. La empresa refuta “enérgicamente las acusaciones y de cualquier insinuación de que se procedió indebidamente”, dijo The Associated Press poco después de entregada la denuncia.

Bebiendo del inodoro

En junio Univision Noticias publicó otro reportaje con audios de inmigrantes detenidos en el Centro de Detención La Palma (Arizona), quienes denunciaron que “todos aquí están con tremendo miedo… Ayer me sacaron (de aislamiento), pero el sábado pasado me dieron unas taquicardias, hermano. Empecé a tocar el botón de la emergencia y la enfermera llegó como a los 40 minutos con un mal carácter. ¿Con tres panes, cómo voy a combatir esta enfermedad?”, preguntó.

No hubo respuestas. Los segundos transcurrieron. En el fondo se escuchaban decenas de voces. “A los que se ponen mal los sacan por helicóptero en la madrugada”, cuenta. “Nos dijeron que teníamos que sacrificarnos porque las cosas estaban mal y teníamos que seguir comiendo esa comida. Y que si no comíamos más pan, que nos comiéramos lo otro (el jamón que lleva dentro)”.

Historia de la denuncia

A la pregunta respecto a por qué se mantiene en el anonimato a las 17 mujeres que aseguran haber sido sometidas a prácticas de histerectomía y también al resto de inmigrantes que denuncian graves anomalías médicas en el manejo de la pandemia, Shahshahani respondió que “la razón por la que no se nombra a las mujeres en los informes es porque no quieren que enfrenten represalias. Y en términos de evidencia, hemos hablado con las mujeres detenidas y nuestro denunciante (la enfermera Wooten) corroboró las denuncias”.

En cuanto a la intervención ginecológica practicada en el centro de detención de Irwin, la agencia dijo que no proporciona informes médicos de detenidos y aseguró que “por respeto al proceso de asuntos pendientes ante la IGDHS, no comenta prematuramente sobre las denuncias reportadas” y que, además, “tiene la intención de cooperar plenamente con cualquier investigación resultante”.

“Esto no tiene nombre”

“Esto, me parece que ya no existe ya el estado de derecho y que todo el mundo actúa ya ilegalmente”, dice Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California, en San Diego. “El daño en perjuicio de estas personas, de estos inmigrantes, como que ellos no tienen derechos, no tienen protección. Es la idea que tienen de aquellos que los han deshumanizado. Ah son ilegales, ellos no cuentan como personas”, agrega.