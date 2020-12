ICE guarda silencio sobre ley que prohíbe arrestos en los tribunales de Nueva York

Este martes, el gobernador Andrew Cuomo firmó la Ley bautizada como Protegiendo Nuestros Tribunales (The Protect Our Courts Act), que entre otros objetivos busca garantizar a las comunidades inmigrantes el acceso a los servicios estatales, así como su integración en la sociedad.

De qué se trata

En 2018, Cuomo había firmado una orden ejecutiva similar. Pero organizaciones como ICE Out of Courts estaban preocupadas por un aumento considerable en los arrestos llevados a cabo por agentes de ICE en las afueras de las salas de tribunales.

Persiste la preocupación por estos arrestos

“ICE no debería arrestar dentro del juzgado. La legislación va dirigida a que los inmigrantes ya no tengan miedo de ir a la corte, ya sea para un proceso o denunciar un crimen y que ICE los detenga. La ley dice que pueden confiar, pero no dice que ICE no vaya a idear una manera de llevar a cabo sus procedimientos”, añadió.