Verificamos a los republicanos en la jornada sobre inmigración y frontera en la Convención Nacional Republicana

Los republicanos pusieron sobre la mesa los temas de inmigración y frontera.

La jornada de la Convención Nacional Republicana en la que se habló sobre inmigración y frontera vio a sus oradores decir falsedades sobre un supuesto plan demócrata para que los inmigrantes puedan votar en las elecciones presidenciales y sobre una frontera que no está abierta para todo el mundo.

En elDetector pasamos la lupa por cinco de esas afirmaciones de varios de los ponentes.

Nikki Haley: "Kamala tenía un trabajo, un trabajo. Y era arreglar la frontera". ENGAÑOSO.

La excandidata a la primaria presidencial republicana Nikki Haley dio una declaración engañosa sobre las funciones de la vicepresidenta Kamala Harris.

La responsabilidad principal de la vicepresidenta o vicepresidente de Estados Unidos es “estar listo para asumir la Presidencia en cualquier momento si el Presidente no puede cumplir con sus deberes, ya sea por muerte, renuncia o incapacidad temporal del Presidente, o si el Vicepresidente y la mayoría del Gabinete consideran que el Presidente ya no puede cumplir con sus deberes”.

Una explicación en la página web de la Casa Blanca detalla, además, que algunos vicepresidentes se encargan de una cartera de políticas específica y otros simplemente se desempeñan como asesores principales del presidente. Por tanto, “arreglar la frontera” no podría ser la única tarea de la vicepresidenta. En el caso de Kamala Harris, el presidente Biden le encomendó el 24 marzo de 2021 (dos meses después de asumir el gobierno) la tarea de abordar “las causas fundamentales” de la migración hacia Estados Unidos.

En su discurso, Biden aclaró que el trabajo de Harris no era asumir esa responsabilidad ni su trabajo completo, pero que tenía las capacidades para “liderar el esfuerzo”.

"El presidente me ha pedido que lidere la cuestión de abordar las causas fundamentales de migración en los países del Triángulo del Norte [Guatemala, Honduras y El Salvador], de manera similar al trabajo que él hizo cuando era vicepresidente hace años", dijo la vicepresidenta en una reunión virtual con expertos del Triángulo del Norte en abril de 2021. Posteriormente viajó a la frontera sur .

Por su parte, Alejandro Mayorkas, Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, ha dicho en reiteradas oportunidades que es su responsabilidad abordar la seguridad y gestión de la frontera , mientras que la misión de Harris era atender los orígenes de la migración y “responder a la pregunta fundamental de por qué la gente deja sus hogares”.

Steve Scalise: “Sobre la frontera: Biden y Harris la abrieron para el mundo entero. Cárceles están siendo vaciadas”. FALSO.

Es falso que la frontera ha estado abierta para cualquier persona durante el gobierno de Biden.

Desde febrero de 2021, primer mes completo de Biden en la Casa Blanca, cientos de miles de personas han sido detenidas en los pasos fronterizos, sobre todo en los que el país tiene con México, como se confirma con los datos de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP, en inglés). Si bien es cierto que las cifras estaban por debajo de las cien mil mensuales durante los últimos meses de Donald Trump en la presidencia, eso se debió en gran parte al cierre fronterizo para frenar la pandemia del covid-19 .

Ante el aumento de la llegada de gente a los pasos fronterizos del sur, el gobierno de Biden trató a principios de 2024 de aprobar un paquete de ayudas para reforzar los cuerpos de seguridad fronterizos y los tribunales que tienen que resolver las demandas de protección y asilo. Paquete que no salió adelante al no conseguir los votos necesarios por el rechazo de la bancada republicana, sobre todo de los congresistas más cercanos a Trump.

En junio, Biden anunció medidas para la frontera que, entre otras cosas, ordenan restringir el paso de solicitantes de asilo cuando se registre la llegada de una media de 2,500 personas diarias sin visado .

En cuanto al vaciado de cárceles para que supuestos convictos vengan a Estados Unidos, es un mensaje repetido también por Donald Trump desde hace años, poniendo como ejemplo a Venezuela. No hay evidencias de tal cosa, como verificamos en elDetector varias veces .

Kari Lake: “La semana pasada, Rubén Gallego votó para permitir que los millones de personas que llegaron ilegalmente a nuestro país emitan su voto en las próximas elecciones”. FALSO.

Lo que dijo ante la Convención Republicana la candidata a senadora por Arizona, Kari Lake, es falso.

La Ley de protección de la elegibilidad de los votantes estadounidenses , aprobada en la Cámara de Representantes el 10 de julio de 2024, busca “modificar la Ley Nacional de Registro de Votantes de 1993 para exigir prueba de ciudadanía estadounidense para registrar a una persona para votar en elecciones para un cargo federal y para otros fines”, según su propia descripción.

Esta propuesta fue votada con 221 votos a favor y 198 en contra en la Cámara de Representantes. Casi todos los demócratas se opusieron (solo cinco aprobaron), pero esto no quiere decir que están en contra de que se exija una prueba de ciudadanía para registrar a una persona para votar ni mucho menos que si hubiera habido mayoría de votos en contra “millones de personas que llegaron ilegalmente” a Estados Unidos podrían haber participado en “las próximas elecciones”, como dijo Lake.

En una declaración , publicada en su página web para explicar su posición sobre el voto ante la Cámara de Representantes, Rubén Gallego dijo: “Por supuesto, solo los ciudadanos estadounidenses deberían votar; pero este proyecto de ley no se trata de eso, se trata de hacer más difícil que los arizonenses voten, incluidas las mujeres casadas, los militares, los indígenas de Arizona, las personas mayores y las personas con discapacidad. El único propósito de este proyecto de ley extrema es privar del derecho al voto a decenas de miles de arizonenses, y no voy a votar para quitar los derechos de los arizonenses para detener algo que ya es ilegal”.

Con esto último, Gallego se refería a que –como hemos verificado anteriormente en elDetector– la ley estadounidense ya establece que solamente los ciudadanos pueden participar en elecciones federales.

La candidata Lake mencionó específicamente a Rubén Gallego porque es el demócrata al que se enfrentaría por el cargo de senador del estado de Arizona, si ella gana las primarias republicanas que se celebrarán el 30 de julio.

Rick Scott: “Bajo [el gobierno de] Trump [...] no estábamos en guerra”. ENGAÑOSO.

Lo que dijo el senador republicano por Florida, Rick Scott es engañoso. Los registros muestran que alrededor de 65 militares en servicio activo murieron en acciones hostiles.

Además, Estados Unidos seguía en la guerra con Afganistán e Irak. Además, según el Consejo de Relaciones Exteriores (CFR, por sus siglas en inglés y una una organización independiente, no partidista ), Trump entre 2017 y 2021 , autorizó en abril de 2017 un ataque de limitado con misiles de crucero contra la base aérea Shayrat, Siria (que se repitió en 2018); tuvo una “guerra de palabras con Corea del Norte”; pero también ordenó, por ejemplo, el retiro de las tropas estadounidenses de Afganistán y Siria.

Lara Trump: “En el gobierno de Donald Trump se registraron mínimos históricos en la tasa de desempleo para afroestadounidenses, hispanoestadounidenses, asiático-americanos y mujeres”. ENGAÑOSO.

Según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS, por sus siglas en inglés), la cifra más baja de la tasa de desempleo en los afroamericanos en lo que Biden lleva al frente del Gobierno en el momento de publicar esta verificación es de 4.8%, y se registró en abril de 2023. La de Trump fue de 5.3% en los meses de agosto y septiembre de 2023. Es decir 0.5 puntos porcentuales más.

Tampoco en el caso de las mujeres. La tasa de desempleo más baja durante el mandato de Trump fue de 3.4% en septiembre de 2019 , en su momento la más baja en décadas. Pero fue batida en enero de 2023 con Biden; que cayó al 3.3%.

En cuanto a los Hispanos o Latinos, Biden y Trump empatan con el porcentaje más bajo: 3.9% . El primero registró esa tasa en septiembre de 2022 y el segundo en septiembre de 2019.

Solo en el caso de los asiáticos americanos se registró un desempleo menor durante el gobierno de Trump que en el de Biden. En junio de 2019, con el republicano, el porcentaje fue del 2%. Julio de 2023, con una tasa del 2.3%, es la mejor que ha tenido el demócrata en el momento de publicar esta verificación.

