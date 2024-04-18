Lo que sabemos de los volantes atribuidos a una ONG fronteriza que instan a migrantes a votar por Biden

En la noche del 15 de abril de 2024, desde la cuenta en X (antiguo Twitter) de Oversight Project, que se describe a sí mismo como una unidad investigativa del grupo conservador Heritage Foundation, fue divulgado un volante escrito en español que insta a inmigrantes indocumentados a votar por Joe Biden y que, según se dice, fue encontrado por miembros del portal Muckracker.com en instalaciones del Resource Center Matamoros (RCM), una organización no gubernamental que brinda asistencia a migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos.

Desde entonces, la imagen del documento ha circulado en internet, se ha colado en la discusión política y ha reavivado la desinformación de que los no ciudadanos votan en las elecciones presidenciales estadounidenses. Pero, como señala la legislación vigente, es ilegal que los inmigrantes indocumentados voten en los comicios federales en Estados Unidos.

En elDetector hemos revisado el documento, la información que ha circulado respecto al mismo y esto es lo que sabemos más allá de su autenticidad, que resulta difícil de probar con los elementos disponibles al momento de publicar esta nota.

Según el hilo en X del Oversight Project, el volante fue encontrado por miembros del portal Muckracker pegado en baños portátiles de las instalaciones del RCM en la localidad mexicana de Matamoros y también “parece que era entregado a migrantes ilegales cuando usaban el RCM para pedir asistencia para venir a EEUU”.

Los actores

El Oversight Project es una iniciativa de la organización Heritage Foundation, que promueve sus políticas conservadoras entre políticos electos, instituciones y otros entornos desde hace décadas. Mientras que el portal Muckraker, aunque no aclara en su página web quién está detrás del mismo, publica entrevistas e informes centrados en temas como la Agenda 2030, la inmigración ilegal o el tráfico de menores. La dirección postal en la que reciben donaciones se encuentra en Miami y su nombre hace referencia a un grupo de escritores y periodistas que exponían la corrupción política a comienzos de los años 1900.

Por su lado, el RCM se describe en su sitio web como “una organización humanitaria que proporciona un espacio seguro en el que los refugiados en la frontera sur Texas-México pueden acceder a servicios de apoyo legales y sociales, que les ayuden a acceder a su derecho al proceso de asilo”.

El documento

El texto del panfleto que circula en internet contiene errores ortográficos y gramaticales y buena parte del mismo parece ser, en efecto, una traducción hecha de forma automática al español del apartado sobre asistencia legal (Legal Assistance) de la página web del RCM, que se encuentra en inglés.

Además del texto descriptivo sobre el RCM, en el volante se agrega el siguiente texto que insta a votar por el actual presidente de Estados Unidos: “Recordatorio para votar por el presidente Biden cuando estés en estados unidos [sic]. Necesitamos otros cuatro años de su mandato para permanecer abierto [sic]”.

Por otro lado, el logo que se usa en el volante corresponde al del RCM y la información de contacto es la misma que figura en su web. Mientras que el emblema incluido en el panfleto en el que se lee “Todos con Biden” también puede ser encontrado con facilidad mediante una búsqueda en Google.

La autoría

Desde elDetector intentamos contactar con Gaby Zavala, fundadora y directora de RCM, vía correo electrónico, así como con su organización a través de los números de teléfono de su página web, pero no habíamos obtenido respuesta al momento de publicar esta nota.

Sin embargo, en declaraciones a la agencia Associated Press, Zavala dijo que RCM no sabe quién hizo los volantes y añadió que su centro “no alienta a los inmigrantes a registrarse para votar o emitir votos en Estados Unidos”.

También solicitamos a Muckraker el video original que aseguran fue grabado en los baños portátiles de las instalaciones del RCM donde dicen que encontraron los volantes, pero tampoco han contestado.

El discurso político y la desinformación

Al día siguiente de la difusión del volante, el congresista republicano Dan Bishop mostró una versión ampliada del mismo durante una audiencia con el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y preguntó al funcionario qué acciones se están tomando para impedir que no ciudadanos se registren y voten de manera ilegal. A lo que Mayorkas contestó que “los individuos que no son ciudadanos de Estados Unidos no pueden votar en elecciones federales”.

Andrew Clyde, representante republicano por Georgia, presentó también el mismo volante en una audiencia con el fiscal general, Merrick Garland, el mismo 16 de abril. Ante lo que Garland dijo que no conocía el documento y que “si cualquiera viola las leyes de votación federales, investigaremos y lo procesaremos como corresponde”.

El expresidente Donald Trump y otros dirigentes republicanos han señalado sin pruebas a la administración de Biden de promover la entrada de inmigrantes indocumentados al país para que voten por su reelección en los próximos comicios de noviembre de 2024.

Sin embargo, cualquier individuo que no sea ciudadano estadounidense y se registre para votar o emita un voto en una elección federal se expone a multas y penas de cárcel, como señala la legislación vigente.

Un reciente análisis del instituto no partidista Brennan Center explica, además, que también podrían enfrentar la deportación y que “cada uno de los estudios legítimos llevados a cabo sobre este tema demuestra que el voto no ciudadano en las elecciones federales y estatales es imperceptiblemente raro”. El texto cita un estudio de esa misma organización realizado en 42 jurisdicciones en las elecciones generales de 2016 en el que de 23.5 millones de votos solamente se destacaron “unos 30 incidentes de presuntos votantes no ciudadanos para su mayor investigación o procesamiento”; y también hace referencia a otra investigación del Instituto Cato hecha en 2020 que igualmente establece que “no hay evidencia convincente de que los no ciudadanos votaron ilegalmente en cantidades lo suficientemente grandes como para cambiar el resultado de las elecciones o incluso cambiar el número de votos electorales”.

Por otro lado, la teoría de que los inmigrantes indocumentados pueden votar en las elecciones federales de Estados Unidos ha sido también desmentida en numerosas ocasiones por distintos verificadores.

Univision habló a su vez con expertos migratorios sobre los panfletos dirigidos a migrantes pidiendo que voten por Biden y estos mencionaron que hay personas que sacan provecho de la la falta de información de los migrantes, a la vez que advirtieron que se debe investigar si realmente hay alguna agrupación “invitando a la gente a cometer crímenes”.

En elDetector verificamos en marzo pasado que una supuestas urnas de votación instaladas en la frontera con México era en realidad un montaje hecho por una web humorística, que se basa en la misma desinformación de que inmigrantes no ciudadanos votan en los comicios estadounidenses.

