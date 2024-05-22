Nikki Haley anuncia su respaldo a Trump, pese a criticar y oponerse antes a la candidatura de su antiguo jefe

Video Nikki Haley anuncia su retiro de la carrera por la nominación republicana: "Estoy llena de gratitud"

La exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley anunció este miércoles que votará por Donald Trump en las próximas elecciones de Estados Unidos.

Se trata de sus primeras declaraciones públicas desde que suspendió su campaña para ser elegida candidata por el Partido Republicano hace dos meses, tras sufrir una abrumadora derrota frente a Trump en las primarias.

Haley lo había criticado duramente durante la campaña e incluso calificó de "tóxico" y "carente de claridad moral" al que fuera su jefe durante su estancia como representante de EEUU ante la ONU.

Sin embargo, ahora anunció que apoyará al candidato virtual republicano debido a que las políticas del actual mandatario, el demócrata Joe Biden, han sido "una catástrofe".

"Priorizo a un presidente que va a tener el respaldo de nuestros aliados y que haga que nuestros enemigos rindan cuentas, que asegure la frontera sin más excusas, un presidente que apoye el capitalismo y la libertad, un presidente que comprenda que necesitamos menos deuda, no más deuda", declaró durante un acto público en el Instituto Hudson, un centro de pensamiento conservador en Washington.

"Trump no ha sido perfecto en estas políticas. Lo he dejado claro muchas, muchas veces. Pero Biden ha sido una catástrofe. Así que votaré por Trump", anunció.

Sin embargo, también subrayó que cree que el expresidente debe trabajar para ganar la confianza de los votantes que la apoyaron a ella durante las elecciones primarias.

“Habiendo dicho esto, sostengo lo que dije en mi discurso cuando me retiré de la carrera por la nominación”, añadió Haley. “Trump hará bien si se acerca a los millones de personas que votaron por mí y siguen apoyándome, sin asumir que simplemente se irán con él. Y espero de verdad que lo haga”.

La campaña de críticas entre Haley y Trump

Sus palabras son el primer discurso público desde que la exgobernadora abandonó hace dos meses la carrera por conseguir la candidatura del Partido Republicano tras la arrasadora victoria de Trump en el llamado Supermartes (el día en el que un mayor número de estados del país votan en las primarias).

Haley, que era la única rival que le quedaba al expresidente, dijo al anunciar su retirada que agradecía el apoyo recibido, hizo un llamado a la unidad nacional y aseguró que había felicitado a Trump y le deseaba lo mejor. Sin embargo, no le dio su apoyo.

Durante la campaña, dedicó duras críticas a su antiguo jefe. Lo acusó de causar caos en el país y de ignorar la importancia de las alianzas de EEUU en el extranjero. También cuestionó su idoneidad para volver a ser presidente con 77 años de edad.

Trump también la atacó en repetidas ocasiones y la apodó durante mucho tiempo birdbrain ("cerebro de pájaro"), aunque sus críticas disminuyeron tras conseguir los apoyos suficientes para convertirse en el virtual candidato del partido.

Pese a que la tensión entre ambos se redujo desde entonces, Trump aclaró hace unos días que Haley no es una de las personas que estaba considerando para la nominación para vicepresidente del Partido Republicano, aunque dijo que deseaba "lo mejor" a su exrival.

Ahora, el apoyo público de Haley supone otra señal del apoyo casi unánime que Trump está recibiendo desde las filas del grupo republicano, incluso de aquellos que lo habían calificado como una amenaza en el pasado.

Los demócratas buscan a los seguidores de Haley

Mientras tanto, la campaña de Joe Biden ha estado trabajando para ganarse el apoyo de los partidarios de Haley, quienes son vistos como votantes indecisos.

Sin embargo, la exprecandidata hizo este miércoles diversas críticas a la política exterior del actual presidente y a su gestión de la frontera con México, lo que podría dificultar el acercamiento de los seguidores de Haley a la candidatura demócrata.

A principios de este mes, Haley se reunió en Carolina del Sur con algunos de sus donantes como un "agradecimiento" hacia ellos, aunque aclaró que no se trababa de una discusión sobre sus futuros planes políticos ni de un intento por influir entre sus partidarios para que dieran su apoyo a otro candidato.

Si se llegara a postular nuevamente para la presidencia estadounidense, Haley necesitaría ganar el apoyo de los partidarios de Trump en una elección primaria republicana. Sin embargo, con el apoyo mostrado este miércoles, podría haber molestado a los seguidores más moderados y a los conservadores anti-Trump.

