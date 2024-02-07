Republicanos del Senado bloquean el plan de seguridad fronteriza con ayuda a Ucrania e Israel

Video Proyecto de ley para solucionar la crisis migratoria no parece tener futuro, ¿de quién es la culpa?

El proyecto de seguridad fronteriza bipartidista con aportes de ayuda para Israel y Ucrania no superó un voto de procedimiento en el Senado, lo que deja la ley en un limbo del que es difícil predecir cómo superará.

Se trataba de hacer avanzar un acuerdo bipartidista de $118,000 millones que, tras ser alcanzado al cabo de meses de negociación, empezó a perder respaldo entre los republicanos por las críticas que le hizo el expresidente Donald Trump .

El Senado podría votar pronto por un paquete de ayuda a Ucrania e Israel que no contenga previsiones de seguridad fronteriza

El conteo final de la votación para cerrar el debate, un procedimiento para pasar a la consideración final de todo texto de ley, quedó 49 a favor, 50 en contra. Hace falta 60 votos para aprobar este tipo de votos.

Ya el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, había dicho que el plan no "tendría vida" en el pleno, por lo que, de haber sido aprobado por los senadores, es poco probable que hubiera podido convertirse en ley.

El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, advirtió que planea llevar a cabo una votación de procedimiento sobre un paquete de ayuda de emergencia para Israel y Ucrania, pero sin las provisiones del acuerdo fronterizo.

Los paquetes de $60,000 millones de dólares en ayuda para Ucrania y de $14,000 millones para Israel incluidos en el proyecto, son una de las principales prioridades de seguridad nacional para el presidente Biden y cuentan con el respaldo del líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell y de otros senadores republicanos

Además de las ayudas para Ucrania e Israel, el nuevo paquete incluirá miles de millones para los aliados del área Indo-Pacífico así como $10,000 millones en ayuda humanitaria para Gaza, Ucrania.

Sin embargo, el futuro de esa legislación también está en duda después de una reunión de la conferencia republicana durante el almuerzo, en la que según el senador Mike Rounds, republicano de Dakota del Sur, hubo un debate “muy animado” sobre si votar para proceder con ella o retrasarla hasta tener más información sobre el proceso de enmienda.

El líder de la mayoría del Senado, Charles E. Schumer dijo a los medios que esperaba que los senadores republicanos “puedan llegar a un sí a algo”.

El acuerdo bipartidista cubría la mayoría de las prioridades republicanas en materia de seguridad fronteriza

El rechazo al acuerdo bipartidista de seguridad fronteriza ocurre después de que los republicanos dijeron que aprobarían los paquetes de ayuda para Israel y Ucrania si no se abordaba el problema de los inmigrantes en la frontera sur, para luego criticar el acuerdo que habían exigido después de ser publicado.

Uno de sus negociadores del acuerdo, el senador republicano por Oklahoma James Lankford, dijo que consideraba que cubre la gran mayoría de las prioridades de los republicanos en materia de seguridad fronteriza.

Aún así Trump, que busca hacer del tema fronterizo uno de sus principales puntos de ataque contra el presidente Joe Biden en la próxima campaña, describió el proyecto como una "horrible traición de fronteras abiertas".

En un discurso en el pleno de Senado antes de la votación, Lankford dijo estar decepcionado de que algunos de sus colegas decidieran no intentar resolver la crisis fronteriza simplemente porque estamos en un año de elecciones presidenciales.

Lankford reveló en el discurso que había sido amenazado por un “comentarista popular” que le dijo que “ haría todo lo posible por destruirlo” si intentaba “aprobar un proyecto de ley que resuelva la crisis fronteriza durante este año presidencial”.

Durante un programa radial el lunes Trump dijo que el proyecto de ley era “muy malo para su carrera”, en relación a Lankford quien es uno de los miembros más conservadores de la bancada republicana en el Senado.

Sin embargo, el proyecto de ley, que incluye cambios radicales en el sistema de asilo así como un mecanismo para cerrar la frontera cuando los cruces son particularmente altos, fue respaldado por el sindicato de oficiales de la Patrulla Fronteriza y criticado por grupos de derechos de los refugiados.

Amnistía Internacional lo criticó por contener una de las “las propuestas antiinmigrantes más extremas que Estados Unidos ha visto en 100 años”.