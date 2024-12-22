Así usaron a figuras públicas en redes sociales para engañarte en 2024 con falsas oportunidades de ganar dinero

En la era digital, las redes sociales han emergido como un canal vital para la difusión de información, pero también se han convertido en un caldo de cultivo para estafas y desinformación, particularmente en el sector financiero. En 2024, los ciberdelincuentes han explotado la confianza del público al manipular imágenes de deportistas, falsificar declaraciones de presidentes y hasta falsamente asociar a figuras prominentes con plataformas y oportunidades de inversión inexistentes.

PUBLICIDAD

Las estafas de inversión, según la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), figuran entre las tendencias delictivas más comunes a nivel global. El avance de la inteligencia artificial, los grandes “modelos lingüísticos y las criptomonedas” han hecho que estas actividades sean más sofisticadas y accesibles, llevándose a cabo sin necesidad de habilidades “técnicas avanzadas y a un coste relativamente bajo”. En 2023, las estafas de inversión encabezaron las pérdidas reportadas en Estados Unidos, con más de “$4,600 millones”, según datos de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC).

En elDetector, hemos desmentido varios casos, como se detalla a continuación, que ilustran las características de este tipos de publicaciones que buscan desde clics hasta la obtención de datos personales.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:

Los deportistas como gancho de estafa

Futbolistas de renombre como Lionel Messi y James Rodríguez, entre otros, con millones de seguidores en redes sociales, han sido utilizados en campañas de desinformación relacionadas con falsas oportunidades para generar dinero.

Messi, por ejemplo, fue blanco de una falsa publicación que afirmaba que promovía una "oportunidad de inversión" relacionada con su supuesto retiro de su carrera como deportista. Según el anuncio falso, el futbolista habría lanzado un proyecto que permitiría a los “salvadoreños ganar $3,500”. Sin embargo, Messi desmintió la afirmación a través de su manager, y semanas después, celebró su triunfo levantando el trofeo de la Copa América 2024 junto a la selección argentina.

PUBLICIDAD

De forma similar, los desinformantes utilizaron la imagen del colombiano James Rodríguez para promover un “proyecto de inversión” dirigido a colombianos tras su supuesto retiro como futbolista. Sin embargo, se trataba de una falsedad en la que los ciberdelincuentes manipularon una entrevista de Rodríguez con la revista Semana con el fin de engañar a los usuarios. En elDetector, verificamos que el video original no tenía relación con oportunidades financieras y que la voz del futbolista fue suplantada. Tampoco era cierto que Rodríguez se hubiera retirado, ya que sigue activo en las canchas y según ha declarado, en diciembre de 2024, lo estará hasta sus 39 años.

El futbolista peruano Paolo Guerrero también fue objeto de manipulación, con un clip que originalmente hablaba de su carrera y su posible futuro como director técnico, alterado para promover una falsa aplicación de inversión.

Desde líderes políticos hasta petroleras: Invierte poco y gana mucho

La promesa de obtener grandes ganancias con una inversión mínima es una estrategia recurrente utilizada por estafadores en redes sociales para atraer a usuarios hacia oportunidades financieras inexistentes. Estas publicaciones, que suelen incluir testimonios falsos, se respaldan con nombres de figuras prominentes. Incluso se incluyen a empresas petroleras que afirman ofrecer rendimientos extraordinarios, con el fin de generar confianza y engañar.

PUBLICIDAD

En el caso de Musk, una publicación en redes sociales con su imagen aseguraba enriquecer a muchos con acciones de “Bitcoin Billionaire” por una inversión de solo “ 250 euros”, invitando a las personas a llenar un “formulario de inscripción” para recibir ayuda de un gestor personal para "comprar acciones". Sin embargo, se trataba de una entrevista del magnate que fue manipulada. En la entrevista nunca mencionó “Bitcoin Billionaire”, sino que habló de sus empresas y la innovación tecnológica. Además, esa no es una plataforma de inversión, sino una aplicación de entretenimiento que simula generar riquezas sin ofrecer bitcoins reales.

Otro caso similar que desmentimos fue el de un video compartido en Facebook, en el que aparentemente la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguraba que con una inversión de “4,500 pesos [232.33 dólares]” a través de un programa gubernamental, los mexicanos podían “cambiar toda su vida, no preocuparse por el mañana y olvidarse de lo que es la pobreza”. Pero esa declaración era falsa. El video original fue manipulado, ya que Sheinbaum no habló de inversiones, en realidad alertaba sobre las “noticias falsas” que circulaban sobre ella.

PUBLICIDAD

Incluso las petroleras no se han librado. Los desinformantes usaron el nombre de la empresa española Repsol, empleando imágenes del rey de España, Felipe VI y del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, para promover falsas oportunidades de inversión en la compañía. La misma empresa calificó estas publicaciones como “iniciativas fraudulentas”. PetroPerú también fue mencionada en una publicación falsa que afirmaba que se había “abierto el acceso a la compra de acciones” con “beneficios de hasta 2,000 dólares por semana” para los “primeros 50 inversores”. La petrolera desmintió la publicación, aclarando a elDetector que no cotizan en la Bolsa de Valores de Lima.

Y hasta el contenido del Noticiero Edición Digital de Univision, conducido por Carolina Sarassa y Borja Voces, fue manipulado para falsamente anunciar que las personas podían generar ganancias “garantizadas” con acciones y divisas asegurando “400 euros” [ 432.98 dólares] diarios a través de la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT. La grabación original, en realidad, era sobre los beneficios y riesgos de esa herramienta.

PUBLICIDAD

No seas víctima de anuncios falsos

Estas publicaciones que comparten en redes sociales promesas llamativas suelen formar parte de campañas publicitarias pagadas que se multiplican con rapidez y, en ocasiones, incluyen enlaces que invitan a los usuarios a visitar sitios web sospechosos.

La recomendación de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) para evitar ser estafado por estas tácticas es resistir la presión de actuar de inmediato, ya que empresas legítimas no apresuran decisiones importantes. Además, sugieren evitar hacer clic en enlaces o llamar a números proporcionados, optando por visitar directamente sitios web oficiales o buscar fuentes de contacto verificadas.

Es crucial ser cauteloso al proporcionar información personal en páginas web o cuestionarios a los que redirigen estas publicaciones, ya que los estafadores, al obtener más detalles sobre su perfil, pueden crear cuentas falsas o vender sus datos a terceros con fines ilícitos.

Encargada de proteger y educar a los consumidores, la FTC pone a disposición la plataforma ReporteFraude.ftc.gov, un recurso para conocer derechos del consumidor y reportar fraudes, estafas y malas prácticas comerciales.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

PUBLICIDAD

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.