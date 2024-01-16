Esos videos que promueven supuestas inversiones de la petrolera Repsol son falsos

La Casa Real confirmó a <b>elDetector</b> que Felipe VI no presta su imagen en campañas comerciales.

En Facebook circulan publicaciones que promueven la posibilidad de ganar dinero mediante inversiones con la petrolera Repsol, en las que se incluyen imágenes del rey de España, Felipe VI, y del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Pero esto es falso. La propia empresa lo ha desmentido y dijo a elDetector que se trata “iniciativas fraudulentas”.

PUBLICIDAD

En uno de los videos desinformantes, reproducido más de 92,000 veces desde su publicación el 19 de noviembre de 2023, se afirma que “todos los ciudadanos de España podrán ganar dinero mediante acciones de Repsol” y se incluyen imágenes del rey Felipe VI.

Otro video difundido el 4 de enero de 2024, muestra al presidente del Real Madrid aparentemente anunciando “una gran oportunidad para hacer una pequeña fortuna rápidamente”, al tiempo que se visualiza el logo de Repsol en la esquina superior derecha del encuadre.

Envíanos al chat algo que quieres que verifiquemos. Pincha aquí:



Desde elDetector contactamos al equipo de prensa de Repsol para verificar la autenticidad de las publicaciones difundidas en Facebook. En respuesta a nuestra consulta, declararon vía correo electrónico: “Son falsos”, y añadieron que se trata de “iniciativas fraudulentas”.

En su sitio web oficial, Repsol señala que no cuenta con "ninguna plataforma para realizar inversiones ni ganar dinero de forma digital". Además, advierte a los usuarios que eviten abrir enlaces relacionados con este tipo de mensajes en redes sociales o rellenar formularios, ya que podría ser “perjudicial para la difusión de los datos personales”.

Por su parte, la Casa Real de España desvincula al rey de España de esta promoción. El equipo de comunicación confirmó a elDetector por email que el “Rey no presta en –ningún caso– su imagen en campañas comerciales, cualquiera que sea su ámbito de actuación”, incluso si “sus fines fueran loables”.

PUBLICIDAD

Respecto al video que muestra al presidente del Real Madrid, verificamos que fue manipulado. La grabación original, publicada el 21 de diciembre de 2023, se encuentra en la cuenta oficial de YouTube del equipo de fútbol español. Al revisarlo, notamos que, aunque el aspecto visual es idéntico al fragmento utilizado en la publicación de Facebook (exceptuando por el logo en la esquina superior derecha), el audio no transmite un mensaje relacionado con inversiones ni con Repsol. En su lugar, Pérez celebra la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a favor de la Superliga europea.

Una característica común que hemos identificado en elDetector con respecto a publicaciones desinformativas relacionadas con inversiones es el empleo de imágenes de figuras reconocidas, además del uso del nombre de empresas consolidadas, para generar confianza. Este es el caso de las publicaciones revisadas en esta verificación.

Conclusión

Es falso que la petrolera española Repsol promocione una plataforma de inversiones que genere ingresos, como afirman posts difundidos en Facebook que usan la imagen del rey de España y del presidente del Real Madrid. La propia empresa energética desmintió esas publicaciones, calificándolas como “iniciativas fraudulentas”. En su sitio web, Repsol advierte también sobre mensajes fraudulentos compartidos en redes sociales. Además, la Casa Real aseguró a elDetector que el monarca Felipe VI no presta su imagen en campañas comerciales. Y en el el caso de Florentino Pérez, identificamos que hubo manipulación de la grabación original. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

PUBLICIDAD

Fuentes

Entrevista vía correo electrónico al equipo de prensa de Repsol. 5 y 9 de enero de 2024.

Entrevista vía correo electrónico al equipo de comunicaciones de la Casa Real de España. 3 de enero de 2024.

elDetector. Univision Noticias. Las estafas del 2023: famosos que supuestamente promueven inversiones. 26 de diciembre de 2023.

Repsol. Alerta sobre fraude. Consultado el 9 de noviembre de 2024.

YouTube. Cuenta oficial del Real Madrid: Declaración institucional del presidente Florentino Pérez. 21 de diciembre de 2023.

TUDN. Real Madrid y Barcelona celebran el ‘triunfo’ de la Superliga sobre el “monopolio de la UEFA”. 21 de diciembre de 2023.

Casa Real de España. Su Majestad el Rey Don Felipe VI. Consultado 12 de enero de 2024.

Forbes. Florentino Pérez. Consultado el 10 de enero de 2024.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

PUBLICIDAD