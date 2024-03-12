Petroperú no ofrece ganancias de inversión semanales a través de acciones bursátiles, como dicen en redes

La petrolera ha alertado en su web sobre publicaciones fraudulentas.

En Facebook circulan publicaciones que aseguran que Petroperú –petrolera estatal peruana – ofrece beneficios semanales a los “50 primeros inversores” que compren acciones de la compañía. Pero esto es falso. La misma empresa desmintió la veracidad de dichas publicaciones e indicó que no es la primera vez que ha sido vinculada a desinformaciones.

“Les presentamos una oportunidad única de inversión en Petroperú”, se lee en publicaciones difundidas en diferentes fechas en febrero de 2024. En ellas también se afirma que la petrolera “ha abierto el acceso a la compra de acciones” con “beneficios a partir de 2000 por semana” para “los primeros 50 inversores”. No especifican la moneda, pero dado que el mensaje está dirigido a ciudadanos peruanos, de tratarse de soles equivaldría a unos 536.26 dólares.

Estas falsas ofertas comenzaron a circular antes del anuncio del gobierno peruano, el 27 de febrero, de un paquete de ayuda financiera que por el momento, según se señala en un artículo de La República, resolvería la crisis de liquidez de la empresa estatal.

En elDetector lo primero que observamos es que ninguno de los posts fue difundido por la cuenta oficial de Petroperú. Por lo tanto, nos comunicamos directamente con la petrolera para obtener información sobre la supuesta oportunidad de inversión.

Carlos Vega Figueroa, del departamento de Prensa, nos respondió a nuestra consulta vía correo electrónico calificando las publicaciones como falsas y señalando que se están difundiendo “en canales no oficiales de Petroperú S.A.”.

“Solo listamos en la Bolsa de Valores de Lima, pero no cotizamos”, agregó Vega Figueroa. Además, nos proporcionó dos comunicados compartidos en el portal de la empresa, en noviembre y diciembre de 2023, en los cuales la petrolera alerta sobre el “uso indebido de la marca” en publicaciones “fraudulentas” que prometen falsamente “ganancias millonarias”.

La empresa insta a las personas “a no ingresar a los enlaces enviados por WhatsApp o cualquier otra red social ni mucho menos realizar pagos o brindar la información que les solicitan” por medio de esos canales supuestamente para invertir en Petroperú. Señala que su principal canal de información es su portal institucional www.petroperu.com.pe y sus cuentas oficiales en redes sociales.

En elDetector hemos verificado publicaciones similares que utilizan el nombre de empresas estatales para promover oportunidades de inversión que no existen. Fue el caso, por ejemplo, de mensajes que circularon sobre Pemex que prometían “ganancias garantizadas” por el gobierno y que desmentimos, ya que la petrolera mexicana “no cotiza en bolsas de valores públicas, por lo tanto, sus acciones no están disponibles”.

Conclusión

Es falso que la empresa estatal de petróleo Petroperú ofrezca una oportunidad de ganar desde 2,000 “por semana” a los “primeros 50 inversores”, como indican publicaciones difundidas en Facebook. En elDetector lo verificamos directamente con Carlos Vega Figueroa, del departamento de Prensa de la petrolera, quien calificó estos posts como falsos y advirtió que no es la primera vez que Petroperú ha sido objeto de falsedades. En 2023, la misma empresa desmintió publicaciones que prometían “ganancias millonarias”. Además, Vega Figueroa afirmó que Petroperú no cotiza en la Bolsa de Valores de Lima. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

