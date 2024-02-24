Cambiar Ciudad
elDetector

En este noticiero de Univision NO se dijo que con el ChatGPT puedas generar ganancias pasivas en la bolsa

Alteran un segmento de noticias de la Edición Digital de Univision, publicado hace más de un año, con el objetivo de desinformar sobre la herramienta ChatGPT en relación con inversiones financieras.

Ivette Franco's profile picture
Por:Ivette Franco
El ChatGPT no se actualiza con información en tiempo real de los mercados financieros.
El ChatGPT no se actualiza con información en tiempo real de los mercados financieros.
Imagen Arlene Fioravanti Müller (arte) / captura de Facebook.

En Facebook circula un segmento del Noticiero Edición Digital de Univision, conducido por Carolina Sarassa y Borja Voces, en el que se menciona que con la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT las personas pueden generar ganancias “garantizadas” con acciones y divisas asegurando “400 euros” (432.98 dólares) diarios. Sin embargo, la afirmación es falsa, pues el video original fue manipulado.

PUBLICIDAD

En los primeros 31 segundos del clip aparecen los presentadores Sarassa y Voces en el set de Univision, quienes luego de mencionar el ChatGPT ceden la palabra a la reportera Andrea León Janzso para que explique cómo funciona la herramienta.

Seguidamente, a partir del minuto 0:32, se escucha una voz diferente en off que dice que “la popularidad del ChatGPT está creciendo cada día y ahora es posible utilizarlo para obtener ingresos pasivos [...] de al menos 400 euros al día”, mientras se observan graficos bursátiles. El clip publicado el 15 de febrero de 2024 afirma que la herramienta está entrenada para “operar automáticamente” transacciones de acciones y divisas “rentables sin ningún riesgo”.

Al final se explica que, sin conocimiento previo, "cualquier persona interesada puede obtener ganancias máximas” en el sitio web del ChatGPT.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:


En elDetector identificamos que la voz del audio en off y la de los presentadores de Univision era diferente, así que hicimos una búsqueda inversa de imagen en Google que nos condujo al video original archivado en Wayback Machine de Internet Archive en febrero de 2023. Al compararlos, notamos que aunque la vestimenta y el encuadre de los comunicadores eran idénticos, no se ven gráficos bursátiles en ninguna parte de la grabación.

PUBLICIDAD

Más sobre elDetector

Rusia, EEUU, Palestina e Israel NO comparten grupo del Mundial de Fútbol 2026 (y es fácil verificarlo)
4 mins

Rusia, EEUU, Palestina e Israel NO comparten grupo del Mundial de Fútbol 2026 (y es fácil verificarlo)

Noticias Univision
El post de Tylenol que el Gobierno usa para demostrar su supuesta “asociación” con el autismo es viejo (y engañoso)
7 mins

El post de Tylenol que el Gobierno usa para demostrar su supuesta “asociación” con el autismo es viejo (y engañoso)

Noticias Univision
Ese hombre que se desploma al escuchar su sentencia NO es el acusado de matar a una joven ucraniana en un tren: el video es de 2016
4 mins

Ese hombre que se desploma al escuchar su sentencia NO es el acusado de matar a una joven ucraniana en un tren: el video es de 2016

Noticias Univision
Ni “la huella de carbono es un engaño” ni se perdieron “300,000 niños” durante el gobierno de Biden: revisamos el discurso de Trump ante la ONU
10 mins

Ni “la huella de carbono es un engaño” ni se perdieron “300,000 niños” durante el gobierno de Biden: revisamos el discurso de Trump ante la ONU

Noticias Univision
De la supuesta “asociación” entre el autismo y el Tylenol a “los amish y Cuba prácticamente no tienen autismo”: verificamos la conferencia prensa de Trump y Kennedy Jr.
12 mins

De la supuesta “asociación” entre el autismo y el Tylenol a “los amish y Cuba prácticamente no tienen autismo”: verificamos la conferencia prensa de Trump y Kennedy Jr.

Noticias Univision
Ni con una playera de Trump, ni con una de Harris-Walz: esas fotografías del acusado de asesinar a Charlie Kirk NO son reales
4 mins

Ni con una playera de Trump, ni con una de Harris-Walz: esas fotografías del acusado de asesinar a Charlie Kirk NO son reales

Noticias Univision
Trump NO aprobó subir el salario federal "solo a ciudadanos" ni bajárselo a indocumentados
3 mins

Trump NO aprobó subir el salario federal "solo a ciudadanos" ni bajárselo a indocumentados

Noticias Univision
De la renuncia al fallecimiento: falsedades sobre la salud de Donald Trump que circulan en redes
4 mins

De la renuncia al fallecimiento: falsedades sobre la salud de Donald Trump que circulan en redes

Noticias Univision
Es falso que murieran “300 millones de personas” el “año pasado” a causa de las drogas, como afirma Trump: la cifra es mucho menor
3 mins

Es falso que murieran “300 millones de personas” el “año pasado” a causa de las drogas, como afirma Trump: la cifra es mucho menor

Noticias Univision
Rumores y especulaciones: el caos conspirativo que circula en redes sobre el sospechoso del asesinato de Charlie Kirk
7 mins

Rumores y especulaciones: el caos conspirativo que circula en redes sobre el sospechoso del asesinato de Charlie Kirk

Noticias Univision

Tampoco escuchamos nada relacionado a inversiones en acciones o divisas que generen ganancias. En cambio, sí se abordaron las ventajas y desventajas del ChatGPT, así como su posible impacto en jóvenes y estudiantes.

En busca de información adicional, observamos que el usuario que difunde el video manipulado se identifica como una cuenta de música afrolatina, sin ninguna conexión aparente a tecnología o inversiones. Además, su última publicación visible es de hace más de ocho años. Desde esta cuenta se ha compartido otro video similar con el mismo mensaje que el que estamos analizando.

Al acceder al enlace proporcionado en el post, fuimos dirigidos a un segmento de CNN Dinero en el que discuten los riesgos asociados con el uso de ChatGPT para invertir en la bolsa, contrario a lo que promueve la publicación objeto de esta verificación.

En el video de CNN se explica que a pesar de que un estudio realizado en la Universidad de Florida sugiere que ChatGPT podría tener la capacidad de predecir movimientos en la bolsa de valores, el profesor Alejandro López-Lira, profesor de Economía de esa universidad que participó en la investigación, aclara que esta herramienta no debería ser utilizada para realizar inversiones en la bolsa.

La razón, según explica, es que no cuenta con información en tiempo real ni actualizada. Para el momento de la entrevista, que fue en mayo de 2023, López-Lira mencionaba que la actualización del ChatGPT estaba hasta septiembre de 2021, por lo que omitía factores de impacto, como la pandemia del covid-19 o la guerra en Ucrania.

PUBLICIDAD

Conclusión

Es falso que en ese segmento del Noticiero Edición Digital de Univision se haya afirmado que el ChatGPT ofrece ganancias garantizadas de al menos 400 euros al día al invertir en acciones o divisas, como se escucha en un video compartido en Facebook. Desde elDetector lo confirmamos al encontrar el clip original a través de una búsqueda inversa de imágenes en Google. A diferencia de la publicación manipulada que promueve supuestas inversiones “sin riesgo”, la grabación original en realidad trata sobre los beneficios y riesgos de la herramienta de inteligencia artificial. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

Lee aquí nuestra metodología y política de corrección. Seguimos el Código de Principios de la International Fact-Checking Network (IFCN), que puedes ver aquí traducido al español. Escribe a la IFCN llenando este formulario si consideras que no estamos cumpliendo ese código.

PUBLICIDAD

Envíanos al chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 lo que quieras que verifiquemos:

Relacionados:
elDetectorManipuladoChatGPTNoticiero Univision Edicion DigitalBolsa de ValoresDesinformación UnivisionBorja VocesInteligencia Artificial

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
Premios Juventud 2025
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD