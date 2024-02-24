En este noticiero de Univision NO se dijo que con el ChatGPT puedas generar ganancias pasivas en la bolsa

El ChatGPT no se actualiza con información en tiempo real de los mercados financieros.

En Facebook circula un segmento del Noticiero Edición Digital de Univision, conducido por Carolina Sarassa y Borja Voces, en el que se menciona que con la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT las personas pueden generar ganancias “garantizadas” con acciones y divisas asegurando “400 euros” (432.98 dólares) diarios. Sin embargo, la afirmación es falsa, pues el video original fue manipulado.

En los primeros 31 segundos del clip aparecen los presentadores Sarassa y Voces en el set de Univision, quienes luego de mencionar el ChatGPT ceden la palabra a la reportera Andrea León Janzso para que explique cómo funciona la herramienta.

Seguidamente, a partir del minuto 0:32, se escucha una voz diferente en off que dice que “la popularidad del ChatGPT está creciendo cada día y ahora es posible utilizarlo para obtener ingresos pasivos [...] de al menos 400 euros al día”, mientras se observan graficos bursátiles. El clip publicado el 15 de febrero de 2024 afirma que la herramienta está entrenada para “operar automáticamente” transacciones de acciones y divisas “rentables sin ningún riesgo”.

Al final se explica que, sin conocimiento previo, "cualquier persona interesada puede obtener ganancias máximas” en el sitio web del ChatGPT.

En elDetector identificamos que la voz del audio en off y la de los presentadores de Univision era diferente, así que hicimos una búsqueda inversa de imagen en Google que nos condujo al video original archivado en Wayback Machine de Internet Archive en febrero de 2023. Al compararlos, notamos que aunque la vestimenta y el encuadre de los comunicadores eran idénticos, no se ven gráficos bursátiles en ninguna parte de la grabación.

Tampoco escuchamos nada relacionado a inversiones en acciones o divisas que generen ganancias. En cambio, sí se abordaron las ventajas y desventajas del ChatGPT, así como su posible impacto en jóvenes y estudiantes.

En busca de información adicional, observamos que el usuario que difunde el video manipulado se identifica como una cuenta de música afrolatina, sin ninguna conexión aparente a tecnología o inversiones. Además, su última publicación visible es de hace más de ocho años. Desde esta cuenta se ha compartido otro video similar con el mismo mensaje que el que estamos analizando.

Al acceder al enlace proporcionado en el post, fuimos dirigidos a un segmento de CNN Dinero en el que discuten los riesgos asociados con el uso de ChatGPT para invertir en la bolsa, contrario a lo que promueve la publicación objeto de esta verificación.

En el video de CNN se explica que a pesar de que un estudio realizado en la Universidad de Florida sugiere que ChatGPT podría tener la capacidad de predecir movimientos en la bolsa de valores, el profesor Alejandro López-Lira, profesor de Economía de esa universidad que participó en la investigación, aclara que esta herramienta no debería ser utilizada para realizar inversiones en la bolsa.

La razón, según explica, es que no cuenta con información en tiempo real ni actualizada. Para el momento de la entrevista, que fue en mayo de 2023, López-Lira mencionaba que la actualización del ChatGPT estaba hasta septiembre de 2021, por lo que omitía factores de impacto, como la pandemia del covid-19 o la guerra en Ucrania.

Conclusión

Es falso que en ese segmento del Noticiero Edición Digital de Univision se haya afirmado que el ChatGPT ofrece ganancias garantizadas de al menos 400 euros al día al invertir en acciones o divisas, como se escucha en un video compartido en Facebook. Desde elDetector lo confirmamos al encontrar el clip original a través de una búsqueda inversa de imágenes en Google. A diferencia de la publicación manipulada que promueve supuestas inversiones “sin riesgo”, la grabación original en realidad trata sobre los beneficios y riesgos de la herramienta de inteligencia artificial. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

