Esos videos de la jefa y el exjefe del Comando Sur de EEUU no son actuales ni llaman a la “invasión” o a “ingresar a Venezuela”

* Actualización por corrección el 1° de agosto de 2024.

Las grabaciones con las que sustentan las supuestas declaraciones están fuera de contexto porque no son actuales. En el caso del video de la actual Jefa del Comando Sur de Estados Unidos, ni siquiera hablaba sobre el país suramericano, sino sobre el fentanilo y su escalada en América Latina, y en el de Faller hacía referencia a los militares venezolanos, pero por una crisis de hace cinco años.

El video de la general Richardson también nos llegó como consulta al chatbot de elDetector.

La general Richardson no hablaba de Venezuela y no ha hecho una declaración al respecto

En una de las grabaciones que circula se ve a la general Laura Richardson, vestida con uniforme verde oliva y una pared de respaldo color azul marino y letras blancas.

En unos subtítulos se lee que, supuestamente, pide tranquilidad a los venezolanos y que “todos se reúnan en las plazas y calles de todos los países y pidan intervención a Venezuela del Comando Sur”, pero es falso que diga eso.

Steven McLoud, oficial de Relaciones con los medios del Comando Sur, respondió por correo electrónico a elDetector que “la General Richardson no ha hecho ninguna declaración de este tipo”.

Con una captura de pantalla del video, hicimos una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens , y en las concordancias exactas hay decenas de informaciones con la foto de Richardson, uniforme verde y el respaldo azul marino con letras, hablando el 6 de abril de 2024 (hace tres meses) sobre el fentanilo y que éste pronto se podría convertir en una epidemia en América Latina. No aborda el tema de Venezuela y su crisis actual, como quieren hacer ver en redes sociales.

Con el dato de que Richardson estaba hablando del fentanilo en América Latina en abril de este año, hicimos una búsqueda con palabras clave en Google , y entre varios resultados, el medio argentino Infobae tiene una entrevista exclusiva con la general hablando del fentanilo. Se trata del video original completo del que se ha extraído el clip que circula en redes sociales y al que le superpusieron los subtítulos y la bandera de Estados Unidos del lado derecho para falsamente hacer ver que hablaba de Venezuela. El clip en redes, además, tiene un fondo musical más alto que las declaraciones de Richardson, lo que impide escuchar su voz original y entender lo que realmente dice.

En la comparativa a continuación del video original de Infobae hablando sobre el fentanilo (izquierda), y el que circula en redes sociales (derecha) se aprecia el mismo respaldo (cuadros amarillos), misma silla color marrón (recuadros morados), mismo peinado, traje y postura (cuadros verdes).

Un video viejo del exjefe del Comando Sur que no tiene que ver con la actualidad venezolana

“Atención Venezuela, Estados Unidos se prepara para una invasión a Venezuela”, se lee en un reel de Instagram en el que se ve al almirante Craig Faller (exjefe del Comando Sur) y a un uniformado de beige a su lado derecho. En el clip atribuyen que Faller dijo: “Ustedes al final van a ser responsables de sus propias acciones, hagan las cosas correctamente, salven a su gente y a su país”. Al militar de beige le agregan los subtítulos: “Queremos seguir fortaleciendo los lazos para cooperar con una mejor seguridad hemisférica…”.

Con una captura de pantalla del video, hicimos una búsqueda inversa de imágenes en Yandex , hallamos algunas fotos de las declaraciones del exjefe del Comando Sur junto al entonces jefe de las Fuerzas Militares de Colombia , el general Luis Navarro Jiménez, en una visita que hizo a Miami en 2019 .

Faller sí dijo “Ustedes [refiriéndose a los militares de Venezuela] al final serán responsables de sus propias acciones, hagan las cosas correctamente”, según un artículo del 20 de febrero de 2019, de Canal 1 de Colombia que registró el encuentro. Sin embargo, la referencia de Faller sobre Venezuela está siendo usada como actual y realmente está fuera de contexto.

Conclusión

Es falso que la general Laura Richardson, actual jefa del Comando Sur de Estados Unidos, y el almirante Craig Faller, exjefe del Comando Sur, estén llamando en esos videos que circulan viralmente en Instagram, a que la gente pida “una invasión a Venezuela” por parte de Estados Unidos o den un discurso dirigido a los militares venezolanos por los sucesos actuales, desatados tras las denuncias de fraude y falta de transparencia en contra de los resultados electorales que dieron como ganador a Nicolás Maduro el 28 de julio. Richardson no hablaba en ese video siquiera sobre Venezuela y el oficial Steven McLoud, de Relaciones con los medios del Comando Sur, respondió a elDetector que la general “no ha hecho ninguna declaración de este tipo”. El segundo video, es del almirante Faller hablando a los militares venezolanos en la crisis que atravesó ese país en 2019 y está fuera de contexto. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

* Actualización por corrección: En la versión original de este texto indicamos en la comparación de captura de pantallas entre el video original de la entrevista a la general Laura Richardson y la del video que circula en redes sociales que los cuadros morados eran su peinado, traje y postura, y los verdes eran la silla marrón, cuando lo que corresponde es que su peinado, traje y postura están marcados con cuadros morados y la silla con cuadros verdes.

