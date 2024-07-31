El Centro Carter dice que no pudo verificar resultados de las elecciones en Venezuela y no las considera democráticas

El Centro Carter dijo que no pudo verificar los resultados de las elecciones presidenciales de Venezuela y culpó a las autoridades por una “completa falta de transparencia” al declarar a Nicolás Maduro como ganador sin proporcionar ningún recuento.

PUBLICIDAD

La declaración del martes por la noche de la organización, con sede en Atlanta, Georgia, es quizás la crítica más dura hasta ahora al caótico proceso electoral de Venezuela porque proviene de uno de los pocos grupos externos invitados por el gobierno de Maduro para observar la votación.

“El hecho de que la autoridad electoral no anuncie los resultados desagregados por colegio electoral constituye una grave violación de los principios electorales”, dijo el Centro Carter. El grupo, que tenía una misión técnica de 17 expertos distribuidos en cuatro ciudades de Venezuela, agregó que la elección no cumplió con los estándares internacionales y “no puede considerarse democrática”.

Las duras críticas del Centro Carter coronaron un segundo día largo de protestas contra los resultados por parte de los opositores de Maduro que dijeron que su candidato, Edmundo González, derrotó al titular por un margen de más de dos a uno.

El comunicado del Centro Carter sobre las elecciones en Venezuela:

"Las elecciones presidenciales de Venezuela de 2024 no cumplieron con los estándares internacionales de integridad electoral y no pueden considerarse democráticas.

El Centro Carter no puede verificar ni corroborar los resultados de las elecciones declarados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), y el hecho de que la autoridad electoral no anunciara los resultados desagregados por mesa de votación constituye una grave violación de los principios electorales.

El proceso electoral de Venezuela no cumplió con los estándares internacionales de integridad electoral en ninguna de sus etapas y violó numerosas disposiciones de sus propias leyes nacionales. La elección se llevó a cabo en un entorno de libertades restringidas para los actores políticos, las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación. A lo largo del proceso electoral, el CNE demostró un claro sesgo a favor del titular.

PUBLICIDAD

El registro de votantes se vio afectado... Los ciudadanos en el extranjero enfrentaron requisitos legales excesivos para registrarse, algunos de los cuales parecían ser arbitrarios. Esto privó de sus derechos a la mayoría de la población migrante, lo que dio como resultado un número muy bajo de votantes en el extranjero.

El registro de partidos y candidatos tampoco cumplió con los estándares internacionales...

La campaña electoral se vio afectada por la desigualdad de condiciones entre los candidatos. La campaña del presidente en ejercicio estuvo bien financiada y fue ampliamente visible a través de mítines, carteles, murales y campañas callejeras. El abuso de los recursos administrativos por parte del presidente en ejercicio —incluido el uso de vehículos gubernamentales, funcionarios públicos haciendo campaña mientras ejercían su función oficial y el uso de programas sociales— se observó durante toda la campaña.

El presidente en ejercicio también disfrutó de una cobertura abrumadoramente positiva en televisión y radio... Además, las autoridades intentaron con frecuencia restringir las actividades de campaña de la oposición. Esto incluyó el acoso o la intimidación de personas que proporcionaron servicios o bienes a la principal campaña de la oposición.

Aun así, los ciudadanos venezolanos acudieron pacíficamente y en gran número para expresar su voluntad el día de las elecciones. A pesar de los informes sobre restricciones al acceso a muchos centros de votación para observadores nacionales y testigos de partidos de oposición; la posible presión sobre los votantes, como los puestos de control del partido gobernante en las inmediaciones de los centros de votación; y los incidentes de tensión o violencia informados en algunas localidades; la votación pareció desarrollarse de manera generalmente civilizada.

PUBLICIDAD

En el número limitado de centros de votación que visitaron, los equipos de observadores del Centro Carter notaron el deseo del pueblo venezolano de participar en un proceso electoral democrático... Sin embargo, sus esfuerzos se vieron socavados por la total falta de transparencia del CNE al anunciar los resultados".

Gobierno de Nicolás Maduro redobla ataques a opositores

El gobierno de Maduro no ha tomado a la ligera las críticas y el martes ha intensificado sus ataques contra sus oponentes, y algunos aliados sugirieron que se arrestara al líder más influyente de la oposición y a un candidato presidencial.

Un día después de que Maduro fuera declarado ganador por un Consejo Nacional Electoral leal a él y al partido gobernante, los ataques, que se transmitieron por televisión nacional, siguieron a la sorpresiva publicación por parte de la oposición de datos detallados de la votación que, según ellos, muestran que Edmundo González ganó por una mayoría aplastante.

El consejo electoral no ha publicado ningún resultado de los centros de votación, que provienen de las actas que imprimen las más de 30.000 máquinas de votación electrónica después del cierre de las urnas. No está obligado a hacerlo, pero en elecciones anteriores ha publicado las cifras en línea en cuestión de horas.

El presidente Joe Biden, y el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, hablaron por teléfono y acordaron que Venezuela debe publicar los datos, diciendo que el resultado de las elecciones "representa un momento crítico para la democracia en el hemisferio", según un resumen de la llamada de la Casa Blanca.

PUBLICIDAD

Biden y Lula “coincidieron en la necesidad de que las autoridades electorales venezolanas divulguen de inmediato datos completos, transparentes y detallados de las votaciones en los centros de votación”, indicó.

La masiva emigración de venezolanos

Video Así reaccionan los venezolanos a los resultados electorales de su país desde el centro de California



Venezuela tiene las mayores reservas probadas de crudo del mundo y en su día fue una de las economías más avanzadas de América Latina, pero entró en caída libre después de que Maduro tomó el mando en 2013. La caída de los precios del petróleo, la escasez generalizada y la hiperinflación que se disparó por encima del 130.000% provocaron disturbios sociales y emigración masiva.

Más de 7.7 millones de venezolanos han abandonado el país desde 2014, el mayor éxodo en la historia reciente de América Latina.

Mientras ambos bandos defendían su afirmación de victoria, miles de sus partidarios salieron a las calles de la capital, Caracas.

Una enorme multitud de partidarios de la oposición se reunió frente a las oficinas de las Naciones Unidas. L a líder de la oposición María Corina Machado, de pie sobre un camión, pidió al Consejo Nacional Electoral que publicara las actas de recuento y dijo: “¿Por qué no las publican?”.

Machado dijo que la principal coalición opositora ha obtenido más del 84% de las actas, que muestran que González obtuvo más del doble de votos que Maduro.

“Lo único que estamos dispuestos a negociar es la transición pacífica”, dijo Machado, mientras la multitud coreaba: “¡No tenemos miedo!”.

Los partidarios de la oposición en otras partes de la ciudad fueron recibidos con gases lacrimógenos el martes. El fiscal general Tarek William Saab dijo a los periodistas que más de 700 manifestantes fueron arrestados en las manifestaciones a nivel nacional el lunes. Agregó que un oficial fue asesinado.

PUBLICIDAD

Machado y González instaron a sus partidarios a mantener la calma y evitar la violencia.

“Y recuerden esta cifra, cuando se cuenten las actas, este servidor tendrá más de 8 millones de votos”, dijo González, flanqueado por su esposa y Machado, a quien el gobierno de Maduro le prohibió postularse para un cargo político durante 15 años. “Vamos a comenzar la reconstrucción de Venezuela”.

La declaración se produjo horas después de que la Organización de los Estados Americanos criticara al gobierno por no publicar los datos y sugiriera una nueva elección que sería supervisada por observadores internacionales.

“La peor forma de represión, la más vil, es impedir que el pueblo encuentre soluciones a través de las elecciones”, dijo la OEA en un comunicado. “La obligación de cada institución en Venezuela debe ser garantizar la libertad, la justicia y la transparencia en el proceso electoral”.

Mira también: