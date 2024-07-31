Cambiar Ciudad
elDetector

Ese video de una explosión que afecta a un convoy de motocicletas en Venezuela no es actual: fue publicado en 2017

A través del chatbot de elDetector en WhatsApp, nos enviaron un video de una explosión supuestamente relacionada con las actuales manifestaciones en Venezuela. (Haz clic aquí para chatear con nosotros y enviarnos lo que quieras que verifiquemos).

Ivette Franco
Por:
Ivette Franco.
Venezuela revive la tensión de 2017 con reportes recientes de muertes y detenciones.
Venezuela revive la tensión de 2017 con reportes recientes de muertes y detenciones.
Imagen Arlene Fioravanti Müller (Arte) / Juan Barreto - AFP vía Getty Images / Captura de WhatsApp.

Nos enviaron a nuestro chatbot de WhatsApp un video de una explosión que afecta a un grupo de personas que van en motocicletas durante protestas en Venezuela para que lo verificáramos. Encontramos, que aunque este incidente ocurrió en ese país, no corresponde a las actuales manifestaciones en medio de las denuncias de fraude en torno a la reelección de Nicolás Maduro el 28 de julio de 2024. Las imágenes están fuera de contexto: son de 2017.

PUBLICIDAD

En el video de 25 segundos se observa un convoy de motocicletas circulando por una calle de dos vías cuando, de repente, se produce una explosión y se escuchan aplausos. La grabación muestra a transeúntes y edificios, uno de ellos identificado como “Hotel Monserrat”.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:

La explosión ocurrió en 2017

En elDetector realizamos una búsqueda inversa de imágenes en Google utilizando una captura del clip analizado para rastrear el origen del video. Entre los resultados, encontramos una grabación con las mismas características en un artículo de Daily Mail publicado el 30 de julio de 2017. La descripción dice: “Una explosión hirió a un grupo de policías durante una protesta en Caracas”.

Más sobre elDetector

En EEUU se vota por correo desde hace 150 años, ahora Trump lo desacredita con cuatro falsedades
10 mins

En EEUU se vota por correo desde hace 150 años, ahora Trump lo desacredita con cuatro falsedades

Noticias Univision
NO es cierto (por ahora) que se haya registrado en Colombia a una niña llamada “Chat Yipití”
2 mins

NO es cierto (por ahora) que se haya registrado en Colombia a una niña llamada “Chat Yipití”

Noticias Univision
Es falso que “cientos” o “miles de animales” hayan abandonado Yellowstone, como dicen en redes
3 mins

Es falso que “cientos” o “miles de animales” hayan abandonado Yellowstone, como dicen en redes

Noticias Univision
Tres infundios de Trump sobre la ayuda a Ucrania y las "seis guerras" que dice haber terminado
6 mins

Tres infundios de Trump sobre la ayuda a Ucrania y las "seis guerras" que dice haber terminado

Noticias Univision
De su promesa de terminar la guerra en 24 horas a que los rusos no usaron las carreteras para intentar tomar Kiev: tres falsedades de Trump sobre el conflicto en Ucrania
6 mins

De su promesa de terminar la guerra en 24 horas a que los rusos no usaron las carreteras para intentar tomar Kiev: tres falsedades de Trump sobre el conflicto en Ucrania

Noticias Univision
Coinbase NO envía códigos de retiro por texto: ese SMS es una estafa
4 mins

Coinbase NO envía códigos de retiro por texto: ese SMS es una estafa

Noticias Univision
La presidenta de México NO dijo que es “bueno para Colombia” que haya muerto el precandidato Miguel Uribe: es IA
5 mins

La presidenta de México NO dijo que es “bueno para Colombia” que haya muerto el precandidato Miguel Uribe: es IA

Noticias Univision
Verificamos cuatro afirmaciones de Trump en su anuncio para “volver segura” a Washington DC
9 mins

Verificamos cuatro afirmaciones de Trump en su anuncio para “volver segura” a Washington DC

Noticias Univision
"Las vacunas ARNm no funcionan bien…": expertos y datos contradicen lo que dijo el secretario Kennedy al recortar recursos de investigación
8 mins

"Las vacunas ARNm no funcionan bien…": expertos y datos contradicen lo que dijo el secretario Kennedy al recortar recursos de investigación

Noticias Univision
Trump alega manipulación política en los datos de empleo: ¿qué dicen los expertos?
8 mins

Trump alega manipulación política en los datos de empleo: ¿qué dicen los expertos?

Noticias Univision

Al igual que el video que estamos verificando, el que publicó el medio británico muestra a motociclistas afectados por una explosión mientras circulaban por una calle, con edificios visibles, entre ellos, el Hotel Monserrat, ubicado en Caracas, Venezuela.

Varios medios, como Univision y The New York Times, reportaron la noticia de la explosión que tuvo lugar en la capital venezolana el 30 de julio de 2017 durante las manifestaciones contra Maduro, en medio de una votación ampliamente criticada por la comunidad internacional y marcada por las protestas de la oposición.

PUBLICIDAD

Si bien las imágenes compartidas por WhatsApp no corresponden a eventos actuales, en Venezuela están ocurriendo protestas relacionadas con el anuncio de la reelección de Maduro por parte de las autoridades electorales, mientras la oposición denuncia un fraude y asegura tener en sus manos las pruebas para demostrarlo. Según la organización Foro Penal, hasta la fecha de publicación de esta verificación se reportan 11 muertes, además de más de 270 detenciones en 48 horas.

Foro Penal es una organización no gubernamental de derechos humanos que "nació como respuesta a la represión por parte del Estado venezolano ejercida en contra los ciudadanos considerados como disidentes u opositores a las políticas gubernamentales".

Notas Relacionadas

CNE de Venezuela no reportó porcentajes superiores al 100% en los resultados electorales: la gráfica errónea que circula en redes es de un canal de televisión

CNE de Venezuela no reportó porcentajes superiores al 100% en los resultados electorales: la gráfica errónea que circula en redes es de un canal de televisión

Noticias Univision
5 min

Notas Relacionadas

Es falso que este video sea de gente yendo al Consejo Nacional Electoral de Venezuela: la grabación está fuera de contexto

Es falso que este video sea de gente yendo al Consejo Nacional Electoral de Venezuela: la grabación está fuera de contexto

Noticias Univision
4 min

Conclusión

Es falso que el video que muestra una caravana de motos siendo impactada por una explosión esté vinculado a las manifestaciones actuales de la oposición contra el gobierno en Venezuela. La grabación está fuera de contexto. En elDetector verificamos, mediante una búsqueda inversa de imágenes, que el mismo video fue difundido el 30 de julio de 2017, por lo que no está relacionado con las protestas sobre la reelección de Maduro el 28 de julio de 2024, siete años después. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

PUBLICIDAD

Lee aquí nuestra metodología y política de corrección. Seguimos el Código de Principios de la International Fact-Checking Network (IFCN), que puedes ver aquí traducido al español. Escribe a la IFCN llenando este formulario si consideras que no estamos cumpliendo ese código.

Envíanos al chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 lo que quieras que verifiquemos:

Relacionados:
elDetectorFalsoFuera de contextoElecciones en VenezuelaProtestasExplosionesVenezuelaMotocicletasManifestacionesDesinformación Videos de NoticiasVideo original

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD