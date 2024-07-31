Ese video de una explosión que afecta a un convoy de motocicletas en Venezuela no es actual: fue publicado en 2017

Venezuela revive la tensión de 2017 con reportes recientes de muertes y detenciones.

Nos enviaron a nuestro chatbot de WhatsApp un video de una explosión que afecta a un grupo de personas que van en motocicletas durante protestas en Venezuela para que lo verificáramos. Encontramos, que aunque este incidente ocurrió en ese país, no corresponde a las actuales manifestaciones en medio de las denuncias de fraude en torno a la reelección de Nicolás Maduro el 28 de julio de 2024. Las imágenes están fuera de contexto: son de 2017.

En el video de 25 segundos se observa un convoy de motocicletas circulando por una calle de dos vías cuando, de repente, se produce una explosión y se escuchan aplausos. La grabación muestra a transeúntes y edificios, uno de ellos identificado como “Hotel Monserrat”.

La explosión ocurrió en 2017

En elDetector realizamos una búsqueda inversa de imágenes en Google utilizando una captura del clip analizado para rastrear el origen del video. Entre los resultados, encontramos una grabación con las mismas características en un artículo de Daily Mail publicado el 30 de julio de 2017. La descripción dice: “Una explosión hirió a un grupo de policías durante una protesta en Caracas”.

Al igual que el video que estamos verificando, el que publicó el medio británico muestra a motociclistas afectados por una explosión mientras circulaban por una calle, con edificios visibles, entre ellos, el Hotel Monserrat, ubicado en Caracas, Venezuela.

Varios medios, como Univision y The New York Times, reportaron la noticia de la explosión que tuvo lugar en la capital venezolana el 30 de julio de 2017 durante las manifestaciones contra Maduro, en medio de una votación ampliamente criticada por la comunidad internacional y marcada por las protestas de la oposición.

Si bien las imágenes compartidas por WhatsApp no corresponden a eventos actuales, en Venezuela están ocurriendo protestas relacionadas con el anuncio de la reelección de Maduro por parte de las autoridades electorales, mientras la oposición denuncia un fraude y asegura tener en sus manos las pruebas para demostrarlo. Según la organización Foro Penal, hasta la fecha de publicación de esta verificación se reportan 11 muertes, además de más de 270 detenciones en 48 horas.

Foro Penal es una organización no gubernamental de derechos humanos que "nació como respuesta a la represión por parte del Estado venezolano ejercida en contra los ciudadanos considerados como disidentes u opositores a las políticas gubernamentales".

Conclusión

Es falso que el video que muestra una caravana de motos siendo impactada por una explosión esté vinculado a las manifestaciones actuales de la oposición contra el gobierno en Venezuela. La grabación está fuera de contexto. En elDetector verificamos, mediante una búsqueda inversa de imágenes, que el mismo video fue difundido el 30 de julio de 2017, por lo que no está relacionado con las protestas sobre la reelección de Maduro el 28 de julio de 2024, siete años después. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

