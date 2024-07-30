CNE de Venezuela no reportó porcentajes superiores al 100% en los resultados electorales: la gráfica errónea que circula en redes es de un canal de televisión

La desinformación no solo se difunde en español, sino también en otros idiomas.

En Facebook y X circulan publicaciones que denuncian "fraude" en las elecciones presidenciales de Venezuela acompañadas de un gráfico con el 80% de los votos escrutados (cifra del primer boletín emitido por el Consejo Nacional Electoral de ese país, CNE) que muestra resultados superiores al 100%. Sin embargo, esta gráfica no coincide con los datos oficiales proporcionados por el Poder Electoral.

“El total de los votos en las elecciones de Venezuela suma 132.3%”, afirma una publicación que incluye una gráfica con el logo del canal de televisión Telesur ( de señal latinoamericana), la cual muestra a Nicolás Maduro (oficialismo) con 51.2%, a Edmundo González Urrutia (oposición) con 44.2%, y a los ocho candidatos restantes con 4.6% cada uno. El post, compartido el 29 de julio de 2024, señala: “Un fraude descarado y sinvergüenza, en el que el CNE no se toma el tiempo ni siquiera de disimularlo”, pero es falso que esas sean las cifras del CNE, falta este contexto: es un gráfico no oficial, sino con fines informativos.

Elon Musk, quien mostró su apoyo a María Corina Machado ( líder de la oposición venezolana), también compartió la gráfica en su cuenta de X. En su post, con más de 67.2 millones de visualizaciones, Musk afirma (en inglés): "Fraude electoral masivo por parte de Maduro", y comparte la gráfica de Telesur que muestra a cinco de los diez candidatos sumando un 109.2%. En esta visualización se muestra a Nicolás Maduro con 51.2%, Edmundo González Urrutia con 44.2%, Daniel Ceballos, Antonio Ecarri y José Brito con 4.6% cada uno.

Los resultados del CNE suman 100%

El Presidente del CNE de Venezuela, Elvis Amoroso, anunció la cuestionada victoria de Nicolás Maduro (aspirante a la reelección) el 29 de julio de 2024, en la madrugada. Telesur fue uno de los medios a través del cual se dio a conocer el resultado con el 80% de los votos escrutados. Telesur, una plataforma multimedia lanzada en 2005 como una iniciativa conjunta de Hugo Chávez y Fidel Castro.

De acuerdo con las declaraciones de Amoroso (min 5:37:30), Maduro obtuvo “5,150,092 votos, con 51.20%. El candidato Edmundo González, de la Mesa de la Unidad, obtuvo 4,445,978 votos, con un 44.20%. Otros candidatos obtuvieron 462,704 votos, un 4.6%”. La suma de los porcentajes proporcionados en la rueda de prensa del CNE es del 100% (51.2 + 44.2 + 4.6) sobre el 80% de las actas escrutadas, a diferencia de lo que señalan las publicaciones en redes sociales como supuesta cifra oficial.

La gráfica transmitida por Telesur luego de la emisión de los resultados, no coincide con las declaraciones del CNE, ya que muestra erróneamente que cada uno de los ocho candidatos en el tercer lugar recibió 4.6% de los votos, cuando en realidad el 4.6% es el total combinado para todos ellos, según lo indicado por Amoroso.

La visualización de Telesur no es oficial del Poder Electoral, sino con fines informativos y muestra a Maduro con 51.2%, a González con 44.2%, y erróneamente a cada uno de los ocho candidatos restantes con 4.6%, sumando un total de 132.2%. Esta discrepancia ha llevado a algunos usuarios a afirmar que el “fraude” se sustenta en estos datos del canal de televisión.

Telesur, que graficó los datos, publicó un artículo en su página web explicando que el 4.6% corresponde al total combinado de votos de los ocho candidatos, que suman 462,704 sufragios. Estos datos coinciden con los proporcionados por el CNE.

Si bien tanto políticos en Venezuela, como González, así como en otros países, incluidos Estados Unidos, cuestionan los resultados de las elecciones, estas críticas no se basan en el gráfico mal visualizado.

Conclusión

Es falso afirmar que los datos proporcionados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) no suman 100%, como alegan algunas publicaciones en redes basadas en una gráfica visualizada por Telesur. Falta este contexto: los datos del gráfico son una visualización de un medio, partiendo de una interpretación errónea de los datos oficiales. En elDetector verificamos que los porcentajes compartidos por la el CNE suman 100% sobre el 80% de las actas escrutadas (51.2 + 44.2 + 4.6), sin embargo la gráfica de Telesur no coincide con los datos presentados por el presidente del Poder Electoral, Elvis Amoroso, pues muestra el 4.6% para cada uno de los ocho candidatos, más allá de Maduro y González, en lugar de reflejar el porcentaje total combinado, como se indicó en la declaración de Amoroso del 29 de julio de 2024. Posteriormente, Telesur, explicó en un artículo en su página web que el 4.6% representa el total combinado de votos para los ocho candidatos. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

