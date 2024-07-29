"Graves irregularidades": decenas de países reclaman transparencia tras resultados electorales en Venezuela

Video Nicolás Maduro celebra su reelección y asegura que defenderá la “democracia y a nuestro pueblo”

Países de todo el mundo expresaron sus dudas este lunes sobre la transparencia de las elecciones presidenciales del domingo en Venezuela, donde la autoridad electoral proclamó ganador a Nicolás Maduro; y solo algunos socios manifestaron su apoyo al presidente reelecto para un tercer mandato.

En 2018, el sucesor del fallecido Hugo Chávez se paseó por las urnas en unas presidenciales que sus adversarios boicotearon. Le sacó 47 puntos porcentuales de diferencia al segundo, Henri Falcón, candidato de una oposición resquebrajada.

Pero este domingo la oposición acudió unida a los comicios. Los datos de los sondeos daban como favorito al candidato Edmundo González Urrutia, un 'outsider' escogido por la carismática y popular líder opositora María Corina Machado, impedida de postularse debido a una inhabilitación política. Machado dijo que el presidente electo de Venezuela era Edmundo González.

Pero el anuncio de los resultados de la autoridad electoral venezolana que dio a Maduro una ventaja de unos siete puntos sobre González, desató una marea de reacciones internacionales que piden transparencia en el escrutinio, incluso entre líderes y gobiernos de izquierda.

Reacciones internacionales: el mundo pide transparencia

Estados Unidos: El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, expresó su "seria preocupación" porque el resultado electoral anunciado en Venezuela no refleje la voluntad del pueblo, y pidió un recuento "justo y transparente" de los votos. "Ahora que concluyó la votación, es de vital importancia que cada voto sea contado de forma justa y transparente. Llamamos a las autoridades electorales a publicar el recuento detallado de votos (actas) para asegurar la transparencia y rendición de cuentas", indicó.

Colombia: El canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, pidió este lunes un "conteo total de los votos, su verificación y auditoría de carácter independiente" para "despejar cualquier duda sobre los resultados".

Unión Europea: El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, pidió este lunes a Venezuela que garantice una "total transparencia del proceso electoral, incluyendo el conteo detallado de los votos y el acceso a las actas de votación de mesas electorales".

España: El ministro español de Relaciones Exteriores, José Manuel Albares, pidió este lunes a Venezuela que garantice una "total transparencia" en el cómputo de votos, la "publicación de las actas mesa por mesa" y que "se mantengan la calma y el civismo".

Argentina: "DICTADOR MADURO, AFUERA!!!", escribió el presidente argentino, Javier Milei, en su cuenta de X antes de que se difundieran resultados oficiales. "Los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición y el mundo aguarda que reconozca la derrota luego de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte", agregó. "Argentina no va a reconocer otro fraude y espera que las Fuerzas Armadas esta vez defiendan la democracia y la voluntad popular".

Chile: El presidente chileno, Gabriel Boric, dijo que los resultados anunciados son "difíciles de creer" y exigió "total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados". Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable", agregó.

Perú: El canciller peruano, Javier González-Olaechea, anunció en X que llamará a consulta al embajador de Perú en Venezuela "ante los muy graves anuncios oficiales de las autoridades electorales venezolanas".

Costa Rica: El mandatario de Costa Rica, Rodrigo Chaves, repudió "categóricamente la proclamación de Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, la cual consideramos fraudulenta", en un mensaje difundido en X.

Uruguay: Para el mandatario uruguayo, Luis Lacalle Pou, "no se puede reconocer un triunfo si no se confía en la forma y los mecanismos utilizados para llegar a él". "Era un secreto a voces. Iban a 'ganar' sin perjuicio de los resultados reales. El proceso hasta el día de la elección y el del escrutinio claramente estuvo viciado", agregó en su cuenta de X.

Guatemala: "Venezuela merece resultados transparentes, certeros y apegados a la voluntad de su pueblo", escribió en X el presidente de Guatemala, el socialdemócrata Bernardo Arévalo, quien también dijo haber recibido "con muchas dudas los resultados".

Italia: "Tengo muchas dudas sobre el desarrollo regular de las elecciones en Venezuela", escribió en la red X el canciller italiano, Antonio Tajani, exigiendo "resultados que puedan ser verificados".

Reino Unido: El Ministerio de Exteriores británico dijo estar preocupado por las acusaciones de "graves irregularidades" en las elecciones presidenciales en Venezuela. "Solicitamos la publicación rápida y transparente de los resultados completos y detallados a fin de garantizar que el resultado refleje el voto del pueblo venezolano", escribió en ministerio británico en su cuenta en X.

Los pocos aliados de Maduro celebran los resultados

También se pronunciaron sin falta los gobiernos afines al de Maduro, bajo cuyo mandato Venezuela se hundió en una aguda crisis económica y humanitaria que empujó al éxodo a más de siete millones de personas, según la ONU.

China: Mantiene estrechos lazos con Caracas. Felicitó este lunes a Nicolás Maduro por su reelección y apuntó que "está dispuesta a enriquecer la asociación estratégica" con el país latinoamericano, indicó un portavoz del Ministerio chino de Relaciones Exteriores.

Rusia: También felicitó a Maduro el presidente ruso, Vladimir Putin, cuyo país es un aliado tradicional de Venezuela, y señaló que las relaciones entre ambos países "constituyen una asociación estratégica" y que confía en que estas se desarrollen "en todos los ámbitos".

Cuba: "Hoy triunfó la dignidad y el valor del pueblo venezolano sobre presiones y manipulaciones", celebró el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en X.

Nicaragua: A Maduro "nuestro Homenaje y Saludo, en Honor, Gloria y por Más Victorias", lanzó el gobernante nicaragüense, Daniel Ortega, mandándole "nuestro abrazo de Siempre" [sic].

Bolivia: El presidente de Bolivia, Luis Arce, saludó que "se haya respetado la voluntad del pueblo venezolano en las urnas", mientras que ratificó su "voluntad de continuar fortaleciendo nuestros lazos de amistad".

Honduras: La mandataria de Honduras, Xiomara Castro, felicitó a Maduro por "su inobjetable triunfo, que reafirma su soberanía y el legado histórico del Comandante @chavezcandanga", el fallecido Hugo Chávez, quien lo ungió como su sucesor.