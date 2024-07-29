Es falso que este video sea de gente yendo al Consejo Nacional Electoral de Venezuela: la grabación está fuera de contexto

PUBLICIDAD

“Caracas se levanta y van rumbo al CNE”, dice uno de los post. “Caracas en la calle”, dice otro. Ambos fueron publicados el 28 de julio, cuando Venezuela elegía su presidente para los próximos 6 años. Pero el video es anterior a los comicios, por lo que está fuera de contexto, y la marcha iba en dirección opuesta al lugar donde se encuentra la sede del CNE, en el centro de Caracas.

Video de principios de mes

Ese día 5 de julio, Edmundo Gonzalez estuvo acompañado de María Corina Machado, líder opositora a la que suplantó como candidata tras ser confirmada, en enero, su inhabilitación para ejercer cargos públicos durante 15 años por el Tribunal Supremo de Justicia. Una decisión calificada como “política” por Machado .

Imagen Fuente: Google Maps y X.

Además, la publicación analizada asegura que la gente que aparece en la grabación va“rumbo al CNE” (recuadro verde). Sin embargo, la muchedumbre camina en Los Ruices (recuadro rojo) hacia el este de Caracas, en dirección al conocido barrio de Petare (flecha azul), cuando la sede del organismo electoral se encuentra en el centro de la capital. Es decir, en dirección contraria.

Imagen Fuentes: Google Maps.

Conclusión

Es falso que el video en el que salen miles de personas caminando de noche sobre un puente fuese de una marcha en Caracas camino del CNE en protesta por el anuncio de ese organismo de que Nicolás Maduro fue el vencedor de las presidenciales que tuvieron lugar en Venezuela el pasado 28 de julio. El video es de principios de julio, cuando el opositor Edmundo González hizo su primer acto de campaña, por lo que la grabación está fuera de contexto. Además, las personas caminan en dirección opuesta a donde se encuentra la sede del organismo electoral, en el centro de la capital del país. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

