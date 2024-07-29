Cambiar Ciudad
Es falso que este video sea de gente yendo al Consejo Nacional Electoral de Venezuela: la grabación está fuera de contexto

Las imágenes son, de al menos, principios de julio, pero fueron difundidas durante la jornada electoral del 28 de julio de 2024, y las personas caminan en dirección contraria a donde se encuentra el CNE.

Alberto Andreo
Por:
Alberto Andreo Sandoval.
La oposición venezolana desconoce los resultados alegando múltiples irregularidades.
Imagen Arlene Fioravanti Müller (Arte) / Federico Parra - AFP vía Getty Images iStock / Captura de Instagram.

Es falso que el video en el que se ve a miles de personas caminando de noche por un puente registre una protesta que ocurrió en Caracas, capital de Venezuela, poco después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) diese como vencedor en las presidenciales del 28 de julio a Nicolás Maduro por delante del opositor Edmundo González, como sugieren textos que acompañan la grabación en redes sociales. La oposición desconoce el resultado denunciando múltiples irregularidades durante los comicios. Varios países, entre ellos Estados Unidos, no han reconocido a Maduro y piden una auditoría de los resultados.

“Caracas se levanta y van rumbo al CNE”, dice uno de los post. “Caracas en la calle”, dice otro. Ambos fueron publicados el 28 de julio, cuando Venezuela elegía su presidente para los próximos 6 años. Pero el video es anterior a los comicios, por lo que está fuera de contexto, y la marcha iba en dirección opuesta al lugar donde se encuentra la sede del CNE, en el centro de Caracas.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:

Video de principios de mes

Una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens con una captura del video da varios resultados con el mismo video, pero publicados en redes sociales el 5 de julio de 2024. Ese día se celebra en el país el Día de la Firma de la Declaración de Independencia y, este 2024, coincidió además con el inicio de la campaña electoral para elegir presidente que culminó el 28 con la votación.

Ese día 5 de julio, Edmundo Gonzalez estuvo acompañado de María Corina Machado, líder opositora a la que suplantó como candidata tras ser confirmada, en enero, su inhabilitación para ejercer cargos públicos durante 15 años por el Tribunal Supremo de Justicia. Una decisión calificada como “política” por Machado.

González y Machado recorrieron la avenida Francisco de Miranda, pasando por la plaza Francia de Altamira, cuando todavía era de día, y llegando hasta El Marqués, ya de noche, como consta en las publicaciones en la cuenta de X (antes Twitter) de la Plataforma Unitaria Democrática, partido por el que se presentó González.

Para arribar a este último punto, ya de noche, tuvieron que pasar por el conocido como ‘elevado’ (puente) de Los Ruices, en el noreste de la capital venezolana, que es lo que se ve en la grabación. En una búsqueda en Google Maps se puede confirmar que el video muestra ese lugar (recuadro amarillo) por los letreros con las iniciales de una conocida tienda de supermercados del país, CM (Central Madeirense) (recuadros rojos), y por el color naranja de las vallas de Arturo’s, franquicia de comida rápida (recuadros azules).

Imagen Fuente: Google Maps y X.

Además, la publicación analizada asegura que la gente que aparece en la grabación va“rumbo al CNE” (recuadro verde). Sin embargo, la muchedumbre camina en Los Ruices (recuadro rojo) hacia el este de Caracas, en dirección al conocido barrio de Petare (flecha azul), cuando la sede del organismo electoral se encuentra en el centro de la capital. Es decir, en dirección contraria.

Imagen Fuentes: Google Maps.

Conclusión

Es falso que el video en el que salen miles de personas caminando de noche sobre un puente fuese de una marcha en Caracas camino del CNE en protesta por el anuncio de ese organismo de que Nicolás Maduro fue el vencedor de las presidenciales que tuvieron lugar en Venezuela el pasado 28 de julio. El video es de principios de julio, cuando el opositor Edmundo González hizo su primer acto de campaña, por lo que la grabación está fuera de contexto. Además, las personas caminan en dirección opuesta a donde se encuentra la sede del organismo electoral, en el centro de la capital del país. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

Lee aquí nuestra metodología y política de corrección. Seguimos el Código de Principios de la International Fact-Checking Network (IFCN), que puedes ver aquí traducido al español. Escribe a la IFCN llenando este formulario si consideras que no estamos cumpliendo ese código.

Envíanos al chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 lo que quieras que verifiquemos:

FalsoFuera de contextoElecciones en VenezuelaNicolás MaduroEdmundo González UrrutiaMaría Corina MachadoElecciones 2024Desinformación Venezuela

