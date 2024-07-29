Ese supuesto sondeo a boca de urna que daba a Maduro ganador con 55% de los votos no fue hecho por una “prestigiosa encuestadora”

Durante la jornada electoral del domingo 28 de julio en Venezuela fue difundida en redes sociales una supuesta encuesta a boca de urna que aseguraba que hacia la mitad del día el presidente Nicolás Maduro encabezaba las votaciones con un 55% de los sufragios. Las publicaciones señalaban que el sondeo fue hecho por la “prestigiosa encuestadora Lewis & Thompson” y referían a su página web para obtener más información. Sin embargo, es falso que esa sea una firma de renombre: su sitio web fue creado 18 días antes de los comicios venezolanos y no estaba disponible al día siguiente; además, no aparece citada en medios reconocidos ni en los ránkings de sitios especializados.

“La prestigiosa encuestadora Lewis & Thompson, en su corte del mediodía, da ganador de la elección presidencial a Nicolás Maduro Moros por 55% a 34% de Edmundo González, quedando en tercer lugar Antonio Ecarri. Esta diferencia estaría anticipando un amplio triunfo del presidente y candidato a la reelección”, dice el texto de publicaciones difundidas en redes sociales junto a una gráfica en la que se ven tabulados esos mismos datos y que señala –en inglés– que se puede obtener más información sobre el sondeo en el sitio web www.lewisandthompson.com.

Ni sitio web ni registro

En elDetector entramos a la página web mencionada y encontramos que la misma no estaba disponible al día siguiente de las elecciones, el 29 de julio de 2024, y tampoco había ningún respaldo válido de la misma en el sitio especializado Wayback Machine.

Entonces, introdujimos el nombre de dominio en la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN, por sus siglas en inglés) y encontramos que la web fue creada el 10 de julio de 2024 y actualizada el 27 de julio del mismo año (solo un día antes de los comicios venezolanos).

También hicimos una búsqueda inversa de imagen en Google con el logo de la supuesta compañía y hallamos publicaciones en redes sociales del mismo 28 de julio, en varias de las cuales se hace referencia al perfil de X (antiguo Twitter) de Lewis & Thompson y señalan que también esa cuenta fue creada en julio de 2024.

En la cuenta de X se describe a Lewis & Thompson como una “firma líder en el análisis de grandes volúmenes de datos para predecir comportamientos electorales y de mercado” que cuenta con “más de 25 años de experiencia”. Sin embargo, el perfil solamente indica que efectivamente fue creado este mismo mes de julio, tiene apenas unos 500 seguidores en esa red social y su primera publicación data del 21 de julio de 2024.

También incluye una dirección de Miami como para indicar que la encuestadora está ubicada en esa ciudad. Entonces, buscamos el nombre “Lewis & Thompson” en el buscador de empresas OpenCorporates y encontramos que en Florida solamente hay una compañía activa con ese nombre, que no está ubicada en Miami (sino en Tallahassee) y que se dedica al sector eléctrico, no a las encuestas.

No aparece en medios

Hicimos asimismo una búsqueda con palabras clave en Google y no encontramos ninguna mención a otros sondeos de la supuesta encuestadora en medios de comunicación; y revisamos un sitio web especializado en encuestas y tampoco está incluida en un ránking sobre este tipo de firmas.

Todo lo anterior, deja claro que la información divulgada no proviene de una “prestigiosa encuestadora” y plantea una alta probabilidad de que se trate de una empresa inexistente.

Post eliminado por Correa

Por otro lado, la supuesta encuesta a boca de urna fue difundida en X por personajes políticos cercanos al gobierno de Maduro, como los expresidentes Evo Morales (Bolivia) y Rafael Correa (Ecuador). Sin embargo, Correa borró la publicación de su cuenta de X horas después, aunque igualmente pudimos tener acceso a ella porque previamente había sido archivada.

Verificadores locales de Efecto Cocuyo, que sí pudieron ingresar el 28 de julio a la web que se proporcionaba en las publicaciones que estamos chequeando, concluyeron también que Lewis & Thompson no es una “firma legítima”. Entre otras cosas, señalaron que su sitio web “no ofrece teléfono, correo electrónico o dirección completa, ni nombre de trabajadores o directivos”, decía que la compañía tiene 25 años de experiencia y solamente mostraba un puñado de presuntos sondeos con fechas no anteriores a 2020 e incluso mezclaba idiomas en el contenido publicado.

Conclusión

Es falso que ese supuesto sondeo a boca de urna que al mediodía del 28 de julio de 2024 daba a Nicolás Maduro como ganador de los comicios presidenciales en Venezuela con 55% de los votos, frente al 34% del candidato opositor Edmundo González, fuera hecho por una “prestigiosa encuestadora” llamada Lewis & Thompson. En realidad, la página web de la presunta compañía fue creada en julio de 2024, al igual que su perfil en X, y no hay menciones a la encuestadora en medios de comunicación reconocidos, en sitios web especializados, en sondeos ni en un registro mundial de compañías. Además, al día siguiente de los comicios la página web ya no estaba disponible. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

