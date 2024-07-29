Es falso que ese video muestra a venezolanos llegando en lanchas desde Colombia a votar: es del cierre de campaña de Maduro

El mismo video fue compartido en X el 25 de julio en una cuenta que apoya al presidente venezolano.

Numerosas publicaciones en redes sociales han compartido en las últimas horas un video que muestra una serie de lanchas navegando a un costado del puente sobre el Lago de Maracaibo, en Venezuela, asegurando que se trata de ciudadanos que entraron al país por agua desde Colombia para votar en las elecciones del domingo 28 de julio de 2024. Sin embargo, esto es falso: las imágenes están fuera de contexto y en realidad corresponden a una muestra de apoyo al mandatario Nicolás Maduro durante su cierre de campaña en el estado Zulia, el 25 de julio de 2024.

PUBLICIDAD

“Venezolanos cruzan frontera en lancha para ir a votar”, dice uno de los textos insertados en las imágenes de un video compartido en Instagram el 27 de julio de 2024 y que sumaba más de 4,900 “me gusta”. Decenas de publicaciones similares se viralizaron también en Facebook y X (antes Twitter).

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:





Cierre de campaña de Maduro

Una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens permitió encontrar el mismo video compartido en X por una cuenta que apoya a Maduro el 25 de julio de 2024. La misma sitúa la grabación en el Lago de Maracaibo, en el oeste del país, y menciona los perfiles en esa red social tanto de Maduro como de una universidad del gobierno venezolano.

Mediante una búsqueda con palabras clave en Google encontramos que ese día Maduro realizó su cierre de campaña en Maracaibo, estado Zulia, y al ver el video de la transmisión en vivo en YouTube verificamos que en el minuto 38 aparecen imágenes tomadas desde el aire en las que se observa el puente y decenas de lanchas que, según dice el mandatario, se dirigen a la concentración oficialista.

Desmentidos

El comandante de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, Elio Estrada, negó a su vez en X que el video fuera de venezolanos entrando al país desde Colombia para votar y señaló que se trataba de imágenes captadas durante el cierre de campaña de Maduro en Zulia.

PUBLICIDAD

Desde la cuenta en X de la cadena televisiva Telesur también hicieron un desmentido, que respaldaron con la publicación de otra grabación similar, que fue captada desde una motocicleta que circulaba por el puente.

Aunque distintos medios de comunicación reportaron que venezolanos que residen en el exterior viajaron a su país en los últimos días con la finalidad de participar en las elecciones presidenciales, las imágenes que estamos verificando de decenas de lanchas en el Lago de Maracaibo no muestran ese fenómeno.

Conclusión

Es falso que esas imágenes virales de lanchas en el Lago de Maracaibo, en Venezuela, muestren a ciudadanos llegando desde Colombia a su país para votar en las elecciones del 28 de julio de 2024. El video está fuera de contexto, pues había sido compartido en X en una cuenta a favor del mandatario Nicolás Maduro el 25 de julio de 2024 y tanto esa publicación como otras grabaciones comprueban que en realidad fue captado durante el cierre de campaña del presidente venezolano en el estado Zulia. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

PUBLICIDAD

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

Envíanos al chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 lo que quieras que verifiquemos: