Noticias El origen del CJNG: la historia del cártel fundado por “El Mencho” La muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes marca un punto de inflexión en la historia del Cártel Jalisco Nueva Generación, una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas de México con presencia nacional e internacional



Video Abaten a “El Mencho” en Jalisco, México; violencia sacude nueve estados

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", ocurrida el 22 de febrero de 2026, marca un punto de inflexión en la historia del Cártel Jalisco Nueva Generación ( CJNG), una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas de México con presencia nacional e internacional.

Su fallecimiento cierra un ciclo que comenzó más de una década atrás, en medio de la fragmentación del mapa criminal en Jalisco. En N+ Univision te contamos la historia del origen del cártel de “El Mencho”.

PUBLICIDAD

Fragmentación y nacimiento del CJNG

Aunque surgió en 2007, de acuerdo con Zona Docs, el origen del CJNG se remonta la caída de estructuras criminales que operaban en Jalisco. Durante años, el estado estuvo bajo la influencia del llamado Cártel del Milenio o Cártel de Los Valencia, así como del Cártel de Sinaloa, cuyo liderazgo regional recaía en Ignacio Coronel Villarreal, alias “Nacho” Coronel.

Entre 2009 y 2010 fueron capturados integrantes clave del grupo de Los Valencia, mientras que “Nacho” Coronel fue abatido en julio de 2010 durante un operativo militar. Este reacomodo dio paso al surgimiento de nuevas facciones.

De esa ruptura emergió el CJNG, encabezado por “El Mencho”, y el grupo conocido como La Resistencia. La disputa por el control territorial en Jalisco marcó el inicio de una etapa de violencia sostenida.

Narcobloqueos y posicionamiento

En enero y febrero de 2011 se registraron los primeros narcobloqueos en la Zona Metropolitana de Guadalajara, con vehículos incendiados para frenar operativos federales. Aquellos hechos inauguraron una modalidad de presión y confrontación directa que el CJNG consolidaría con el paso del tiempo.

Ese mismo año, el grupo comenzó a ganar notoriedad al autodenominarse “ Mata Zetas”, en el contexto de enfrentamientos con organizaciones como Los Zetas. En el escenario criminal también figuraban La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios, con quienes mantuvo disputas en distintos territorios.

PUBLICIDAD

Operación Jalisco: escalada de violencia

El 1 de mayo de 2015 marcó uno de los episodios más violentos atribuidos al CJNG. Tras un enfrentamiento en Villa Purificación entre sicarios del grupo y fuerzas federales, se registraron bloqueos e incendios en 25 municipios de Jalisco. La jornada derivó en la llamada Operación Jalisco y confirmó la capacidad logística y armamentística del cártel.

Persecución internacional y recompensas

En 2018, autoridades de Estados Unidos intensificaron la persecución contra “El Mencho”, señalándolo como uno de los fugitivos más buscados por su papel como líder del CJNG, organización acusada de traficar metanfetaminas y fentanilo hacia territorio estadounidense. La recompensa por información que condujera a su captura inició en 10 millones de dólares y aumentó a 15 millones a finales de 2024.

Bajo un decreto de la administración del presidente Donald Trump en 2025, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ( DOS, por sus siglas en inglés) designó al CJNG y a otros cinco grupos criminales mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés).

Video Bloqueos e incendios hoy paralizan Colima, México, tras ola violenta por operativo contra CJNG y muerte de "El Mencho"

Atentado a Omar García Harfuch

El 26 de junio de 2020, el CJNG fue señalado como responsable del atentado contra Omar García Harfuch, entonces secretario de Seguridad Ciudadana ( SSC) del Gobierno de la Ciudad de México -y actual titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ( SSPC) del Gobierno de México en 2026-.

PUBLICIDAD

El ataque, perpetrado en una de las principales avenidas de la capital, dejó más de 400 disparos y el funcionario resultó herido con tres impactos de bala. Posteriormente confirmó que había recibido amenazas del grupo criminal desde un año antes ( 2019).

Rancho Izaguirre: campo de exterminio

En septiembre de 2024, autoridades federales intervinieron un inmueble en el municipio de Teuchitlán. Meses después, en marzo de 2025, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco informó el hallazgo de un presunto centro de operaciones del CJNG identificado como Rancho Izaguirre, tras recibir denuncias anónimas.

El sitio fue señalado como un espacio destinado al reclutamiento forzado, adiestramiento táctico y exterminio de personas. De acuerdo con los reportes del colectivo, en el lugar se localizaron fragmentos óseos, restos calcinados e indicios de hornos crematorios clandestinos.

También se recolectaron más de 1,300 objetos, entre ellos ropa, maletas, identificaciones y cerca de 200 pares de zapatos que pertenecerían a personas desaparecidas. Asimismo, se identificaron áreas de entrenamiento táctico , acondicionamiento físico y dormitorios rústicos, lo que evidenciaría una infraestructura

La muerte de “El Mencho”

A pesar de que años atrás surgieron varios rumores sombre su fallecimiento, fue hasta el 22 de febrero de 2026 que se confirmó la muerte de “El Mencho”, figura central en la expansión del CJNG. Bajo su liderazgo, el grupo pasó de ser una facción regional surgida tras la fragmentación criminal en Jalisco a convertirse en una organización con presencia nacional e internacional.

PUBLICIDAD

Su muerte abre un periodo de incertidumbre sobre la reconfiguración interna del cártel y el futuro del equilibrio criminal en México. La trayectoria del CJNG, marcada por narcobloqueos, atentados de alto perfil, expansión territorial y casos como el de Rancho Izaguirre, deja una huella profunda en la historia reciente de la seguridad pública del país latinoamericano.

JICM