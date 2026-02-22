Noticias Bloqueos y quema de vehículos se extienden a 12 estados de México tras operativo donde murió "El Mencho" Te decimos cuáles son las carreteras bloqueadas de los estados

Video Abaten a “El Mencho” en Jalisco, México; violencia sacude nueve estados

Este domingo 22 de febrero se reportan bloqueos e incendios de vehículos en los estados de Tamaulipas, Jalisco, Nayarit, Michoacán, Guanajuato, Baja California, Querétaro, Puebla, Guerrero y Aguascalientes, Colima y Quintana Roo.

Cabe señalar que el narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, alias “ El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, fue abatido hoy en el municipio de Tapalpa, Jalisco.

Tamaulipas

Por el momento, se encuentran bloqueadas las carreteras principales de Reynosa, Tamaulipas, desde las 8:00 de la mañana.

Jalisco

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, dijo que fuerzas federales hacen un operativo Tapalpa por los enfrentamientos del lugar.

Además de que en diferentes partes de Jalisco han quemado y atravesado vehículos.

Lemus ha ordenado instalar la mesa de seguridad con autoridades de los tres niveles de gobierno y activó el código rojo.

Michoacán

De igual manera, la Secretaría de Seguridad Pública en Michoacán mencionó que se mantienen acciones operativas para restablecer la viabilidad.

Por su parte, C5 de Michoacán pide tener precauciones en:

Región Jiquilpan / Sahuayo / Chavinda

Jiquilpan: Glorieta de Liconsa sobre el Blvd. Lázaro Cárdenas (Quema de vehículos).

Sahuayo: Crucero Sahuayo-Venustiano Carranza-Cojumatlán, altura del Oxxo.

Jiquilpan: Carretera Jiquilpan-Totolán, altura del arco (Tractocamión atravesado).

Jiquilpan: Carretera Sahuayo-Jiquilpan, altura de Francisco Sarabia.

Sahuayo: Blvd. Lázaro Cárdenas esquina con Bravo.

Chavinda: Entrada al municipio sobre la carretera Jiquilpan-Zamora.

Región Pátzcuaro / Uruapan:

Pátzcuaro: Carretera Pátzcuaro-Uruapan, Puente de Ajuno (Desviación a Zirahuén).

Pátzcuaro: Carretera Comanja-Tiríndaro, altura de Caratacua.

Región La Piedad / Numarán / Churintzio:

Numarán: Carretera La Piedad-Numarán, altura de Fracc. Las Cañadas y Km 14 (Agrícola La Palma).

La Piedad: Carretera La Piedad-Yurécuaro, altura de estación Paty.

Yurécuaro: Carretera La Piedad-Yurécuaro, altura de Localidad de Mirandillas.

Churintzio: Autopista de Occidente (dirección Morelia) Km 347.

Región Zamora / Ecuandureo / Ixtlán / Tangancícuaro / Chilchota:

Zamora: Carretera Zamora-La Piedad (Sauz de Abajo) y Zamora-La Barca (La Sauceda).

Ecuandureo: Autopista Ecuandureo-Zamora (La Nopalera) y Carretera Zamora-La Piedad (Las Fuentes, Quiringuicharo y Parque Industrial).

Ixtlán: Carretera Zamora-La Barca, entrada a Ixtlán.

Tangancícuaro: Carretera Carapan-Zamora (Entrada a Camécuaro y desviación a Ruiz Cortines).

Chilchota: Carretera Zacapu-Zamora (Carapan) y Carapan-Zamora (Noroto).

Región Tierra Caliente (Apatzingán / Buenavista / Aguililla):

Buenavista: Carretera Apatzingán-Buenavista (Santa Ana Amatlán y Hotel La Herradura).

Buenavista: Cruceros hacia La Ruana, Tepalcatepec y salida a Los Reyes.

Apatzingán: Carretera Apatzingán-Aguililla (Puente de Hierro y Chandio).

Aguililla: Localidad de El Aguaje

Video Bloqueos e incendios hoy paralizan Colima, México, tras ola violenta por operativo contra CJNG y muerte de "El Mencho"

Guanajuato

En el caso de Guanajuato, los bloqueos han ocurrido en Moroleón, Irapuato, Silao, León y Purísima del Rincón. No se han reportado personas lesionadas, pero sí hay daños colaterales en establecimientos.

Por parte de la Secretaría de Seguridad y Paz dijeron que se mandó un operativo que lo coordina el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y corporaciones de policías municipales.

Autoridades estatales hacen el llamado a la ciudadanía a mantener la calma y que eviten salir.

Zacatecas

En el Estado de Zacatecas, el Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Müguerza, mencionó que se había registrado un intento de bloqueo de carretera en los límites de Jalisco.

También que la Mesa Estatal de Construcción de Paz dijo que blindarán el sur del estado que colinda con el Estado de Jalisco.



Asimismo, en los estados de Colima, Nayarit y Aguascalientes se reportaron bloqueos de carreteras y quema de varias unidades.

Sinaloa

En el caso de Sinaloa, las autoridades del estado solicitaron a la población que eviten hacer viajes al sur del país y se emitió alerta máxima para advertir sobre los bloqueos carreteros con el estado de Nayarit.

Quintana Roo

En el estado de Quintana Roo se reportó un ataque contra dos vehículos en Playa del Carmen. La gobernadora de la entidad dijo que está en sesión permanente para monitorear los operativos y dijo que el Aeropuerto Internacional de Cancún está operando con normalidad.

Guerrero

Se registraron incidentes violentos en Acapulco, pero la gobernadora del estado dijo que fueron controlados. También Evelyn Salgado Pineda dio a conocer que fuerzas de seguridad mantienen un despliegue total.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero informó que inició una carpeta de investigación luego de que se registraran detonaciones de arma de fuego contra la fachada de sus instalaciones, ubicadas en la colonia Emiliano Zapata, en el municipio de Acapulco de Juárez.

De acuerdo con el reporte oficial, durante estos hechos resultaron lesionados un elemento de la Guardia Nacional y un civil. Las autoridades precisaron que ambas personas presentaron heridas que no ponen en riesgo su vida y que fueron atendidas por personal médico en el lugar, sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

Tras el ataque, personal de la Fiscalía desplegó actos de investigación y peritajes en la zona para recabar indicios que permitan esclarecer lo ocurrido, así como identificar y ubicar a los responsables de la agresión armada.

Puebla

La Secretaría de Seguridad Pública aumentó los patrullajes terrestres y la vigilancia aérea en diferentes puntos del estado.

Nuevo León

Con la policía estatal activó el Operativo Muralla para blindar las fronteras del estado.

Embajada de Estados Unidos hace llamado a ciudadanos estadounidenses

A través de la cuenta de X, de la Embajada de Estados Unidos en México, recomendó a los ciudadanos estadounidenses refugiarse hasta nuevo aviso por las operaciones de seguridad en los estados de Jalisco, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Nuevo León.