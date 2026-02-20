Noticias

Colombia, Francia, México y El Salvador, incautan toneladas de cocaína en operativo conjunto; hay 6 mexicanos detenidos

El presidente Gustavo Petro informó que en un trabajo coordinado entre varios países se hizo un decomiso histórico.

El presidente de Colombia, informó que se realizó un decomiso histórico de droga, en el cual participaron varios países, entre ellos, México.

Le anuncio al país que con inteligencia colombiana de la Armada del país, coordinando con policías de Francia, México y El Salvador, hemos logrado incautar casi 17 toneladas de Cocaína, cerca a la Polinesia francesa, México y El Salvador.


Dijo que era el mayor decomiso en un solo día de la historia del trafico ilegal de cocaína.

En su cuenta de X, indicó que como resultado de la lucha contra el narcotráfico, autoridades Internacionales SEMAR México, autoridades Armada Francia, autoridades Marina Nacional El Salvador, con Inteligencia Naval ARC, entre el 1 de febrero, 3 y 15 de febrero, decomisaron toneladas de droga.

El operativo en conjunto se llevó a cabo el noroeste de Isla Clarión (México), Sureste de la Polinesia Francesa (Francia), al suroeste de Bocana El Cordoncillo (El Salvador).

En 03 eventos de interdicción marítima se detectó 01 embarcación tipo Pesquero, 01 embarcación alto bordo tipo Cisterna y 01 embarcación tipo Multipropósito.

En el primer decomiso se incautaron:

Incautación: 6.016 Kg de Clorhidrato de Cocaína.

6 mexicanos detenidos.

Segundo evento:

Incautación: 4.240 Kg de Clorhidrato de Cocaína.

Sin detenidos.

Tercer evento:

Incautación: 6.600 Kg de Clorhidrato de Cocaína.

10 detenidos: 4 colombianos, 1 ecuatoriano, 3 nicaragüenses y 2 panameños.

En total se detuvieron a 16 sujetos: 04 colombianos-01 ecuatoriano-06 mexicanos-03 nicaragüenses-02 panameños.

EEUU reconoce decomiso en México

Por su parte, las autoridades de EEUU reconocieron el trabajo de México por asestar un duro golpe a los cárteles de la droga.

Este es otro ejemplo de cómo nuestros socios regionales trabajan juntos para combatir el crimen transnacional y hacer del hemisferio un lugar más seguro.

Se trata del segundo operativo en los últimos 10 días. Personal Naval aseguró a más de 250 millas náuticas al sur suroeste del puerto de Manzanillo, una embarcación semisumergible con tres tripulantes y más de 170 bultos con presunta carga ilícita.

Relacionados:
NoticiasNarcotráficoColombiaCocaína

