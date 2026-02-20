Entrevista exclusiva con el opositor venezolano Juan Pablo Guanipa: “Nunca debemos estar presos”
Esto dijo Juan Pablo Guanipa e exclusiva para N+ Univision luego de recuperar su libertad plena
Video Entrevista exclusiva Juan Pablo Guanipa tras su liberación: "La ley de amnistía en Venezuela no era necesaria"
El opositor venezolano Juan Pablo Guanipa habló por primera vez con un medio internacional y lo hizo en exclusiva con N+ Univision, luego de recuperar su libertad plena.
En una conversación la mañana de este viernes 20 de febrero 2026, Guanipa dijo de manera enfática: “Nunca debemos estar presos, nunca debimos estar en la clandestinidad. Nosotros no hemos cometido ningún delito, como los que están presos en este momento en el exilio”.
Historia recomendada:
Notas Relacionadas
Más información en breve
Relacionados: