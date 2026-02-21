Claudia Sheinbaum Sheinbaum responde a aranceles de Trump y reitera defensa de inmigrantes La presidenta de México aseguró que Estados Unidos no sería lo que es actualmente si no fuera por los mexicanos que trabajan en el país, y afirmó que siempre defenderá a los inmigantes y la soberanía del país.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fijó su postura ante el anuncio de una nueva política de aranceles globales de parte del gobierno de Donald Trump, y aprovechó para reafirmar el compromiso de su administración con la defensa de los migrantes mexicanos en Estados Unidos.

Durante una gira por el estado de Coahuila, la mandataria evitó entrar directamente al fondo económico de los nuevos gravámenes de Trump, que surgen tras el revés de la Corte Suprema que declaró que el mandatario excedió sus facultades para imponer aranceles como medida para imponer su agenda económica y diplomática.

No obstante, Sheinbaum Pardo subrayó que su gobierno continuará defendiendo la soberanía e independencia de México frente a cualquier medida que afecte la relación bilateral con Estados Unidos.

Asimismo, expresó su reconocimiento hacia los trabajadores mexicanos en ese país, a quienes calificó como “héroes y heroínas” de la economía estadounidense y aseguró que siempre serán defendidos por su gobierno.

Que se oiga bien y que se oiga claro: Estados Unidos no es lo que es, si no fuera por los mexicanos que trabajan del otro lado de la frontera. Son, por eso, héroes y heroínas de nuestro México y siempre vamos a defenderlos y defender la soberanía de México Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Sheinbaum afirmó que Estados Unidos no sería lo que es sin los mexicanos que viven y trabajan en la Unión Americana, resaltando su aporte económico a México a través de remesas y su esfuerzo constante en sectores como la agricultura, la construcción y los servicios.

Las declaraciones de Sheinbaum se dan en medio de tensiones comerciales y políticas entre México y Estados Unidos, luego del anuncio de nuevas tarifas por parte de la administración de Trump, que han generado preocupación en sectores económicos y diplomáticos de ambos países.

Aunque los aranceles globales del 10% que firmó Trump en una orden ejecutiva que aplicará a partir del 24 de febrero, hay productos de importación procedentes de México y Canadá que han quedado exentos cobijados por el acuerdo comercial de América del Norte (T-MEC).

México pide ‘cabeza fría’ ante anuncio arancelario de Trump

Tras el anuncio de aranceles globales de Trump el viernes, el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, hizo un llamado a mantener la “sangre fría” y que, ante el nuevo escenario comercial internacional, es fundamental actuar con prudencia, analizar los alcances de las medidas y evitar reacciones precipitadas que puedan afectar la estabilidad económica de la región.

Ebrard destacó que tanto México como Canadá se encuentran exentos de estos aranceles globales gracias a los mecanismos de protección establecidos en el T-MEC. Explicó que el tratado comercial vigente en América del Norte contempla disposiciones específicas que blindan el intercambio regional.

El secretario de Economía indicó que el gobierno mexicano mantendrá el diálogo y la coordinación con sus socios comerciales para garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el marco del acuerdo trilateral.