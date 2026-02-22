ÚLTIMA HORA Noticias Fuentes Federales Confirman a N+ la Muerte de Nemesio Oseguera Cervantes alias “El Mencho” Durante Operativo de Seguridad El narcotraficante mexicano Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, identificado como máximo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido el domingo 22 de febrero de 2026

El narcotraficante mexicano Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, identificado como máximo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido el domingo 22 de febrero de 2026 en el municipio de Tapalpa, en el estado de Jalisco.

De acuerdo con reportes preliminares y versiones difundidas de manera extraoficial, tras el operativo se habría producido una supuesta evasión. No obstante, hasta el momento no existe confirmación oficial por parte de las autoridades mexicanas sobre una captura ni sobre un eventual escape.

Enfrentamientos y bloqueos en Jalisco

Fuentes federales confirmaron a N+ la muerte de Oseguera Cervantes durante un operativo de seguridad realizado por fuerzas federales, en un hecho que representa un golpe significativo contra el crimen organizado en México y que, de acuerdo con los primeros reportes, se produjo tras un intenso despliegue estratégico para debilitar la estructura de su organización.

Los enfrentamientos armados y bloqueos carreteros fueron registrados en distintos puntos de Jalisco durante la jornada. Imágenes y videos difundidos en redes sociales muestran vehículos incendiados, detonaciones y una fuerte movilización de fuerzas de seguridad, reflejando el nivel de violencia que se vivió en la región.

CJNG, organización terrorista en EEUU

En el ámbito internacional, el CJNG ha sido uno de los principales objetivos del gobierno de Estados Unidos.

Bajo un decreto de la administración del presidente Donald Trump, el Departamento de Estado de los Estados Unidos designó al CJNG y a otros cinco grupos criminales mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés).

Además, la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) mantenía a Oseguera Cervantes entre sus objetivos prioritarios y lo incluyó en su lista de fugitivos más buscados. El Departamento de Estado ofreca una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que ayudara a su captura o condena.

¿Qué dicen las autoridades en México?

Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han emitido un posicionamiento oficial sobre la muerte de “El Mencho”, mientras que los enfrentamientos y bloqueos en Jalisco continúan.

