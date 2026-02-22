Cartel Jalisco Nueva Generación

Captan en video el momento exacto del enfrentamiento entre Fuerzas Federales y el CJNG en el que murió “El Mencho”

Un civil logró captar el crudo enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas de México y sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación en Jalisco, México, en un intento por evitar la detención de Nemesio Oseguera Cervantes, quien resultó muerto.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Abaten a “El Mencho” en Jalisco, México; violencia sacude nueve estados

Momentos de tensión se vivieron en Tapalpa, Jalisco, durante el operativo de las Fuerzas Armadas de México en donde Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, fue abatido.

Imágenes en poder de N+ mostraron el momento en que civiles armados intentaron detener el operativo encabezado por elementos del Ejército Mexicano y Guardia Nacional, quienes llevaban como objetivo aprehender al “Mencho”, líder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los grupos que el gobierno de Donald Trump designó como organizaciones terroristas en 2025.

PUBLICIDAD

Sin embargo, durante la refriega, las Fuerzas Armadas de México abatieron a 7 integrantes de la peligrosa organización criminal, entre ellos Nemesio Oseguera, quien murió cuando estaba siendo trasladado a la Ciudad de México por vía aérea para atender sus heridas.

Las imágenes son estremecedoras. Un civil logró grabar con su celular el crudo enfrentamiento entre el Ejército y los narcotraficantes.

Más sobre Cartel Jalisco Nueva Generación

El origen del CJNG: la historia del cártel fundado por “El Mencho”
4 mins

El origen del CJNG: la historia del cártel fundado por “El Mencho”

América Latina
Sheinbaum reconoce al Gabinete de Seguridad tras operativo que derivó en la muerte de “El Mencho”
2 mins

Sheinbaum reconoce al Gabinete de Seguridad tras operativo que derivó en la muerte de “El Mencho”

América Latina
¿Quién es Rosalinda González Valencia, la esposa de "El Mencho", líder del CJNG?
2 mins

¿Quién es Rosalinda González Valencia, la esposa de "El Mencho", líder del CJNG?

América Latina
Fuentes Federales Confirman a N+ la Muerte de Nemesio Oseguera Cervantes alias “El Mencho” Durante Operativo de Seguridad
2 mins

Fuentes Federales Confirman a N+ la Muerte de Nemesio Oseguera Cervantes alias “El Mencho” Durante Operativo de Seguridad

América Latina
Con su prohibición en México, los cárteles se afianzan en el jugoso negocio de los vapeadores
2 mins

Con su prohibición en México, los cárteles se afianzan en el jugoso negocio de los vapeadores

América Latina
Hallan 32 cuerpos enterrados en una fosa común de una finca abandonada en Guanajuato
1:47

Hallan 32 cuerpos enterrados en una fosa común de una finca abandonada en Guanajuato

América Latina
Departamento del Tesoro concede una prórroga a tres firmas financieras mexicanas sancionadas por lavado de dinero
3 mins

Departamento del Tesoro concede una prórroga a tres firmas financieras mexicanas sancionadas por lavado de dinero

América Latina
Qué dicen expertos sobre el asesinato de dos cercanos colaboradores de la alcaldesa de la Ciudad de México
5 mins

Qué dicen expertos sobre el asesinato de dos cercanos colaboradores de la alcaldesa de la Ciudad de México

América Latina
Asesinato de Valeria Márquez: amigos y familiares serán entrevistados por la fiscalía, que no ha hablado de posibles sospechosos
3 mins

Asesinato de Valeria Márquez: amigos y familiares serán entrevistados por la fiscalía, que no ha hablado de posibles sospechosos

América Latina
Valeria Márquez, la influencer mexicana baleada en un vivo de TikTok, habría sido asesinada por un sicario, según la Fiscalía
4 mins

Valeria Márquez, la influencer mexicana baleada en un vivo de TikTok, habría sido asesinada por un sicario, según la Fiscalía

América Latina

Oculto entre los árboles, el usuario pudo captar al menos dos camionetas todo terreno flanqueadas por hombres fuertemente armados y se pueden escuchar las incesantes balas, una ráfaga tras otra, mientras intentan resguardarse alrededor de los vehículos.

En el video de apenas unos segundos, se escuchan armas de alto poder accionarse durante el enfrentamiento en donde tres elementos de las Fuerzas Armadas resultaron heridos, quienes también fueron trasladados a la Ciudad de México.

Video EEUU emite alerta de viaje para cinco estados de México por violencia tras muerte de 'El Mencho'

Los detalles tras la muerte de "El Mencho"

Tras el enfrentamiento, la presidenta de México , Claudia Sheinbaum reconoció a los elementos del Ejército y Guardia Nacional por el operativo para detener al líder del Cártel Jalisco, que resultó sin vida.

Durante el operativo, las fuerzas mexicanas informaron que 4 miembros del CJNG resultaron muertos en el lugar, adicionalmente 3 heridos graves fallecieron en traslado aéreo a CDMX, incluyendo a Rubén “N”, alias “El Mencho”.

Tras el operativo, se detuvieron a dos personas, y se aseguró todo un arsenal de armas, incluyendo lanzacohetes antiaéreos y antivehiculares y vehículos blindados.

PUBLICIDAD

TLS

Mira también:

Relacionados:
Cartel Jalisco Nueva GeneraciónNemesio Oseguera Cervantes "El Mencho"Claudia Sheinbaum

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX