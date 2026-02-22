Cartel Jalisco Nueva Generación Captan en video el momento exacto del enfrentamiento entre Fuerzas Federales y el CJNG en el que murió “El Mencho” Un civil logró captar el crudo enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas de México y sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación en Jalisco, México, en un intento por evitar la detención de Nemesio Oseguera Cervantes, quien resultó muerto.

Video Abaten a “El Mencho” en Jalisco, México; violencia sacude nueve estados

Momentos de tensión se vivieron en Tapalpa, Jalisco, durante el operativo de las Fuerzas Armadas de México en donde Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, fue abatido.

Imágenes en poder de N+ mostraron el momento en que civiles armados intentaron detener el operativo encabezado por elementos del Ejército Mexicano y Guardia Nacional, quienes llevaban como objetivo aprehender al “Mencho”, líder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los grupos que el gobierno de Donald Trump designó como organizaciones terroristas en 2025.

Sin embargo, durante la refriega, las Fuerzas Armadas de México abatieron a 7 integrantes de la peligrosa organización criminal, entre ellos Nemesio Oseguera, quien murió cuando estaba siendo trasladado a la Ciudad de México por vía aérea para atender sus heridas.

Las imágenes son estremecedoras. Un civil logró grabar con su celular el crudo enfrentamiento entre el Ejército y los narcotraficantes.

Oculto entre los árboles, el usuario pudo captar al menos dos camionetas todo terreno flanqueadas por hombres fuertemente armados y se pueden escuchar las incesantes balas, una ráfaga tras otra, mientras intentan resguardarse alrededor de los vehículos.

En el video de apenas unos segundos, se escuchan armas de alto poder accionarse durante el enfrentamiento en donde tres elementos de las Fuerzas Armadas resultaron heridos, quienes también fueron trasladados a la Ciudad de México.

Video EEUU emite alerta de viaje para cinco estados de México por violencia tras muerte de 'El Mencho'

Los detalles tras la muerte de "El Mencho"

Tras el enfrentamiento, la presidenta de México , Claudia Sheinbaum reconoció a los elementos del Ejército y Guardia Nacional por el operativo para detener al líder del Cártel Jalisco, que resultó sin vida.

Durante el operativo, las fuerzas mexicanas informaron que 4 miembros del CJNG resultaron muertos en el lugar, adicionalmente 3 heridos graves fallecieron en traslado aéreo a CDMX, incluyendo a Rubén “N”, alias “El Mencho”.

Tras el operativo, se detuvieron a dos personas, y se aseguró todo un arsenal de armas, incluyendo lanzacohetes antiaéreos y antivehiculares y vehículos blindados.

