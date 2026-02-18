Noticias

Congreso de Perú elige al izquierdista José María Balcázar como nuevo presidente interino

El izquierdista José María Balcázar, de 83 años, fue elegido este miércoles por el Congreso de Perú como su nuevo presidente interino.

Video Perú elegirá hoy 18 de febrero a su 8.º presidente en diez años: ¿Quiénes son los favoritos para la sucesión?

El Congreso de Perú eligió este miércoles 18 de febrero al izquierdista José María Balcázar como nuevo presidente interino del país, tras la destitución de José Jerí.

Balcázar fue electo por el Congreso con 60 votos a su favor a menos de dos meses de las elecciones generales en el Perú.

Esta misma noche, Balcázar Zelada rindió protesta como Jefe del Ejecutivo Interino ante el Congreso, en el recinto José Faustino Sánchez Carreón, el cual rápidamente fue resguardado por elementos de seguridad.

Congresistas eligieron este miércoles entre la derechista Maricarmen Alva, de Acción Popular, quien obtuvo 46 votos, frente al izquierdista José María Balcázar, de Perú Libre, quien alcanzó una votación de 60.

En consecuencia ha sido elegido presidente de la república el congresista Balcázar. Por lo tanto, lo proclamo como tal", dijo Fernando Rospigliosi, presidente de la mesa directiva del Congreso.

Información en desarrollo...

