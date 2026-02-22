Noticias Embajada y Consulados de EEUU en México emiten Alerta de Seguridad tras enfrentamientos en Jalisco y muerte de “El Mencho” La alerta se activó después de los hechos violentos que incluyeron enfrentamientos armados y quema de vehículos en distintas zonas del estado; las autoridades recomendaron a los ciudadanos estadounidenses permanecer en resguardo hasta nuevo aviso

Video Tras reaprehensión de esposa de 'El Mencho', refuerzan seguridad en Jalisco y Morelos

La Embajada y Consulados de Estados Unidos en México emitió una Alerta de Seguridad luego de los enfrentamientos registrados el domingo 22 de febrero de 2026 en el municipio de Tapalpa, Jalisco, donde fue abatido el narcotraficante mexicano Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, identificado como máximo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación ( CJNG).

De acuerdo con la información oficial difundida en su sitio web, la alerta se activó después de los hechos violentos que incluyeron enfrentamientos armados y quema de vehículos en distintas zonas del estado.

Las autoridades estadounidenses señalaron que, debido a las operaciones de seguridad en curso, bloqueos carreteros y posible actividad delictiva relacionada, se recomienda a los ciudadanos estadounidenses permanecer en resguardo hasta nuevo aviso.

Zonas bajo advertencia de EEUU

La alerta aplica para el estado de Jalisco -en donde las autoridades mexicanas abatieron a "El Mencho"-, incluidos Puerto Vallarta, Chapala y Guadalajara; así como para el estado de Tamaulipas, con énfasis en Reynosa y otros municipios. También se mencionan zonas de Michoacán, Guerrero y Nuevo León.

Cabe recordar que el Departamento de Estado de Estados Unidos ( DOS, por sus siglas en inglés) -quien ofrecía una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que ayudara a la captura o condena de el lídel del CJNG-, mantenía previamente una Alerta de Viaje para Jalisco en Nivel 3, que recomienda reconsiderar el viaje, debido a los niveles habituales de violencia en la entidad.

Recomendaciones y canales de asistencia

Despues de que se confirmara el abatimiento de Oseguera Cervantes, la representación diplomática exhortó a evitar zonas con actividad policial, mantenerse atentos al entorno, minimizar desplazamientos innecesarios y evitar aglomeraciones. Asimismo, pidió seguir las noticias en medios locales, acatar instrucciones de las autoridades y, en caso de emergencia, llamar al 911.

Asimismo, la Embajada y Consulados de Estados Unidos en México recomiendaa los estadounidenses mantener comunicación constante con familiares y amigos sobre ubicación y estado de salud. Para asistencia, los ciudadanos pueden contactar a la dependencia en el país latinoamericano mediante el número telefónico (55) 8526 2561, desde Estados Unidos al +1-844-528-6611 o al Departamento de Estado al +1-888-407-4747 y +1-202-501-4444.

