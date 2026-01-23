Noticias

Director del FBI se reúne con Omar García Harfuch y regresa de México con dos detenidos prioritarios

Como resultado de este encuentro, el funcionario estadounidense regresó a su país con dos detenidos considerados objetivos prioritarios por las autoridades de Estados Unidos

Kash Patel, director del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en ingés) de Estados Unidos, sostuvo una reunión estratégica con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México, Omar García Harfuch, para fortalecer la cooperación en materia de seguridad bilateral.

Como resultado de este encuentro, el funcionario estadounidense regresó a su país con dos detenidos considerados objetivos prioritarios por las autoridades de Estados Unidos.

Ryan Wedding se entregó en en México

El director del FBI partió el viernes 23 de enero de territorio mexicano rumbo a Estados Unidos , trasladando a dos personas de alto perfil criminal: un ciudadano canadiense que se entregó voluntariamente y una persona detenida por autoridades mexicanas, ambas vinculadas a investigaciones federales del FBI.

Uno de los detenidos es Ryan James Wedding, alias “Thor”, de nacionalidad canadiense, señalado como líder de una red transnacional de tráfico y trasiego de drogas. Wedding se entregó de manera voluntaria el día jueves en la Embajada de Estados Unidos en México. El segundo objetivo es Alejandro Rosales Castillo, ciudadano estadounidense incluido en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI.

Vinculan a

Ryan Wedding con el Cártel de Sinaloa

Kash Patel afirmó en redes sociales que, gracias al liderazgo del presidente Donald Trump y a una estrecha cooperación internacional, el Departamento de Justicia estadounidense y el FBI capturaron en México a Ryan Wedding, el sexto fugitivo más buscado por la dependencia en el último año, acusado de tráfico de cocaína y asesinato, así como de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Destacó que Wedding llevaba más de una década prófugo y dirigía una operación transnacional de narcotráfico desde Colombia hacia Estados Unidos y Canadá, y subrayó el papel clave del gobierno mexicano, de diversas agencias estadounidenses y de unidades especializadas del FBI.

¿De qué hablaron Kash Patel y García Harfuch?

De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la visita de Kash Patel se realizó el 22 de enero, como parte de los acuerdos de cooperación internacional y del mecanismo de entendimiento entre los gobiernos de México y Estados Unidos. Durante su estancia se llevaron a cabo dos reuniones de trabajo: una con el equipo de la SSPC y otra con la Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Ernestina Godoy Ramos.

En los encuentros, las autoridades de ambos países destacaron el incremento de operaciones conjuntas para la captura de generadores de violencia y objetivos prioritarios que representan una amenaza para la seguridad regional. Asimismo, se acordó continuar y fortalecer la coordinación bilateral, con pleno respeto a la soberanía nacional y la integridad territorial de ambas naciones.

El director del FBI partió el viernes 23 de enero de territorio mexicano rumbo a Estados Unidos, trasladando a dos personas de alto perfil criminal
El director del FBI partió el viernes 23 de enero de territorio mexicano rumbo a Estados Unidos, trasladando a dos personas de alto perfil criminal
Imagen Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México

FBI agradece al Gobierno mexicano

Las reuniones se desarrollaron en un ambiente de respeto y colaboración institucional; las partes coincidieron en que la cooperación entre el FBI y las autoridades mexicanas ha generado resultados relevantes, particularmente en la detención de criminales de alto impacto. Finalmente, se reafirmó el compromiso de reforzar el intercambio de información y las acciones conjuntas para fortalecer la seguridad en Estados Unidos y México.

Patel señaló que estos resultados reflejan un fortalecimiento de la aplicación de la ley, incluido el aumento de recompensas para los más buscados, y envió el mensaje de que quienes violen la ley serán llevados ante la justicia para lograr una región y un mundo más seguros.

