El último momento de Melany Gissel: así fue el ataque donde murió la estudiante en Acapulco
La adolescente murió tras un ataque armado en la colonia Chinameca que también cobró la vida del chofer de transporte público
La mañana de una rutina escolar en Acapulco comenzó como cualquier otra, pero de un momento a otro se transformó en una tragedia, debido a un ataque armado; en N+ Univision te compartimos el caso de Malany Gissel; así fue el último momento de la estudiante.
El pasado 19 de febrero, una camioneta de transporte público fue perseguida por hombres armados desde la colonia Chinameca hasta las inmediaciones del Colegio de Bachilleres Plantel 2. En el ataque perdió la vida Melany Gissel Bravo Leyva, de 16 años, mientras otra estudiante resultó herida y el chofer de la unidad también falleció.
Melany recibió uno o dos disparos en el abdomen, mientras que el conductor también quedó gravemente herido. La escena provocó pánico entre los estudiantes, quienes corrieron para ponerse a salvo, mientras adultos y compañeros auxiliaban a las víctimas.
Las personas lesionadas fueron trasladadas de emergencia a hospitales cercanos, incluyendo el Hospital Farallón y el Hospital General del IMSS Vicente Guerrero. Pese a los esfuerzos médicos, Melany falleció horas después, mientras que Paloma se reporta estable y fuera de peligro.
¿Quién era Melany Gissel, la estudiante asesinada?
Melany cursaba el cuarto semestre del Colegio de Bachilleres Plantel 2 y vivía en la colonia Cañada de los Amates. La noticia de su fallecimiento estremeció a familiares, compañeros y docentes.
La Dirección General del Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero emitió un comunicado lamentando el deceso:
Con profundo respeto, lamentamos el sensible fallecimiento de la joven Melany Gissel. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amistades y a toda la comunidad estudiantil.Dirección General del Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero
La Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) abrió una carpeta de investigación por homicidio doloso y lesiones. Personal de la FGE se trasladó al lugar de los hechos para realizar diligencias ministeriales y el procesamiento del sitio, con el objetivo de identificar a los responsables.
Las autoridades indicaron que continuarán las investigaciones y proporcionarán información oficial conforme avancen las diligencias, respetando el debido proceso.
