Cartel Jalisco Nueva Generación Sheinbaum reconoce al Gabinete de Seguridad tras operativo que derivó en la muerte de “El Mencho” Durante un operativo del Ejército Mexicano en el municipio de Tapalpa, en Jalisco, México, Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho" fue abatido este domingo 22 de febrero, según confirmó el Gobierno de México.

Video Abaten a “El Mencho” en Jalisco, México; violencia sacude nueve estados

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fijó su postura luego de que elementos del Ejército Mexicano encabezaron un operativo en el municipio de Tapalpa, Jalisco, en donde Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", resultó abatido.

A través de X, la mandataria mexicana reconoció a las Fuerzas Armadas por el operativo en Jalisco, sin hacer referencia directa a la muerte de Oseguera Cervantes.

Señaló que en dicha movilización participaron elementos del Ejército mexicano y Guardia Nacional, así como el Gabinete de Seguridad, por lo que emitió su reconocimiento a los elementos.

Mi reconocimiento al Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fuerzas Armadas y Gabinete de Seguridad. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La presidenta Sheinbaum indicó que existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados y llamó a la ciudadanía a mantenerse informada y en calma.

Debemos mantenernos informados y en calma. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Asimismo, informó que como resultado de la operación, grupos criminales realizaron diversos bloqueos y otras reacciones, pero que en la mayor parte del territorio mexicano las actividades se desarrollan con plena normalidad.

Trabajamos todos los días por la paz, la seguridad, la justicia y el bienestar de México. Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Violencia en México tras el asesinato del "Mencho"

Luego de que el gobierno de México confirmó la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, se han registrado varios hechos de violencia en distintos estados de la República Méxicana.

En estados como Jalisco, Nayarit y Guanajuato se reportaron bloqueos carreteros y la quema de vehículos.

La Secretaría de la Defensa de México detalló que luego de trabajos de inteligencia militar, con la colaboración del Centro Nacional de Inteligencia y de la Fiscalía General de la República, Fuerzas Especiales del Ejército planearon y ejecutaron una operación en Tapalpa, Jalisco, para lograr la detención de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho".

Sin embargo, detallaron que durante la operación, el personal militar fue atacado, por lo que los uniformados repelieron la agresión y en el lugar abatieron a cuatro integrantes del CJNG, mientras que otros tres criminales perdieron la vida durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México.

"El Mencho" murió cuando estaba siendo trasladado a la capital del país para atender sus lesiones.

¿EEUU participó en el operativo?

De acuerdo con la Defensa, para la ejecución de esta operación, además de los trabajos de inteligencia militar, se contó con información complementaria por parte de las autoridades de Estados Unidos, dentro del marco de coordinación y cooperación bilateral.

Por otro lado, la Defensa señaló que elementos de la Guardia Nacional y tropas del Ejército se están concentrando en el centro del país y estados aledaños a Jalisco, para reforzar la seguridad.