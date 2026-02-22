Noticias

Gobierno de México confirma la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “el Mencho”, líder y fundador del CJNG

El capo del poderoso cártel fue abatido durante un operativo en el estado occidental de Jalisco

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que, tras trabajos de inteligencia militar central en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República, fuerzas especiales del Ejército Mexicano planearon y ejecutaron un operativo de alto impacto en el municipio de Tapalpa en Jalisco.

La acción contó con la intervención de aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana y de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional, con el objetivo de lograr la detención de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Durante el despliegue, el personal militar fue agredido por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por lo que las fuerzas federales repelieron el ataque en legítima defensa. Como resultado, cuatro presuntos integrantes del grupo delictivo murieron en el lugar y tres más resultaron gravemente heridos, quienes fallecieron durante su traslado aéreo a la Ciudad de México. Entre estos últimos se encontraría “El Mencho”.

La dependencia federal precisó que serán las autoridades correspondientes las encargadas de realizar las actividades periciales para la identificación oficial de los cuerpos. Además, durante el operativo fueron detenidos otros dos presuntos integrantes de la organización criminal y se aseguró armamento de alto poder, así como vehículos blindados, incluyendo lanzacohetes con capacidad para derribar aeronaves y destruir unidades blindadas.

Resultan heridos 3 elementos del Ejército

En la acción también resultaron heridos tres elementos del Ejército Mexicano, quienes fueron trasladados de emergencia a instalaciones médicas de la capital del país para recibir atención especializada.

La Sedena destacó que, para la ejecución de este operativo, se contó con información complementaria proporcionada por autoridades de los Estados Unidos, en el marco de los acuerdos de coordinación y cooperación bilateral.

Finalmente, se informó que elementos adicionales de la Guardia Nacional y del Ejército provenientes del centro del país y de entidades aledañas ya se desplazan hacia Jalisco para reforzar la seguridad.

¿Quién era "El Mencho"?

El capo del poderoso cártel fue abatido durante un operativo en el estado occidental de Jalisco, dijo a The Associated Press una funcionaria federal que habló en condición de anonimato porque no está autorizada para declarar del caso.

Estados Unidos había ofrecido una recompensa de 15 millones de dólares por información que llevara a la captura de Oseguera Cervantes

El capo de 59 años era originario del municipio de Aguililla, estado occidental de Michoacán. En su juventud migró a Estados Unidos y al retornar se unió al narcotraficante Ignacio Coronel Villarreal, alias “Nacho Coronel”. Tras la muerte del capo, Oseguera Cervantes y Erik Valencia Salazar, alias “El 85”, crearon el Cártel Jalisco Nueva Generación.

La muerte del capo desató incendios de comercios y vehículos y bloqueos de vías en al menos cinco estados del norte y oeste de México.

Ante los ataques a los comercios y los bloques de vías, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, solicitó a los habitantes del estado no salir de sus casas y ordenó la suspensión del servicio de transporte público.

¿Quién era el Mencho? Líder del Cártel Jalisco Nueva Generación Abatido Hoy

