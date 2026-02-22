Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho"

Llegan restos de Nemesio Oseguera alias “el Mencho” a la CDMX tras Operativo en Jalisco

Llega a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) convoy procedente del ex hangar presidencial, aparentemente con los restos de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “el Mencho”.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Abaten a “El Mencho” en Jalisco, México; violencia sacude nueve estados

Tras el operativo de este domingo 22 de febrero en que Nemesio Oseguera Cervantes, alias “el Mencho”, resultó abatido; sus restos fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

De acuerdo con N+, un convoy de las Fuerzas Armadas mexicanas arribó a las instalaciones de la FEMNDO ubicado en Paseo de la Reforma en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

PUBLICIDAD

En medio de una intensa movilización, convoyes con elementos de la Guardia Nacional arribaron a las instalaciones de la Fiscalía, así como una ambulancia de servicios periciales donde se presume estaba el cuerpo del líder crimanl abatido.

Asimismo llegaron a la FEMDO las dos personas que fueron detenidas durante el operativo de las Fuerzas Armadas en Tapalpa, Jalisco, este domingo.

Más sobre Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho"

Nemesio Oseguera Cervantes y su presencia en EEUU
2 mins

Nemesio Oseguera Cervantes y su presencia en EEUU

América Latina
Captan en video el momento exacto del enfrentamiento entre Fuerzas Federales y el CJNG en el que murió “El Mencho”
2 mins

Captan en video el momento exacto del enfrentamiento entre Fuerzas Federales y el CJNG en el que murió “El Mencho”

América Latina
En imágenes: El operativo del Gobierno de México en el que murió “El Mencho” en Jalisco
2 mins

En imágenes: El operativo del Gobierno de México en el que murió “El Mencho” en Jalisco

América Latina
El origen del CJNG: la historia del cártel fundado por “El Mencho”
4 mins

El origen del CJNG: la historia del cártel fundado por “El Mencho”

América Latina
Sheinbaum reconoce al Gabinete de Seguridad tras operativo que derivó en la muerte de “El Mencho”
2 mins

Sheinbaum reconoce al Gabinete de Seguridad tras operativo que derivó en la muerte de “El Mencho”

América Latina
¿Quién es Rosalinda González Valencia, la esposa de "El Mencho", líder del CJNG?
3 mins

¿Quién es Rosalinda González Valencia, la esposa de "El Mencho", líder del CJNG?

América Latina
Gobierno de México confirma la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “el Mencho”, líder y fundador del CJNG
2 mins
ÚLTIMA HORA

Gobierno de México confirma la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “el Mencho”, líder y fundador del CJNG

América Latina
Fuentes Federales Confirman a N+ la Muerte de Nemesio Oseguera Cervantes alias “El Mencho” Durante Operativo de Seguridad
2 mins

Fuentes Federales Confirman a N+ la Muerte de Nemesio Oseguera Cervantes alias “El Mencho” Durante Operativo de Seguridad

América Latina
Qué se sabe del asesinato de la influencer mexicana Valeria Márquez mientras hacía una transmisión en vivo
2 mins

Qué se sabe del asesinato de la influencer mexicana Valeria Márquez mientras hacía una transmisión en vivo

América Latina
En un minuto: Detienen en México a alias 'Don Rodo' hermano de ‘El Mencho’
1:09

En un minuto: Detienen en México a alias 'Don Rodo' hermano de ‘El Mencho’

América Latina

Las claves del operativo donde "El Mencho" fue abatido

La Secretaría de la Defensa Nacional de México informó sobre la operación realizada en el municipio de Tapalpa, como resultado de trabajos de inteligencia coordinados entre la dependencia, el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.

La acción fue planeada y ejecutada por Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, con apoyo aéreo y táctico.

En el operativo participaron diversas aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana y elementos de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional, logrando ubicar e intervenir a integrantes del grupo delictivo Cártel Jalisco Nueva Generación ( CJNG).

Notas Relacionadas

¿Quién es Rosalinda González Valencia, la esposa de "El Mencho", líder del CJNG?

¿Quién es Rosalinda González Valencia, la esposa de "El Mencho", líder del CJNG?

América Latina
3 min


De acuerdo con la información oficial, el personal militar fue agredido durante la operación, por lo que repelió el ataque en legítima defensa.

En el lugar fallecieron cuatro presuntos integrantes del grupo delictivo y tres más resultaron gravemente heridos, quienes posteriormente perdieron la vida durante su traslado aéreo a la Ciudad de México; entre ellos se encontraba Rubén Nemesio Oseguera Cervantes.

PUBLICIDAD

Derivado de ello, las personas abatidas, entre ellas "El Mencho" tendrán que pasar un proceso de peritaje para confirmar plenamente su identidad.

Notas Relacionadas

Captan en video el momento exacto del enfrentamiento entre Fuerzas Federales y el CJNG en el que murió “El Mencho”

Captan en video el momento exacto del enfrentamiento entre Fuerzas Federales y el CJNG en el que murió “El Mencho”

América Latina
2 min


Además, precisó que la operación contó con información complementaria proporcionada por autoridades de Estados Unidos, en el marco de la cooperación bilateral.

TLS

Relacionados:
Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho"Cartel Jalisco Nueva GeneraciónMéxico

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX