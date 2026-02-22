Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho" Llegan restos de Nemesio Oseguera alias “el Mencho” a la CDMX tras Operativo en Jalisco Llega a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) convoy procedente del ex hangar presidencial, aparentemente con los restos de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “el Mencho”.

Video Abaten a “El Mencho” en Jalisco, México; violencia sacude nueve estados

Tras el operativo de este domingo 22 de febrero en que Nemesio Oseguera Cervantes, alias “el Mencho”, resultó abatido; sus restos fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

De acuerdo con N+, un convoy de las Fuerzas Armadas mexicanas arribó a las instalaciones de la FEMNDO ubicado en Paseo de la Reforma en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

En medio de una intensa movilización, convoyes con elementos de la Guardia Nacional arribaron a las instalaciones de la Fiscalía, así como una ambulancia de servicios periciales donde se presume estaba el cuerpo del líder crimanl abatido.

Asimismo llegaron a la FEMDO las dos personas que fueron detenidas durante el operativo de las Fuerzas Armadas en Tapalpa, Jalisco, este domingo.

Las claves del operativo donde "El Mencho" fue abatido

La Secretaría de la Defensa Nacional de México informó sobre la operación realizada en el municipio de Tapalpa, como resultado de trabajos de inteligencia coordinados entre la dependencia, el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.

La acción fue planeada y ejecutada por Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, con apoyo aéreo y táctico.

En el operativo participaron diversas aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana y elementos de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional, logrando ubicar e intervenir a integrantes del grupo delictivo Cártel Jalisco Nueva Generación ( CJNG).



De acuerdo con la información oficial, el personal militar fue agredido durante la operación, por lo que repelió el ataque en legítima defensa.

En el lugar fallecieron cuatro presuntos integrantes del grupo delictivo y tres más resultaron gravemente heridos, quienes posteriormente perdieron la vida durante su traslado aéreo a la Ciudad de México; entre ellos se encontraba Rubén Nemesio Oseguera Cervantes.

Derivado de ello, las personas abatidas, entre ellas "El Mencho" tendrán que pasar un proceso de peritaje para confirmar plenamente su identidad.



Además, precisó que la operación contó con información complementaria proporcionada por autoridades de Estados Unidos, en el marco de la cooperación bilateral.