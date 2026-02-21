Noticias

Estados Unidos realiza segunda entrega de más de 65 mil kilos de suministros médicos para Venezuela

Con este nuevo envío, el total de ayuda humanitaria asciende a 71.000 kilogramos, como parte de un plan estructurado en tres fases, según la embajadora Laura Farnsworth Dogu, jefa de la misión diplomática y nueva Encargada de Negocios de EEUU en Venezuela

Video La carencia de insumos médicos y doctores cobra la vida de miles de pacientes renales en Venezuela

La Embajada de Estados Unidos en Venezuela confirmó este sábado 21 de febrero de 2026 la segunda entrega de más de 65.000 kilogramos de suministros médicos destinados al pueblo venezolano.

Con este nuevo envío, el total de ayuda humanitaria asciende a 71.000 kilogramos, como parte de un plan estructurado en tres fases. La información fue anunciada por la embajadora Laura Farnsworth Dogu, jefa de la misión diplomática y nueva Encargada de Negocios de Estados Unidos en el país.

EEUU fortalece apoyo a Venezuela

A través de las redes sociales oficiales de la Embajada de EEUU en Venezuela, la diplomática confirmó que supervisó personalmente la llegada del cargamento al territorio nacional.

“Supervisé la segunda entrega de más de 65.000 kilogramos de suministros médicos para el pueblo venezolano. Esto eleva nuestro total a 71.000 kilogramos. Seguimos avanzando el plan de tres fases del presidente Donald Trump”, señaló en la plataforma X (antes Twitter).

Plan para la estabilización

La primera entrega se realizó el pasado 13 de febrero, cuando fueron enviados más de 6.000 kilogramos de suministros médicos prioritarios. Este esquema forma parte del plan de la Administración en tres etapas orientado a la estabilización, recuperación y transición del país.

Según el Departamento de Estado de los Estados Unidos ( DOS, por sus siglas en inglés), estos medicamentos esenciales contribuirán a estabilizar el sistema sanitario, atender necesidades médicas críticas, reducir enfermedades prevenibles y salvar vidas.

Asimismo, la asistencia busca apoyar la recuperación a largo plazo, fomentando condiciones que permitan atraer inversiones responsables del sector privado y avanzar hacia una mayor autosuficiencia, bajo el enfoque de promover el comercio en lugar de la asistencia sostenida.

Recuperación económica

Estados Unidos mantiene la colaboración con las autoridades provisionales para ejecutar el plan en tres etapas, enfocado también en la recuperación económica y la reconciliación política. Esta segunda entrega refuerza el proceso de transición hacia un país estable, próspero y democrático, consolidando una hoja de ruta orientada a la reconstrucción institucional y al fortalecimiento del sistema sanitario nacional.

JICM

Video ‘Cocineros unidos por Venezuela’, el evento que busca recaudar fondos para enviar insumos al país
