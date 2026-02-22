Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho" ¿Quién es Rosalinda González Valencia, la esposa de "El Mencho", líder del CJNG? Tras la ejecución de Nemesio Oseguera Cervantes, la organización criminal del CJNG sufre un inevitable reacomodo y destaca Rosalinda González Valencia, alias "La Jefa" una pieza clave en la estructura del grupo delictivo.

Video Abaten a “El Mencho” en Jalisco, México; violencia sacude nueve estados

Tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes , “El Mencho”, la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) pierde a su fundador y su líder máximo; sin embargo existen otros perfiles al interior que permanecen vigentes y una de ellas es Rosalinda González Valencia, la esposa y ahora viuda del “Mencho”.

¿Quién es Rosalinda González Valencia?

Rosalinda González no solo era la esposa de Oseguera Cervantes, también tuvo una participación en la administración del cártel en el que también estaban involucrados sus familiares.

La también madre de “El Menchito”, Rubén Oseguera González quien fue condenado a cadena perpetua por un tribunal en Estados Unidos, ha sido detenida en México en dos ocasiones, pero ha sido liberada cada vez.

Rosalinda González Valencia es conocida dentro de la estructura criminal como “La Jefa”. Nació en la comunidad de “El Naranjo”, en el municipio de Aguililla en Michoacán, México, en el año 1963.

Rosalinda y Nemesio se conocieron en California, en Estados Unidos y se casaron en la década de los 90, producto de su matrimonio tienen tres hijos, Jessica Johana, Rubén y Laisha Michelle Oseguera González.

La historia familiar de “La Jefa” siempre ha estado vinculada al crimen. De acuerdo con reportes periodísticos, sus hermanos lideran el grupo delictivo de Los Cuinis, que han sido identificados como piezas clave en la red de finanzas del Cártel Jalisco a través del lavado de dinero en empresas ubicadas en México, América Latina y Europa.

Las detenciones de la esposa del “Mencho”

“La Jefa” fue detenida en mayo de 2018 en Zapopan, Jalisco, acusada de ser la presunta administradora de los recursos económicos del CJNG; sin embargo un juez concluyó que solo había datos de prueba suficientes para procesarla por lavado de dinero y se le dictó prisión preventiva.

Con solo una fianza de 1.5 millones de pesos, Rosalinda González Valencia fue liberada.

Años más tarde, en 2021, elementos del Ejército mexicano y agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) la detuvieron una segunda vez en el municipio de Zapopan, Jalisco, durante un operativo en el que participó el Centro Nacional de Inteligencia mexicano (CNI) que logró su identificación y detención.

La mujer fue trasladada al estado del centro de México, Morelos, y recluida en el Centro Federal de Reinserción Social Número 16 Femenil, ubicado en el municipio de Coatlán del Río.

En 2023, fue sentenciada a 5 años de prisión por delitos relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita. Sin embargo, su defensa solicitó en enero de 2025 la libertad anticipada al haber cumplido el 60% de su sentencia.

Tras ello, el 29 de enero de ese año, la jueza federal Perla Fabiola Ayala ordenó la inmediata libertad de Rosalinda González Valencia por buena conducta y por haber cumplido más de la mitad de su condena, al considerar que estaba presa desde 2021 y llevaba casi 4 años en reclusión.

