Javier Milei Huelga de Aerolíneas Argentinas cancela cientos de vuelos y afecta a más de 30 mil usuarios con pérdidas millonarias Las cancelaciones de los vuelos para este jueves 19 de febrero, a causa de la huelga de trabajadores, dejará una pérdida millonaria de al menos 3 millones de dólares, según comunicó la estatal Aerolíneas Argentinas.

Decenas de vuelos en Argentina han sido cancelados para este jueves 19 de febrero 2026, a causa de la huelga general de los trabajadores de la estatal Aerolíneas Argentinas y otras empresas aéreas, en protesta contra la reforma laboral del gobierno de Javier Milei.

La estatal Aerolíneas Argentinas, la principal línea aérea del país, indicó que, debido a la huelga, se han visto obligados a cancelar 255 vuelos, lo que afectará a unos 31,000 pasajeros.

De acuerdo con los reportes, los vuelos que serán cancelados son 219 vuelos domésticos y 36 internacionales/regionales, esto implicará, según cálculos de la aerolínea, una pérdida de 3 millones de dólares.

Asimismo, la compañía afirmó que aplicará descuentos salariales al personal que se adhiera a la medida de fuerza convocada por las dos mayores centrales sindicales de Argentina.

En tanto, la línea aérea JetSmart informó que, debido al paro general, se ha visto obligada a cancelar los vuelos domésticos e internacionales programados para este jueves 19 de febrero.

En un comunicado, la empresa de vuelos de bajo costo informó que la huelga impactará a un total de 96 vuelos y cerca de 17,000 pasajeros que planeaban viajar a través de su línea aérea.

La huelga general por 24 horas y que incluye al sector del transporte se realizará este jueves, cuando el proyecto de reforma laboral sea debatido en la Cámara de Diputados de Argentina.

La polémica reforma laboral de Javier Milei

La reforma laboral argentina busca cambiar las condiciones de los trabajadores de aquel país, redefiniendo los cálculos de indemnizaciones, vacaciones, jornadas laborales, horas extras y cuota sindical.

Crea un régimen de incentivos para las empresas que contraten de manera formal a sus trabajadores; se disminuyen las cargas patronales para nuevos empleos mediante regímenes RIFL y FAL.