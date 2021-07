Vuelven a pedir justicia (y más movilizaciones) en Colombia tras las presuntas violaciones de derechos humanos

“Santi fue el primer niño en nacer en Cali en 1998”, narra Sandra Moreno Valdés, su madre. “Cuando me pusieron a mi hijo en el pecho, yo sentí la mayor felicidad de mi vida, fue un sentimiento de amor tan grande que es inimaginable. Y qué irónico, en el mismo hospital, cuando partió mi hijo, sentí que algo se me salía de las entrañas, sentí que algo se me salió del vientre y me dejó un vacío que nunca podré llenar”.