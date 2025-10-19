Trump y Petro cruzan acusaciones e insultos tras el último ataque de EEUU en aguas del Caribe

El presidente Donald Trump afirmó este domingo que reducirá la ayuda de Estados Unidos a Colombia al acusar al líder del país de presuntamente "no hacer nada para detener" la producción de drogas, en una escalada de los roces entre Washington y uno de sus aliados más cercanos en América Latina.

En una publicación en redes sociales, Trump se refirió al presidente colombiano Gustavo Petro como "un traficante de drogas ilegal" que tiene "baja calificación y es muy impopular". Advirtió que Petro "mejor cierre" las operaciones de drogas "o Estados Unidos las cerrará por él, y no se hará de manera amable".

Trump, mientras estaba en su resort de Mar-a-Lago en Florida, escribió sin dar evidencia en su plataforma Truth Social que Petro presuntamente está "alentando fuertemente la producción masiva de drogas, en grandes y pequeños campos" en toda Colombia, que el presidente republicano escribió como Columbia.

"Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala de Estados Unidos que no son más que un robo a largo plazo", escribió Trump. "A PARTIR DE HOY, ESTOS PAGOS, O CUALQUIER OTRA FORMA DE PAGO, O SUBSIDIOS, YA NO SE HARÁN A COLUMBIA", escribió Trump.

Poco antes, Petro exigió respuestas tras el último ataque estadounidense en aguas del Caribe. Estados Unidos dijo el sábado que estaba repatriando a Colombia y Ecuador a dos sobrevivientes de ese ataque, el sexto desde principios de septiembre. Al menos 29 personas han muerto en ataques que Estados Unidos ha dicho que están dirigidos a presuntos narcotraficantes.

En septiembre, el gobierno de Trump acusó a Colombia de no cooperar en la guerra contra las drogas, aunque en ese momento Washington emitió una exención de sanciones que habría desencadenado recortes de ayuda. Colombia es el mayor exportador mundial de cocaína, y el cultivo del ingrediente crítico de las hojas de coca alcanzó un máximo histórico el año pasado, según las Naciones Unidas.

Más recientemente, el Departamento de Estado dijo que revocaría la visa de Petro mientras estaba en Nueva York para la Asamblea General de la ONU debido a su participación en una protesta donde instó a los soldados estadounidenses a dejar de seguir las órdenes de Trump.

Colombiano repatriado herido permanece en estado grave

Petro indicó que un colombiano murió en un ataque el 16 de septiembre e identificó a la víctima como Alejandro Carranza, un pescador de la ciudad costera de Santa Marta. Afirmó que Carranza no tiene vínculos con el narcotráfico y que su barco estaba averiado cuando fue atacado.

“Funcionarios del gobierno de los Estados Unidos han cometido un asesinato y violado nuestra soberanía en aguas territoriales”, escribió Petro en X. “La lancha colombiana estaba la deriva y con la señal de avería puesta al tener un motor arriba”.

Afirmó que había alertado a la oficina del fiscal general y exigió que actúe de inmediato para iniciar procedimientos legales a nivel internacional y en los tribunales norteamericanos. Continuó publicando una serie de mensajes hasta temprano el domingo sobre el asesinato.

Mientras tanto, Noticias Caracol, un programa de noticias colombiano, informó que el hombre herido en el ataque más reciente fue hospitalizado después de ser repatriado y permanece en estado grave.

Citaron al ministro del Interior colombiano, Armando Benedetti, diciendo que el colombiano "será procesado judicialmente (...) porque hasta ahora lo que se sabe es que llevaba una lancha llena de cocaína, eso en nuestro país es un delito, y a pesar de que fue en aguas internacionales, la repatriación es como procesado de Estados Unidos”.

Los militares de Estados Unidos han destruido ya cinco lanchas y un submarino en aguas del Caribe, y matado a 29 personas en los ataques, por su supuesta participación en el narcotráfico.

A principios de octubre el gobierno de Trump declaró que los carteles de la droga son combatientes ilegales y que Estados Unidos se encuentra ahora en un "conflicto armado" con ellos, en el contexto de una serie de ataques militares mortales que han sido cuestionados por su legalidad por parte de congresistas, senadores, expertos legales y encargados de derechos humanos de las Naciones Unidas. Estos últimos han llamado a los ataques de EEUU "ejecuciones extrajudiciales".

Con información de las agencias AP y AFP.

