Aspirante presidencial de Colombia Miguel Uribe supera con éxito una primera cirugía tras ser baleado

Video Revelan momentos del atentado contra el precandidato presidencial colombiano: fue baleado en la cabeza

El aspirante a la Presidencia de Colombia Miguel Uribe, baleado el sábado en Bogotá, "superó" con éxito una primera cirugía luego de llegar en "estado crítico" a una clínica, informó este domingo el alcalde de la ciudad.

Miguel Uribe "superó la primera intervención" quirúrgica, dijo a medios el mandatario, Carlos Fernando Galán, y aseguró que el senador entró en "horas críticas" de recuperación para garantizar su supervivencia.

El dirigente de derecha, de 39 años, fue atacado presuntamente por un pistolero de 15 años que está detenido.

Videos difundidos en redes sociales muestran al político durante un discurso de campaña frente a varias personas cuando suenan disparos. En otras imágenes, aparece tendido sobre un vehículo, con el cuerpo ensangrentado y sostenido en brazos por un grupo de hombres.

Los paramédicos que lo atendieron dijeron a medios que recibió tres impactos de bala, dos de ellos en la cabeza y uno en una rodilla.

La Fundación Santa Fe, clínica a la que fue trasladado, informó que fue sometido a un "procedimiento neuroquirúrgico" y "vascular periférico".

En un audio compartido a la prensa, la esposa del senador asegura que "salió bien de la cirugía".

"Dio la primera batalla y la dio bien, está luchando por su vida", se le escucha decir.

La policía sostiene que el presunto sicario abrió fuego alrededor de las 5:30 de la tarde del sábado durante un acto celebrado en un barrio popular del oeste de Bogotá. Un video obtenido por la agencia AFP muestra a Uribe hablando con un micrófono frente a un árbol minutos antes del ataque.

El sospechoso fue capturado por miembros del equipo de seguridad de Uribe y está herido en una pierna, dijo el jefe de la institución a periodistas. Otras dos personas que estaban en el lugar sufrieron "lesiones".

De momento se desconocen las razones del atentado.

En octubre pasado, Uribe anunció que aspira a ser elegido presidente en 2026 para suceder a Gustavo Petro, de quien es un fuerte crítico. La campaña presidencial aún no empieza, pero varios políticos ya comenzaron sus mítines.

Un ataque "por la espalda" contra el aspirante presidencial Miguel Uribe

El presidente izquierdista Gustavo Petro dijo en una alocución la noche del sábado que es un "día de dolor" para Colombia y prometió investigaciones profundas para hallar a los autores materiales.

"Lo que hoy más cabe es que todos los colombianos nos centremos con la energía de nuestro corazón, con nuestras ganas de vivir (...) en que siga vivo el doctor Miguel Uribe".

Decenas de personas se concentraron fuera de la clínica. "Tenemos el alma rota, nos duele Colombia", dijo a AFP Carolina Gómez, una empresaria de 41 años que oraba con velas por la salud de Uribe.

Uno de sus escoltas contó a AFP que el dirigente estaba en una tarima cuando empezaron los disparos. Intentaron trasladarlo en un automóvil, pero una ambulancia que pasaba por el lugar lo atendió. El hombre tenía la ropa y los zapatos manchados de sangre.

Uribe pertenece al Centro Democrático, el principal movimiento de derecha del país. El partido aseguró en un comunicado que le dispararon "por la espalda".

Figuras de la derecha colombiana, como el expresidente Andrés Pastrana (1998-2002), culparon a Petro por supuestamente "sembrar el odio" e "incitar la violencia" contra la oposición.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, atribuyó el ataque a la "violenta retórica de izquierda" y llamó a Petro a "moderar su discurso incendiario".

Sin mencionarlos, Petro calificó ese tipo de señalamientos de "oportunistas".

La oficina de la ONU en Colombia condenó "firmemente" el atentado en X: "Confiamos que las autoridades esclarecerán y sancionarán el hecho".

Los gobiernos de Ecuador, Chile, México y la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, rechazaron el incidente.

Miguel Uribe es miembro de una familia de larga tradición política. Uno de sus abuelos es Julio César Turbay, mandatario de Colombia entre 1978 y 1982. Su madre, Diana Turbay, fue una reconocida periodista a la que el abatido capo de la cocaína Pablo Escobar secuestró mediante engaños y perdió la vida durante un operativo militar de rescate en 1991.

Uribe es senador desde 2022. Antes fue secretario de Gobierno de Bogotá y concejal de la ciudad. También fue candidato a la Alcaldía, pero perdió en 2019.

