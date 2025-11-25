La ciudad latinoamericana que pasó de ser una de las más peligrosas del mundo a buscar ser la capital del bienestar

Violencia, miedo y toques de queda autoimpuestos. Así era la Medellín de los años 80 y 90, cuando el narcotráfico y el conflicto armado la convirtieron en la ciudad más peligrosa del mundo.

La violencia extrema fue consecuencia del narcotráfico y la presencia de la guerrilla en la ciudad, llegando a su peor momento entre 1989 y 1993, cuando se registraron 27,568 asesinatos. Según el deporte del Wilson Center Seguridad en Medellín: el éxito, sus explicaciones, limitaciones y fragilidades , los acuerdos de paz, la desarticulación del Cartel de Medellín y la muerte de Pablo Escobar y la desmovilización de los grupos paramilitares dieron pie al inicio de una etapa de cambios.

Hoy la ciudad colombiana no solo ha reducido drásticamente sus índices de violencia —en 2024 tuvo la tasa de homicidios más baja de su historia—, también lidera una transformación más profunda: la del bienestar emocional y la salud mental de sus habitantes.

Este 30 de noviembre, Medellín será la sede de MED (Meditar, Elevar, Despertar) , una meditación colectiva que se espera que reúna a cerca de 13,000 personas en La Macarena, una plaza de toros que fue escenario de un ataque terrorista en 1991 y hoy es un centro cultural. De acuerdo con los organizadores, el encuentro ofrecerá, sin distinción alguna, un espacio de empatía, reconciliación y esperanza para los habitantes de la ciudad.

Con el apoyo de la Alcaldía de Medellín, Bancolombia y la Cámara de Comercio de Medellín, entre otros aliados, MED busca democratizar el acceso al bienestar. Y es que las cifras hablan por sí solas: según la Organización Mundial de la Salud, dos de cada tres colombianos han enfrentado algún problema de salud mental.

Medellín: De la violencia a la resiliencia

El médico e investigador Jorge Carvajal, creador de Sintergética y Manos para Sanar, será uno de los expertos que compartirá su visión durante el evento. Para él, MED representa algo más que una jornada de meditación: “Queremos mostrar a la ciudad, al país y al mundo, esa cultura de la resiliencia que ha hecho posible a las gentes de Medellín emerger desde la noche oscura de la violencia a una cultura de la vida, la tolerancia, la innovación y la convivencia", explicó a Univision Noticias.

Carvajal destaca que cultivar una cultura de paz es el paso esencial para crear salud mental: " Estudios científicos sobre los estados de conciencia han confirmado que el antiguo arte de la meditación es una verdadera ciencia, que no sólo es una extraordinaria medicina para cultivar la salud personal, sino que sobre todo es una gran contribución a la salud social".

Una de las participantes más esperadas es Natalia Ponce de León, activista y sobreviviente de un ataque con ácido en 2014 que le dejó la cara desfigurada.

“Un evento como este es fundamental porque crea espacios de reflexión y acción. Desde mi experiencia como sobreviviente, puedo decir que la violencia no solo deja heridas físicas, sino también profundas marcas emocionales y sociales", dijo Natalia a Univision Noticias. "Cada conversación, cada panel, es una oportunidad para transformar imaginarios y construir un país donde la vida y la dignidad sean prioridad".

Imagen Cortesía

Para Ponde de León, participar es convertir el dolor en acción: "Mi historia me enseñó que el silencio perpetúa la violencia. Mi compromiso es que ninguna mujer tenga que pasar por lo que yo viví, y eso solo se logra trabajando juntos".

A la par de las reflexiones y testimonios, en MED habrá conferencias y relatos de superación. Li Saumet, de Bomba Estéreo; Catalina García, de Monsieur Periné; Juancho Valencia, Puerto Candelaria; el coro de la Universidad EAFIT y un artista sorpresa, serán parte de la programación musical.

Más allá del 30 de noviembre

MED es el punto de partida de 100x100, un programa que capacitará a 100 líderes comunitarios durante 100 días en herramientas de autocuidado y apoyo emocional. Con el respaldo de las plataformas OYE y SELIA, esta iniciativa busca formar multiplicadores de esperanza en los barrios de Medellín, integrando cuerpo y emociones para transformar el dolor en acciones positivas.

El evento también beneficiará directamente a organizaciones sociales como el Programa Parceros, Buen Comienzo, Fundación Mi Sangre, Fundación Natalia Ponce de León, Fundación Juan Felipe Gómez Escobar, Crew Peligrosos y la Comisión de la Verdad, entre otras. Gracias a los patrocinadores, estas organizaciones recibirán entradas gratuitas y participarán en iniciativas posteriores.

La estrategia es clara: que cada persona que asista pueda convertirse en un agente de cambio en su comunidad. Y que el bienestar no sea un privilegio de unos pocos, sino un derecho accesible para todos.