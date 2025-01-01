P1Harmony: Presenta su nuevo álbum y se alista para su tour por Latinoamérica y Canadá
Keeho, Intak, Jiung, Soul, Jongseob y Theo, los integrantes de la aclamada banda de K-Pop P1Harmony lo apuestan todo con el lanzamiento de su sexto mini álbum, “Harmony: ALL IN”. Estos heartthrobs también están ready para poner a todos sus fans a “JUMP” con su gira por Latinoamérica y Canadá. Antes de continuar, te invitamos a
entrar a ViX, entretenimiento sin límites, con más de 100 canales, gratis y en español.