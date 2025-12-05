Uforia New Music Picks: Ozuna, Beéle, Juanes, Bomba Estéreo, Adriel Favela, Gabito Ballesteros y más

Ozuna, Beéle — “Stendhal (Álbum)”

PUBLICIDAD

Kicking off este lineup, Ozuna y Beéle nos sorprenden como nunca antes presentando su álbum conjunto: “Stendhal”. En esta producción, los artistas lideran el álbum con el sencillo “Pikito” donde nos sumergen en su mundo de afrobeats. Much needed!

Juanes, Bomba Estéreo — “Muérdeme”

Si necesitan activar su weekend, Colombia está en la casa con Juanes y Bomba Estéreo. Estrenando su collab “Muérdeme”, esta canción se convierte en el tercer sencillo de su esperado duodécimo álbum y centra su letra en las facetas del amor. ¡Una retro cumbia de ensueño!

Justin Quiles, Lenny Tavárez, Blessd — “Las Neas”

Entregándonos un nuevo himno urbano donde se celebra la cultura, el barrio y la esencia de Medellín – Justin Quiles, Lenny Tavárez y Blessd do it again con “Las Neas”. Llenándonos de muchísimo flow con cada barra, este trío se vuelve a unir en una canción que celebra la cultura urbana.

Adriel Favela, Gabito Ballesteros — “Afterlife”

Adriel Favela une sus poderes con Gabito Ballesteros en “Afterlife”. En esta canción, nos ilustran una atmósfera caótica, llena de adrenalina y mucha fiesta. ¿Lo más cool? Este tema formará parte del próximo álbum de Adriel que se lanzará en el 2026.

Imanbek, Sofía Reyes, Luisa Sonza — “NOT Ü”

Y si hablamos de reinas del pop, no puede hacer falta el creador de hits globales que las reúne. Presentando “NOT Ü”, Imanbek fusiona sus poderes junto a Sofía Reyes y Luísa Sonza. Marcando el capítulo final de la trilogía emocional entre ambas estrellas, presentan una mezcla imperdible de influencias electrónicas y latinas.

Greeicy — “Curándote”

Curándonos el alma con su nuevo sencillo, Greeicy estrena “Curándote” — una canción que te invita a bailar tus penas. ¿Lo más cool? La canción está basada en el arte del movimiento y a través de su letra, Greeicy reflexiona en los altibajos de la vida. As a takeaway, te anima a brindar por los buenos y los malos momentos in life.

Armenta, Jorsshh — “DE NUEVO”

Si buscabas un sierreño urbano cargado de sentimiento para el fin de semana, Armenta y Jorsshh got you covered with this one. Presentando “De Nuevo”, los chicos nos entregan un tema donde se habla del ciclo del olvido — cuando intentas sanar tu mente y corazón al tratarse de un cambio de planes con esa persona que querías. ¡Directo al alma!

Soley, Miguel Bueno — “A Dios Le Pido”

Tis’ the season y Soley une sus poderes con Miguel Bueno para confirmarlo. Inaugurando esta temporada navideña, Solely y Miguel nos presentan “A Dios Le Pido”, una canción que expresa el deseo de estar al lado de las personas más importantes en este fin de año. ¡El himno perfecto para darle la bienvenida a la Navidad!

Nic — “Feliz Por Ti”

Coming through with a new era, Nic nos presenta su latest (surprise) single: “Feliz Por Ti”. Channeling Nic’s unique lover & unapologetic attitude, marca de manera perfecta su primer estreno bajo esta renovada identidad creativa. En esta canción, Nic navega el desamor, la aceptación y una inesperada gratitud de la manera más icónica.

Óscar Ortiz — “Copiloto”

Celebrando sus raíces fronterizas, Óscar Ortiz nos sorprende con “Copiloto”, la cumbia que nuestro weekend necesitaba. Portando la vulnerabilidad a flor de piel en su narrativa, Óscar habla acerca del dolor de ver cómo su expareja rehizo su vida de una manera tan rápida. Sin duda alguna, con esta canción podrás bailar y llorar, recordando lo que algún día fue.

Kobi Cantillo — “Hasta Que Mencionaron Tu Nombre”

Si hay una canción que captura la nostalgia de lo que pudo ser y no se logró, es esta. Presentando una canción donde abunda la nostalgia de una manera sinigual, Kobi Cantillo nos entrega “Hasta Que Mencionaron Tu Nombre”. Warning… ¡Este tema te pondrá en tus feels!

Emmanuel Cortés — “Amor Por Dosis (Álbum)”

En esta edición de New Music Picks, Emmanuel Cortés presenta “Amor Por Dosis", un álbum que marca un antes y después en su evolución artística. Por medio de un viaje de 12 canciones, de inicio a fin nos deleita con temas que combinan sensibilidad y el sonido moderno del regional. Con collabs desde Edgardo Núñez, Marca MP hasta Santa Fe Klan, el proyecto destaca con un panorama sonoro imperdible.

Eden Muñoz — “Eden Vol. 2 (Álbum)”

Closing 2025 with a BANG, Edén Muñoz presenta su segundo álbum de estudio del año: “Eden Vol. 2”. Esta producción discográfica está caracterizada por 14 temas donde incluye versiones de clásicos como “Yo No Sé Mañana”, de Luis Enrique, y “Un Montón de Estrellas”, de Gilberto Santa Rosa. ¡Lo que necesitábamos para un cierre de año fenomenal!

Leslie Grace — “Inmerecido”

Presentando el segundo sencillo de su próximo proyecto, Leslie Grace is in the house en este viernes musical. Estrenando “Inmerecido”, un tema donde Leslie explora las relaciones tóxicas a través del R&B, el afrobeat y una letra bilingüe. ¡Sabor y vulnerabilidad at it’s finest! We’re so here for it.

Geronimo Sims — “Jamás Te Conocí”

Estrenando un tema que contiene poesía y nostalgia en cada verso pero con un modern twist, el artista boliviano Geronimo Sims presenta “Jamás Te Conocí”. Con este tema, Geronimo nos sumerge en un viaje de emociones profundas, confesiones y una introspección centrada en un vínculo del pasado. ¡Demasiado conceptual!