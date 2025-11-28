Uforia New Music Picks: Romeo Santos, Prince Royce, Boza, Majo Aguilar, Junior Zamora y más

Romeo Santos, Prince Royce - Better Late Than Never

PUBLICIDAD

La realeza de la bachata: el rey Romeo Santos y el príncipe Prince Royce protagonizan una unión sin precedentes. Las superestrellas lanzan hoy el álbum conjunto Better Late Than Never, una sorpresa total para los seguidores del género y de los intérpretes. Conformado por 13 canciones inéditas y producido en su totalidad por Romeo Santos, Better Late Than Never explora el romanticismo a través de los sonidos clásicos de la bachata y los fusiona con ritmos urbanos como el R&B. Las letras fueron compuestas en su mayoría por Santos, con la colaboración de Royce en cuatro de ellas.

Boza - Ramé

Boza lanzó su nuevo sencillo “RAMÉ”, una propuesta sensual y rítmica de Afrobeats que invita a los oyentes a un encuentro magnético. Con beats pegajosos y un flow irresistible, la canción refleja la complejidad emocional de un momento fugaz que deja una huella imborrable. “RAMÉ” está inspirada en una palabra balinesa que describe algo caótico pero alegre: una metáfora perfecta para ese tipo de conexión difícil de definir, pero imposible de olvidar.

Majo Aguilar - Mariachi Mío (Deluxe)

Con raíces en la tradición pero impulsado por una innovación audaz, el álbum muestra la capacidad de Majo para reimaginar el mariachi desde una perspectiva moderna, fusionándose con influencias de huapango, flamenco, rap y tumbado. Esta edición incluye cuatro temas que no formaban parte del álbum original de 10 canciones, entre ellas “Cuéntame” junto a Alex Fernández, fusionando dos dinastías icónicas de la música mexicana, y “Luna Azul”, una colaboración con Santa Fe Klan que fusiona el mariachi con sonidos urbanos, explorando la añoranza y la pérdida con emoción pura.

Junior Zamora - Un Verano En Caliyork

Junior Zamora presenta su nuevo EP “Un Verano en Caliyork” del cual ya escuchamos tracks como “Sagitario” “Rico Ft Rafa Pabön” y “Cafecito”, el EP es una mezcla de sonidos como el R&B fusionados con afobeats, ambos logran forjar un sonido único y elegante, característico del artista colombiano. El proyecto se construye a partir de una fusión conceptual que dialoga entre la energía vibrante de Cali y el espíritu cosmopolita de Nueva York, reflejando cómo las ciudades se construyen a partir de las personas que las habitan.

Conexión Divina - Te Juro Que Te Amo

Conexión Divina vuelve a sorprender con un emotivo cover. El proyecto de Liz Trujillo revitaliza “Te Juro Que Te Amo”, un tema que nació en italiano (“Ti giuro che ti amo”) y que fue popularizado en español en 1973 por la agrupación venezolana Los Terrícolas y, en México, por Toño Lizárraga, quien le dio un giro regional mexicano. Medio siglo después de su lanzamiento original, Conexión Divina refresca el clásico haciéndolo completamente suyo: la nostalgia que transmite la voz de Liz y el sonido distintivo del proyecto confirman que es uno de los actos más auténticos y vulnerables del panorama musical mexicano actual.

Ela Taubert - Te Prometo

“Te Prometo” es la tercera y última entrega de su trilogía de ‘Respuestas’ y marca el comienzo del capítulo final de su era ‘Preguntas a las 11:11’. La canción refleja gratitud, sanación y aceptación, animando a los oyentes a dejar atrás lo que ya no les sirve para entrar en un nuevo año más empoderado. Con letras como “Te prometo, me quedo con lo bueno y aunque tengo miedo te tengo que soltar. No me arrepiento, fue mi mejor intento, pero cada historia tiene su final”, la canción resulta especialmente oportuna para el Día de Acción de Gracias y la temporada navideña, invitando a la reflexión a medida que nos acercamos al nuevo año.

Amenazzy y Eladio Carrión - “Felony”

El artista multiplatino Amenazzy une fuerzas con el destacado rapero puertorriqueño Eladio Carrión para presentar “Felony”, una colaboración que fusiona la esencia musical de ambos intérpretes y marca un momento clave en la carrera de Amenazzy. El lanzamiento sirve además como antesala de “Sonido de Bandido”, el próximo álbum de estudio del dominicano.

Chino Pacas, Los Dareyes De La Sierra - Agüitado

Chino Pacas, lanza su nuevo sencillo con la participación del legendario intérprete de música regional mexicana Los Dareyes De La Sierra. «AGÜITADO» reúne a dos artistas destacados del panorama regional mexicano que unen sus fuerzas para crear un himno que rinde homenaje a la rica trayectoria del género, fusionando brillantemente el pasado con la modernidad, un estilo que es el centro del sonido singular de Chino.

Reik, Gabito Ballesteros - Viernes

Reik sorprende a su público con una seductora colaboración junto a Gabito Ballesteros. En “Viernes”, Reik y Ballesteros tienden un puente musical entre sus mundos mediante una fusión hipnótica de pop latino, R&B y trap, que oscila entre la sensualidad y la oscuridad de un amor no correspondido.

EMJAY - No Me Veas Así

Con una propuesta que combina sensibilidad, estética y fuerza creativa, EMJAY estrena su nuevo sencillo “No Me Veas Así”, una canción que rescata la esencia nostálgica del pop de los 2000’s y la reinterpreta con un sonido contemporáneo, elegante y emocional.

El tema revela una nueva faceta artística de la cantante, quien se adentra en un territorio más íntimo y melódico, mostrando su vulnerabilidad sin perder la sofisticación que la ha caracterizado desde su irrupción en la escena. Con una voz que transmite fragilidad y poder al mismo tiempo, EMJAY transforma el desamor en una pieza catártica y cinematográfica.

PUBLICIDAD

Yami Safdie — Querida Yo (álbum)

Con el lanzamiento de “Querida Yo”, su primer álbum, Yami Safdie invita a sus oyentes a entrar en su mundo más personal y honesto. Este proyecto es una recopilación de sus pensamientos más profundos, experiencias reales y emociones vulnerables, donde la artista argentina explora temas como el amor, la dismorfia corporal, el desamor y la búsqueda de aceptación propia. Con colaboraciones de grandes artistas como Carin León, Camilo, Emilia y más, Yami entrega un álbum que combina sensibilidad, fuerza y autenticidad, marcando una nueva etapa en su carrera y consolidando su voz como una de las más genuinas y emocionales de su generación.

Damián - Gracias Mi Dios

Esta esperada pieza musical está marcada por el profundo sentimiento de gratitud y la importancia de reconocer las bendiciones en nuestra vida diaria. Con su característico estilo, Damián combina ritmos evocadores como el pop acústico al estilo de los Beatles y letras conmovedoras que invitan a la reflexión y al agradecimiento. La canción "Gracias, mi Dios" es una celebración de la vida y las pequeñas cosas que a menudo damos por sentadas. Así como el hecho de agradecer cuando las cosas “no suceden” tal como las esperamos, ya que hay un propósito y una protección divina en cada situación.

Cris MJ - Chica Galáctica

La W Sound 07, titulada “Chica Galáctica”, es una colaboración explosiva junto al artista chileno más escuchado del mundo: Cris MJ. Este nuevo sencillo llega en el momento de mayor auge para el proyecto. “Chica Galáctica” promete seguir la estela de éxito de sus predecesores, inyectando el estilo inconfundible de Cris MJ al universo sonoro de alta gama de Ovy On The Drums. Dos fuerzas musicales que acumulan miles de millones de streams apuntan a disrumpir nuevamente las listas de popularidad y convertir este lanzamiento en el himno indiscutible de la temporada.

Edgardo Nuñez — “Dos Banderas”

Dos Banderas de Edgardo Nuñez es un relato poderoso donde su talento convierte la lucha del inmigrante en un himno de orgullo y perseverancia. Con su voz auténtica y estilo inconfundible, Edgardo narra sacrificio, fe y familia, inspirando a quienes trabajan por sus sueños. Un tema que cruza fronteras y confirma por qué su arte conecta tan profundo.