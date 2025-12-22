Descargar App
Bad Bunny y J Balvin le dan regalo de Navidad a sus fans con una reconciliación

Ciudad de México fue testigo de un momento histórico para la música latina. En medio de un concierto vibrante, Bad Bunny sorprendió al público al invitar al escenario a J Balvin, provocando un reencuentro tan inesperado como emotivo, que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados del año.

Univision picture
Por:Univision
El instante fue registrado por miles de asistentes que no dudaron en sacar sus celulares cuando Balvin apareció en escena por sorpresa. Pero más allá del impacto visual, fueron las palabras las que marcaron la noche.

Con el público totalmente emocionado, J Balvin tomó el micrófono y se dirigió directamente a Bad Bunny con un mensaje cargado de madurez y respeto:

“Me siento supremamente orgulloso de Benito Martínez Ocasio por lo que está haciendo, por lo que representa, porque nos lleva a los latinos por el mundo entero, porque sé que es un hombre sanador, trabajador, que siempre supimos que iba a ser una de las estrellas más grandes de la música, y para mí es un honor compartir contigo y también quiero agradecerte porque me has enseñado mucho. Gracias, me inspiraste mucho”, dijo Balvin, quien también añadió: “Quiero decirte que te admiro, que te quiero a ti, a tu familia, a a tu mamá y tu papá... El pasado es pasado. Somos hombres y hemos madurado”.

OMG! 🤩😱 Después del distanciamiento que habían tenido ambos artistas, Bad Bunny invitó a J Balvin a su concierto en CDMX y cantaron juntos 'La Canción' 🎤

La respuesta de Bad Bunny no tardó en llegar y fue igual de honesta y directa, provocando una fuerte ovación del público:

“Gracias por esas palabras. Sabes que el sentimiento es mutuo, que te respeto mucho, que te quiero mucho y que igual, si en algún momento falté en algo, yo ya me disculpé hace mucho tiempo.”

El abrazo entre ambos artistas fue el cierre perfecto de un momento que contó con la interpretación de cuatro canciones en vivo, entre la que no podía falta 'La Canción',

Una historia compartida que marcó al género

J Balvin y Bad Bunny no solo han coincidido en listas de éxitos; juntos redefinieron el sonido del reguetón global. Canciones como “I Like It”, “La Canción” y “Qué Pretendes” se convirtieron en himnos generacionales, llevando el urbano latino a escenarios y audiencias impensables años atrás.

Aunque en los últimos años cada uno tomó caminos creativos distintos y por algunas diferencias se distanciaron, verlos nuevamente compartiendo escenario tuvo un peso emocional especial tanto para los fans como para la industria.

¿Y ahora qué sigue?

Aunque no hubo anuncios oficiales, el reencuentro dejó a los fans soñando despiertos. ¿Nueva música? ¿Una colaboración sorpresa? ¿Un proyecto conjunto? Por ahora, solo queda la certeza de que el vínculo entre J Balvin y Bad Bunny sigue vivo… y que cuando el urbano se une, el mundo escucha.

Y mientras los fans sueñan con lo que pueda venir, una cosa es segura: este reencuentro ya quedó grabado como uno de los momentos más significativos del género urbano este 2025.

