Bacilos estrenó canción y prepara un nuevo disco que, probablemente, sea el mejor de su carrera

Están estrenando “Anoche” este nuevo sencillo con el que empiezan el 2024, ¿Cuál fue la inspiración detrás de esta canción?

Jorge Villamizar: Es una canción que empecé a escribir hace años y habla de ese momento en el cual le dices por primera vez a alguien que lo quieres. Da vueltas alrededor de esa situación, y de cómo esas dos palabritas pueden cambiar las cosas de una manera tan fuerte en tu vida y en la relación, y de cómo a veces te arrepientes y tienes todo este cuestionamiento interno de cómo decir esto.

El coro entero es lo que dice exactamente la canción “Anoche te dije que te quería, no me vuelvo a tomar un tequila en toda mi vida”.

El proceso de grabación del video se hizo completamente con un iPhone 15 ¿Por qué lo hicieron así?

André Lopes: La canción la grabamos en el estudio C, en Miami, que es una sala legendaria e hicimos todo de una manera muy orgánica. Todos los instrumentos tocados a la vez con la banda que nos acompaña, con músicos cubanos increíbles aquí de Miami. Cuando llegó la hora de hacer el video pensamos como volver a ese momento de grabación en esta sala, entonces, volvimos a la sala donde grabamos la canción y grabamos el video ahí.

Y utilizamos el iPhone 15 como herramienta, ya estamos tan acostumbrados a estar mirándonos a través del teléfono y también por ser portátil. Tener el iPhone metido dentro de la guitarra, colgado de un dron volando dentro de la sala, tenerlo dando vueltas alrededor de una persona. El director fue muy creativo, fue muy inteligente en la utilización de este aparato y la idea era contar un poco de la alegría del momento de grabación, del momento que compartimos todos los músicos juntos.

¿Y quedó alguna anécdota durante con la grabación de la canción o del video?

Jorge: Grabarlo fue muy divertido, porque es una experiencia toda muy distinta, porque es tan pequeña la cámara, que como decía André, uno está tan acostumbrado a estar filmando todo el tiempo que no era como grabar un video, era como la vida cotidiana, una cosa muy rara.

Y fue muy lindo también en este video que invitamos a los músicos que nos han acompañado por años que nos han ayudado a desarrollar este disco, a una banda alrededor de la cual hemos creado el sonido, que son Pedro Alfonso, Mónica Sierra, Alexis Arce Pututi, son viejos amigos, ellos salen en el disco y son unos personajes totales, dándole mucha comedia, al disco y al video.

Hablando de épocas, precisamente, estamos viviendo una en la que se destaca la inteligencia artificial, ¿como ha influido en el proceso creativo de Bacilos y en la forma que producen la música actualmente?

André: No sé si influenció directamente o no, pero volvimos a nuestra esencia humana de hacer música orgánica tocando nuestros instrumentos, fue así que grabamos nuestro disco. No sé si es ir contra la ola de la inteligencia artificial, pero lo que hicimos fue como en el primer disco: agarrar una composición, dar vueltas, probar ideas, ver dónde se siente más cómoda y así, cuando está lista, grabarla tocando a la vez en el estudio.

Por este lado no utilizamos la tecnología, no hay nada programado, es todo tocado por nosotros, por nuestros músicos invitados y por nuestros amigos.

¿Que podemos adelantar de lo que se viene en este nuevo disco de Bacilos?

Jorge: “Anoche” es la primera canción del disco y habla un poco de lo que será. Es un disco que suena muy a Bacilos, está grabado con grandes músicos tocando en vivo y en directo.

Se produjo en una sala de ensayos, no en una computadora, es la versión madura de Bacilos, probablemente el mejor disco que hemos hecho. En el cual revisitamos nuestro propio sonido, ya cansados de las búsquedas por aquí, por allá, sino decir okey tenemos un sonido esto es lo que somos.



El estudio no es el más lindo ni el más moderno, pero el estudio C es el más legendario de esta ciudad, y nos fuimos y nos metimos allá, pues no hemos escatimado. Estamos haciendo un disco muy serio, muy bueno, muy elegante, muy bonito y muy sentido.

“Anoche” es una pequeña muestra de lo que viene y esperamos que les encante que les haga viajar por sus recuerdos, por su mente y su corazón.

¿Van a tener alguna colaboración en el disco?

André: Yo creo que hicimos bastantes colaboraciones en los últimos años. Muchos músicos invitados, también, hemos sido invitados por muchos músicos increíbles por toda Latinoamérica.

De esta vez, sentimos que a principio, son los Bacilos sus queridos amigos y músicos, puede ser que surja alguien que escucha las canciones y diga “Yo quiero cantar esto con ustedes, yo quiero tocar algo ahí en esta canción” y si surge de una manera orgánica y bonita, obviamente estamos abiertos. Pero al principio la idea es solo nosotros.

Son muchísimos años de carrera artística, ¿cómo logran mantener esa frescura y la innovación en su música para seguir conquistando a la audiencia?

Jorge: Es algo que va y viene, hemos tenido buenos momentos, momentos no tan buenos, y momentos malos. Tal vez la fórmula de las cosas que nos han durado es siempre tener la esencia muy presente, basarnos en buenas canciones y trabajar con gente talentosa, con gente que tiene mucho que aportar, y eso genera buenos resultados.

Hablábamos antes, que es como si tu haces un barco bien hecho, el barco flota, como que tienes un pedacito de una canción, un gancho. Bueno publiquemos ese gancho y rellénalo con lo que sea.