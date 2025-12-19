Descargar App
Uforia Music

Uforia New Music Picks: Kali Uchis, Oscar Maydon, Omar Courtz, Emilia, Luar La L y más

Disfruta de tu weekend escuchando los hottest releases de la semana. Antes de continuar, te invitamos a escuchar nuestro Uforia New Music Playlist aquí.

Univision picture
Por:Univision
add
Síguenos en Google

Kali Uchis — “Muévelo”

PUBLICIDAD

Turning up this Friday, Kali Uchis nos dice que movamos esa cintura como Shakira! Estrenando “Muévelo” after an overwhelming demand from fans, Kali combina la nostalgia del reggaetón old school con el dembow. The coolest part? Este hit fue creado durante la era “Orquídeas” — so iconic!

Omar Courtz — “El Mundo Se Va A Acabar”

¡Las sorpresas no se detienen con El Ousi! Wrapping up a musical year a lo grande, Omar Courtz estrena “El Mundo Se Va A Acabar”. Produced by KARBeats, este tema marca el comienzo de una etapa más audaz en su carrera, fusionando el R&B íntimo y el reguetón con una base de tecno. On repeat!

Emilia — “Genio Atrapado”

Como un regalo under the tree, Emilia nos entrega “Genio Atrapado” en este viernes musical. Este sencillo, que debutó durante su gira 2025, combina el estilo clásico de Christina Aguilera con el signature modern-pop sound de Emilia. We can’t wait to hear her 2026 bangers!

Oscar Maydon — “Esta Navidad”

Sin duda alguna, “Esta Navidad” no estaría completa sin un tema como este. Aportándole magia a la temporada con su nuevo sencillo, Oscar Maydón refleja su gratitud por este año que está por terminar regalándonos una mezcla perfecta de energía, pop, barrás y beat drops. We’re obsessed!

Luar La L — “SOBR3NATURAL (Álbum)”

¡La L in the house! Presentando su nuevo álbum de estudio “SOBR3NATURAL”, Luar La L nos sumerge en un proyecto de trap y sonidos urbanos that captures modern-day vibes. Con collabs desde Anuel hasta Roa, Dei V entre otros – Luar nos da un recorrido por diferentes matices del género.

Más sobre Uforia Music

Uforia New Music Picks: Tito El Bambino, Becky G, Danny Ocean, TINI, Mora y más
4 mins

Uforia New Music Picks: Tito El Bambino, Becky G, Danny Ocean, TINI, Mora y más

Música
Dreah: la verdad detrás de “La Realidad”, Wisin y su energía femenina oscura
22:05
GRATIS

Dreah: la verdad detrás de “La Realidad”, Wisin y su energía femenina oscura

Música
Bebo Dumont en modo real: musa, disciplina, autenticidad y su nueva etapa creativa
33:57
GRATIS

Bebo Dumont en modo real: musa, disciplina, autenticidad y su nueva etapa creativa

Música
Uforia New Music Picks: Ozuna, Beéle, Juanes, Bomba Estéreo, Adriel Favela, Gabito Ballesteros y más
4 mins

Uforia New Music Picks: Ozuna, Beéle, Juanes, Bomba Estéreo, Adriel Favela, Gabito Ballesteros y más

Música
DIA revela cómo pasó de pianista a colaborar con Rauw Alejandro, Yandel y Polimá West Coast| Uforia Hype
25:19
GRATIS

DIA revela cómo pasó de pianista a colaborar con Rauw Alejandro, Yandel y Polimá West Coast| Uforia Hype

Música
La Premiere de Karol G: el documental de Tropicoqueta llega a Univision y ViX
2 mins

La Premiere de Karol G: el documental de Tropicoqueta llega a Univision y ViX

Música
Marc Anthony muestra su lado más íntimo en el estreno de All Access por ViX Música
2 mins

Marc Anthony muestra su lado más íntimo en el estreno de All Access por ViX Música

Música
Shakira reaccionó a la interpretación de su canción que hizo Dua Lipa
2 mins

Shakira reaccionó a la interpretación de su canción que hizo Dua Lipa

Música
Uforia New Music Picks: Romeo Santos, Prince Royce, Boza, Majo Aguilar, Junior Zamora y más
6 mins

Uforia New Music Picks: Romeo Santos, Prince Royce, Boza, Majo Aguilar, Junior Zamora y más

Música
Romeo Santos y Prince Royce: una noche histórica en el Madison Square Garden con “Better Late Than Never”
3 mins

Romeo Santos y Prince Royce: una noche histórica en el Madison Square Garden con “Better Late Than Never”

Música

Beéle, Elvis Crespo — “La Patadita”

¡Llegó “La Patadita” de alegría para estos días! En esta edición, Beéle y Elvis Crespo unen su talento para brindarle a sus fans una icónica colaboración festiva. Con este tema, también le rinden homenaje a uno de los programas más icónicos de la televisión colombiana a través del video musical.

R!ch Yashel — “Frizao”

Entregándonos un tema fiel a la esencia que lo caracteriza, R!ch Yashel presenta en esta edición de New Music Picks, su nuevo tema “Frizao”. Fusionando un soundtrack de bachata con sutiles matices de R&B, continúa reafirmando su identidad musical a lo grande. ¡Perfecta para el weekend!

Los Duros Son Ellos, Arcangel, Jay Wheeler — “My Love”

¿Se imaginan un álbum que reúna a los máximos exponentes de la música urbana de Puerto Rico? Eso es precisamente lo que “Los Duros Son Ellos” hará. Estrenando “My Love” junto a Arcangel y Jay Wheeler en esta ocasión, nos envuelven fusionando sus signature styles.

ALMAS — “Triste Navidad :( ”

If you were looking for the perfect Christmas pop hit, this is the one. Trayendo una propuesta mágica y refrescante a esta temporada, ALMAS reafirman que 'tis the season indeed con su nuevo sencillo “Triste Navidad”. Upon first listen, te contagiará el beat. ¡Grande, chicas!

iZaak, La Perversa — “Mentira”

Presentando una propuesta afro romántica y sensual, iZaak y La perversa estrenan “Mentira”. En este tema, ambos exploran intimacy and genuine connection entre dos personas – haciendo énfasis que cuando te sientes cómodo con alguien, el corazón te confirma que ahí es.

Dalex, Farruko — “Honguito”

Fusionando el reguetón con R&B, DALEX presenta su muy anticipado sencillo “Honguito”. Lo más lindo de este tema es que es junto a Farruko, con quien marca el inicio de una nueva etapa en su carrera artística. Si viene de Dalex, ¡las melodías envolventes are guaranteed!

Brray — “Las Del Stream (VOL. 1) EP”

¡Él se adueña de la escena barra por barra y beat por beat! Rompiendo los esquemas de formas tradicionales en la música, Brray presenta su EP “LAS DEL STREAM VOL. 1”. Para Brray, este EP quedará en la historia como un time capsule de momentos compartidos y decisiones experimentales entre sus fans y él. Conceptual, como cada una de sus creaciones.


OTROS:

PUBLICIDAD

BRYANT MYERS — "BURLAO REMIX”

ESCOL — “REGNUM (ÁLBUM)”

MARCONI IMPARA — “AMULETO”

FONSECA FT. MANUEL MEDRANO, YAS CEPEDA — “ENAMÓRATE MIL VECES”

Relacionados:
Uforia MusicUforia New Music FridayEmilia Mernes

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
Una película de amor y guerra
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX