Uforia Music Uforia New Music Picks: Kali Uchis, Oscar Maydon, Omar Courtz, Emilia, Luar La L y más Disfruta de tu weekend escuchando los hottest releases de la semana. Antes de continuar, te invitamos a escuchar nuestro Uforia New Music Playlist aquí.

Kali Uchis — “Muévelo”

Turning up this Friday, Kali Uchis nos dice que movamos esa cintura como Shakira! Estrenando “Muévelo” after an overwhelming demand from fans, Kali combina la nostalgia del reggaetón old school con el dembow. The coolest part? Este hit fue creado durante la era “Orquídeas” — so iconic!

Omar Courtz — “El Mundo Se Va A Acabar”

¡Las sorpresas no se detienen con El Ousi! Wrapping up a musical year a lo grande, Omar Courtz estrena “El Mundo Se Va A Acabar”. Produced by KARBeats, este tema marca el comienzo de una etapa más audaz en su carrera, fusionando el R&B íntimo y el reguetón con una base de tecno. On repeat!

Emilia — “Genio Atrapado”

Como un regalo under the tree, Emilia nos entrega “Genio Atrapado” en este viernes musical. Este sencillo, que debutó durante su gira 2025, combina el estilo clásico de Christina Aguilera con el signature modern-pop sound de Emilia. We can’t wait to hear her 2026 bangers!

Oscar Maydon — “Esta Navidad”

Sin duda alguna, “Esta Navidad” no estaría completa sin un tema como este. Aportándole magia a la temporada con su nuevo sencillo, Oscar Maydón refleja su gratitud por este año que está por terminar regalándonos una mezcla perfecta de energía, pop, barrás y beat drops. We’re obsessed!

Luar La L — “SOBR3NATURAL (Álbum)”

¡La L in the house! Presentando su nuevo álbum de estudio “SOBR3NATURAL”, Luar La L nos sumerge en un proyecto de trap y sonidos urbanos that captures modern-day vibes. Con collabs desde Anuel hasta Roa, Dei V entre otros – Luar nos da un recorrido por diferentes matices del género.

Beéle, Elvis Crespo — “La Patadita”

¡Llegó “La Patadita” de alegría para estos días! En esta edición, Beéle y Elvis Crespo unen su talento para brindarle a sus fans una icónica colaboración festiva. Con este tema, también le rinden homenaje a uno de los programas más icónicos de la televisión colombiana a través del video musical.

R!ch Yashel — “Frizao”

Entregándonos un tema fiel a la esencia que lo caracteriza, R!ch Yashel presenta en esta edición de New Music Picks, su nuevo tema “Frizao”. Fusionando un soundtrack de bachata con sutiles matices de R&B, continúa reafirmando su identidad musical a lo grande. ¡Perfecta para el weekend!

Los Duros Son Ellos, Arcangel, Jay Wheeler — “My Love”

¿Se imaginan un álbum que reúna a los máximos exponentes de la música urbana de Puerto Rico? Eso es precisamente lo que “Los Duros Son Ellos” hará. Estrenando “My Love” junto a Arcangel y Jay Wheeler en esta ocasión, nos envuelven fusionando sus signature styles.

ALMAS — “Triste Navidad :( ”

If you were looking for the perfect Christmas pop hit, this is the one. Trayendo una propuesta mágica y refrescante a esta temporada, ALMAS reafirman que 'tis the season indeed con su nuevo sencillo “Triste Navidad”. Upon first listen, te contagiará el beat. ¡Grande, chicas!

iZaak, La Perversa — “Mentira”

Presentando una propuesta afro romántica y sensual, iZaak y La perversa estrenan “Mentira”. En este tema, ambos exploran intimacy and genuine connection entre dos personas – haciendo énfasis que cuando te sientes cómodo con alguien, el corazón te confirma que ahí es.

Dalex, Farruko — “Honguito”

Fusionando el reguetón con R&B, DALEX presenta su muy anticipado sencillo “Honguito”. Lo más lindo de este tema es que es junto a Farruko, con quien marca el inicio de una nueva etapa en su carrera artística. Si viene de Dalex, ¡las melodías envolventes are guaranteed!

Brray — “Las Del Stream (VOL. 1) EP”

¡Él se adueña de la escena barra por barra y beat por beat! Rompiendo los esquemas de formas tradicionales en la música, Brray presenta su EP “LAS DEL STREAM VOL. 1”. Para Brray, este EP quedará en la historia como un time capsule de momentos compartidos y decisiones experimentales entre sus fans y él. Conceptual, como cada una de sus creaciones.



